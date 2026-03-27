குறையும் பெட்ரோல், டீசல் விலை? பொதுமக்களுக்கு குட் நியூஸ்.. மத்திய அரசு அறிவிப்பு

Excise Duty On Petro Diesel Reduce: ஈரான் மீது இஸ்ரேல் அமெரிக்கா கூட்டுப்படை கடந்த பிப்ரவரி 28ஆம் ததி தாக்குதல் நடத்தியது. இந்த தாக்குதலில் அந்நாட்டின் உச்சபட்ச தலைவர் அயதுல்லா கமேனி உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்கள் உயிரிழந்தனர். இதனை தொடர்ந்து, இஸ்ரேல் மற்றும் வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்கா ராணுவத் தளங்கள் மீது ஈரான் தாக்குதல் தொடுத்தது. இப்படியாக ஈரான், இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா இடையே போர் பதற்றம் இருந்து வருகிறது. இதனால், கச்சா எண்ணெய், எரிவாயு ஏற்றுமதிக்கு முக்கிய வழித்தடமான ஹார்முஸ் நீரிணையையும் ஈரான மூடியது.
பெட்ரோல், டீசல் மீதான கலால் வரி குறைப்பு
இனதால், கச்சா எண்ணெய், ஏரிவாயு ஏற்றுமதியில் தடங்கள் ஏற்பட்டது. இது பல நாடுகளில் ஏரிபொருள்ட தட்டுப்பாடுக்கும், விலை ஏற்றத்திற்கு காரணமாக இருக்கிறது. இந்தியாவில் பல வாரங்களாக ஏரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு வருகிறது. மேலும், ஹைதரபாத் போன்ற நகரங்களில் ஏற்கனவே, பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாடு இருந்து வருகிறது. இப்படியான நிலையில், ஈரான் அரசுடன் இந்தியா நடத்திய பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு, இந்திய கப்பல்கள் அந்த நீரிணையை கடக்க ஈரான் அனுமதி அளித்துள்ளது.
இதன் மூலம் விரைவில் எரிவாயு தட்டுப்பாடு குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், மத்திய அரசு காலையிலேயே முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, பெட்ரோல், டீசல் மீதான கலால் வரியை மத்திய அரசு குறைத்து அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, பெட்ரோல் மீதான கலால் வரி லிட்டருக்கு 13 ரூபாயில் இருந்து 3 ரூபாயாக குறைக்கப்படடுள்ளது. டீசல் மீதான கலால் வரி 10 ரூபாயில் இருந்து பூஜ்ஜியமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. கலால் வரி குறைப்பால் நாடு முழுவதும் பெட்ரோல், டீசல் விலை குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதற்கிடையில், நாட்டின் மிகப்பெரிய எண்ணெய் நிறுவனங்களில் ஒன்றாக நயாரா (தனியார்) நிறுவனர் பெட்ரோல், டீசல் விலையை அதிரடியாக உயர்த்தியுள்ளது. பெட்ரோல் லிட்டருக்கு ரூ.5 உயர்த்தியது. டீசல் லிட்டருக்கு ரூ.3 உயர்த்தியது. இதன் மூலம், நயாரா நிறுவனம் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு ரூ.107.93, டீசல் லிட்டருக்கு ரூ.97.22 ஆகவும் விற்பனை செய்து வருகிறது. நேற்று (மார்ச் 26) நயாரா நிறுவனம் பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்திய நிலையில், இன்று காலையிலேயே மத்திய அரசு பெட்ரோல், டீசல் மீதமான கலால் வரியை குறைத்துள்ளது. இதனால், வரும் நாட்களில் பெட்ரோல், டீசல் விலையை குறையலாம்.
மத்திய அமைச்சர் அறிவிப்பு
நயாரா நிறுவனத்தை பின்தொடர்ந்து, பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்தி விடுமோ என்ற மக்கள் அச்சம் அடைந்தனர். ஆனால், மத்திய அரசு கலால் வரி குறைத்ததால் கொஞ்சம் திருப்தி அடைந்துள்ளனர்.இதுகுறித்து மத்திய பெட்ரோலிய துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி கூறுகையில், "கடந்த ஒரு மாதத்தில் சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரு பேரலுக்கு சுமார் 70 அமெரிக்க டாலரிலிருந்து சுமார் 122 அமெரிக்க டாலராக விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது.
இதன் விளைவாக, உலகம் முழுவதும் நுகர்வோருக்கான பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலைகள் அதிகரித்துள்ளன. தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் சுமார் 30 முதல் 50 சதவிகிதமும், வட அமெரிக்க நாடுகளில் 30 சதவிகிதமும், ஐரோப்பாவில் 20 சதவிகிதமும், ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் 50 சதவிகிதமும் விலைகள் அதிகரித்துள்ளன. ஆனால், மோடி அரசு விலையை உயர்த்தாமல் சர்வதே சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களில் இருந்து மக்களை பாதுகாக்கும் வகையில், நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்” என்றார்.
பெட்ரோல், டீசலுக்கு தட்டுப்பாடு இருக்காது
இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசலுக்கு தட்டுப்பாடு இருக்காது மீண்டும் மத்திய அரசு பொதுமக்களுக்கு தெரிவித்தது. இந்தியாவில் சுமார் 60 நாட்களுக்கு தேவையான எண்ணெய் இருப்பும், 30 நாட்களுக்கு தேவையான எல்பிஜி சிலிண்டர் இருப்பு உள்ளதாக மத்திய அரசு கூறியுள்ளது. இதற்கிடையில், பிரதமர் மோடி அனைத்து மாநில முதல்வர்களுடன் இன்று காணொலி வாயிலகா உரையாற்ற உள்ளார். மேற்கு ஆசிய போரால் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்னைகளை சமாளிக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்து முதல்வர்களுடன் பிரதமர் மோடி உரையாற்ற இருக்கிறார். இதன்பிறகு, முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இன்றைய (மார்ச் 27) பெட்ரோல், டீசல் விலை நிவலரம்
பெட்ரோல் விலை
டெல்லி - ரூ.95.77
மும்பை - ரூ.103.54
கொல்கத்தா - ரூ.105.45
சென்னை - ரூ.100.84
பெங்களூரு - ரூ.102.92
ஹைதராபாத் - ரூ.107.46
டீசல் விலை
டெல்லி - ரூ.87.67
மும்பை - ரூ.90.03
கொல்கத்தா - ரூ.92.02
சென்னை - ரூ.92.39
பெங்களூரு - ரூ.90.99
ஹைதராபாத் - ரூ.95.70
