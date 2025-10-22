English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பெண்களுக்கு நிரந்தர அரசு வேலை... மாதம் ரூ.30,000 சம்பளம் - எதிர்க்கட்சியின் தேர்தல் வாக்குறுதி!

Bihar Election 2025: ஜீவிகா திதி திட்டத்தின் பெண்களுக்கு நிரந்தர அரசு வேலை கொடுக்கப்பட்டு, அவர்களுக்கு மாதம் ரூ.30 ஆயிரம் சம்பளம் வழங்கப்படும் என பீகார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ் தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 22, 2025, 03:28 PM IST
  • பீகாரில் இரண்டு கட்டங்களாக தேர்தல் வாக்குப்பதிவு
  • நவம்பர் 6, 11 தேதிகளில் வாக்குப்பதிவு
  • நவம்பர் 14இல் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை

Bihar Assembly Election 2025: பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தல் தற்போது உச்சக்கட்டத்தில் இருக்கிறது. வாக்குப்பதிவுக்கு இன்னும் 15 நாள்களே இருக்கின்றன. தேர்தல் தொகுதி பங்கீடு முடிந்து, வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

Bihar Election 2025: மாதம் ரூ.30 ஆயிரம் சம்பளம்

தேர்தல் பரப்புரையும் வேகமெடுத்திருக்கும் சூழலில், எதிர்க்கட்சியான ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் முக்கிய தேர்தல் வாக்குறுதியை அளித்துள்ளார். பீகாரின் புகழ்பெற்ற ஜீவிகா திதி திட்டம் என்பது அம்மாநிலத்தில் உள்ள பெண்களின் சுயஉதவி குழுக்களாகும். 

இத்திட்டத்தில் பெண்களுக்கு நிரந்தர வேலை வழங்கப்பட்டு, அவர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.30 ஆயிரம் சம்பளமும் கொடுக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து பீகார் தலைநகர் பாட்னாவில், ஊடகங்களைச் சந்தித்த எதிர்க்கட்சித் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ், தற்போதைய ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை கடுமையாக சாடினார். மேலும், ஜீவிகா திதி திட்டத்தில் இருக்கும் பெண்களுக்கு தொடர்ந்து அநீதி இழைக்கப்படுவதாக தெரிவித்தார்.

Bihar Election 2025: அரசு ஊழியர் அந்தஸ்து

இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், "இந்த அரசாங்கத்தின் கீழ் ஜீவிகா திதி திட்டத்தின் பெண்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டது என்பதை நீங்கள் அனைவரும் அறிவீர்கள்... ஜீவிகா திதி திட்டத்தின் பெண்கள் அனைவரையும் நிரந்தரமாக்குவதற்கும், அவர்களுக்கு அரசு ஊழியர் அந்தஸ்து வழங்குவதற்கும் நாங்கள் முடிவு செய்துள்ளோம். அவர்களின் சம்பளத்தையும் மாதத்திற்கு ரூ.30 ஆயிரமாக உயர்த்துவோம். இது ஒரு சாதாரண அறிவிப்பு அல்ல. இது ஜீவிகா திதி திட்டத்தில் உள்ள பெண்களின் கோரிக்கையாக இருந்து வருகிறது" என்றார்.

இதுதான் ஆர்ஜேடியின் நோக்கம்

தொடர்ந்து, பீகாரில் ஆளும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி மீது தேஜஸ்வி யாதவ் இன்று கடுமையான தாக்குதலை முன்வைத்தார். வரவிருக்கும் சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் பீகார் மக்கள் மாற்றத்திற்காக தங்கள் மனதைத் தயார் செய்துவிட்டனர் என்று வலியுறுத்தினார். வேட்புமனு தாக்கல் இப்போது முடிந்த நிலையில், வேலையின்மை, ஊழல் மற்றும் இடம்பெயர்வு போன்ற பிரச்சினைகளை முன்னிலைப்படுத்துவதே ராஷ்டிரிய ஜனதா தளத்தின் நோக்கமாக இருக்கும். முழு கவனமும் பிரச்சாரத்தில் இருக்கும்" என்றார்.

Bihar Election 2025: மக்கள் சலித்துவிட்டனர்

மேலும் அவர், "பீகார் மக்கள் தற்போதைய இரட்டை எஞ்சின் அரசால் சலித்துப் போயுள்ளனர். இந்த இரட்டை எஞ்சின் அரசில், ஊழலும் குற்றங்களும் தலைவிரித்தாடுகின்றன. வேலையின்மை, மக்கள் குடிபெயர்வு ஆகியவற்றால் மக்கள் சலித்துப் போயுள்ளனர். தற்போதைய அரசு நாங்கள் முன்பு செய்த அறிவிப்புகளை மக்களுக்கு அப்படியே நகலெடுத்து கொடுத்திருக்கிறார்கள்" என்றார்.

பீகாரில் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு வரும் நவம்பர் 6, 11 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறும். வாக்கு எண்ணிக்கை வரும் நவம்பர் 14ஆம் தேதி நடைபெறும்.

