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அரசு ஊழியர்களுக்கு 50% ஓய்வூதியம்: UPS.. நிதி அமைச்சர் நாடாளுமன்றத்தில் பகிர்ந்த முக்கிய தகவல்

Unified Pension System: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு (UPS) மிகக் குறைந்த அளவிலான வரவேற்பே கிடைத்துள்ளது. இத்திட்டத்தில் 4 சதவீதத்தினர் மட்டுமே ஆர்வம் காட்டியுள்ளனர்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 05, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:23 PM IST
அரசு ஊழியர்களுக்கு 50% ஓய்வூதியம்: UPS.. நிதி அமைச்சர் நாடாளுமன்றத்தில் பகிர்ந்த முக்கிய தகவல்
Image Credit: FM on Unified Pension Scheme (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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