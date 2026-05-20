/ரத்தாகும் இலவச பேருந்து திட்டம்...? புதிய அரசுக்கு 3 முக்கிய பிரச்சனை

Government Free Bus Scheme : தமிழ்நாட்டில் வெற்றிகரமான செயல்பட்டு வரும் இலவச பேருந்து திட்டம் இனி கேரளாவிலும் அமலாக இருக்கிறது. ஆனால், தமிழ்நாட்டை போல் இல்லாமல், கேரளாவில் இத்திட்டத்திற்கு பலத்த எதிர்ப்பும், பெரும் சிக்கலும் இருக்கிறது. இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.
Government Free Bus Scheme : தமிழ்நாடு நாட்டுக்கே பல்வேறு துறைகளில் முன்னோடியாக இருந்திருக்கிறது, இருந்து வருகிறது. அந்த வகையில், கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு முதலமைச்சராக பதவியேற்றபோது, மு.க.ஸ்டாலின் கொண்டு வந்த முக்கியமான திட்டம்தான் மகளிருக்கு கட்டணமில்லா பேருந்து பயணத்தை அளிக்கும் 'மகளிர் விடியல் பயணம் திட்டம்'.
தமிழ்நாடு அரசின் இந்த திட்டத்தில், குறிப்பிட்ட அரசு பேருந்துகளில் மகளிர் கட்டணமின்றி பயணிக்கலாம் என்ற நிலை உருவானது. இதனால், மகளிருக்கு சேமிப்பு அதிகமானது. தமிழ்நாட்டின் இந்த முன்னோடி திட்டத்தை பல மாநிலங்களும் நடைமுறைப்படுத்தின. கர்நாடகா, டெல்லி, ஆந்திரா, தெலங்கானா, பஞ்சாப், மேற்கு வங்கம், காஷ்மீர் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இது செயல்பாட்டில் உள்ளது.
தற்போது புதிதாக ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ள மேற்கு வங்கம் மற்றும் கேரளாவிலும் இந்த இலவச பேருந்து திட்டம் செயல்படுத்தப்பட இருக்கிறது. ஆனால், கேரளாவில் இந்த திட்டத்திற்கு மற்ற மாநிலங்களில் இல்லாத அளவிற்கு பெரும் எதிர்ப்பு எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.
கேரளாவில் காங்கிரஸ் கட்சி 10 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஆட்சியை பிடித்துள்ளது. வி.டி.சீதசன் தலைமையிலான UDF அமைச்சரவை நேற்று முன்தினம் (மே 18) பதவியேற்றுக்கொண்டது.
அவர் தலைமையில் 20 பேர் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றுள்ளனர். பதவியேற்ற பின்னர் நடந்த முதல் அமைச்சரவை கூட்டத்திலேயே, இலவச பேருந்து பயண திட்டம் குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டனர்.
காங்கிரஸ் கட்சி அதன் தேர்தல் வாக்குறுதியில், ஐந்து இந்திரா கியாரண்டி என முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டிருந்தது. அதில், இந்த இலவச பேருந்து பயண திட்டமும் ஒன்றாகும்.
அதன்மூலம், வரும் ஜூன் 15ஆம் தேதி முதல் கேரளாவில் இலவச பேருந்து பயண திட்டம் அமலுக்கு வரும் என கேரள அரசு அறிவித்தது. காங்கிரஸ் கட்சி கர்நாடகாவிலும் இதே திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. அப்படியிருக்க, கேரளாவில் உள்ள சிக்கல்கள் இதோ...
கேரளாவில் இலவச பேருந்து பயண திட்டத்திற்கு பெரிய தடையாக, பொருளாதார நிலை உள்ளது. கேரள மாநில சாலை போக்குவரத்து கழகம் (KSRTC) பல ஆண்டுகளாக நஷ்டத்தில் இயங்கி வருகிறது. பெரும்பாலும் மாநில அரசின் உதவியை நம்பியே KSRTC இயங்கி வருகிறது. அப்படியிருக்க, மாநில அரசின் நிதிநிலையே பெரும் நெருக்கடியில் இருககிறது.
KSRTC பேருந்துகளின் எண்ணிக்கை தொடர்ச்சியாக குறைந்து வருவதாக தரவுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. தற்போது வெறும் 4 ஆயிரம் பேருந்துகள் மட்டுமே KSRTC சார்பில் இயக்கப்படுவதாக தெரிகிறது.
ஆனால், சுமார் 7 ஆயிரம் தனியார் பேருந்துகள் இயங்குகின்றன. மேலும், KSRTC இயக்கும் 4 ஆயிரம் பேருந்துகளில் 1,270 பேருந்துகள் 15 ஆண்டுகள் பழமையானவை ஆகும்.
இது மட்டுமின்றி, KSRTC-இல் 22 ஆயிரம் நிரந்தர பணியாளர்களும், 43 ஆயிரம் ஓய்வூதியதாரர்களும் பயன்பெற்று வருகின்றனர். கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மட்டும் KSRTC-க்கு சுமார் 14 ஆயிரம் கோடி ரூபாயை ஒதுக்கீடு செய்திருப்பதாக கடந்த 2026 இடைக்கால பட்ஜெட்டில் LDF அரசு தெரிவித்திருந்தது.
பேருந்து டிக்கெட்டுகள் மூலம் கிடைக்கும் வருவாய் மிக மிக குறைவு. எனவே, ஊழியர்களின் சம்பளம், ஓய்வூதியம், அடிப்படையான இயக்கம் ஆகியவற்றுக்கு அரசின் நிதி முக்கியமானதாகும்.
KSRTC எந்தளவிற்கு வருமானம் பார்க்கிறது என்பதை இங்கு காணலாம். கேரளாவில் அரசு பேருந்துகளில் சுமார் 18 லட்சம் முதல் 23 லட்சம் வரையிலான பயணிகள் தினமும் பேருந்துகளில் பயணிக்கின்றனர்.
இதன்மூலம் மொத்த வருவாய் 7.53 கோடி ரூபாய் என கூறப்படுகிறது. அதில், மகளிரின் பங்களிப்பு மட்டும் ரூ.3.75 கோடி முதல் ரூ.4.25 கோடி ஆகும். அப்படியிருக்க, கேரள அரசு இந்த இலவச திட்டத்தை கொண்டுவந்தால், KSRTC வருவாய்க்கு பெரியளவில் அடி விழும், இன்னும் அரசை சார்ந்திருக்க வேண்டிய நெருக்கடி அதிகமாகும்.
இவை மட்டுமின்றி தனியார் தரப்பிலும் அரசுக்கு கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது. இலவச பேருந்து பயண திட்டம் குறித்த அமைச்சரவை அறிவிப்பு வெளியான சில மணிநேரத்திலேயே, கேரள பேருந்து ஆப்பரேட்டர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் கோபிநாத் செய்தியாளரை சந்தித்து பேசினார். அப்போது பேசிய அவர், இத்திட்டம், தனியார் போக்குவரத்துத் துறையை கடுமையாக சீரழிக்கும். வருவாய் குறையும் என எச்சரித்தனர்.