  • பெட்ரோல், டீசல் விலை உயருமா...? கச்சா எண்ணெய் இருப்பு எவ்வளவு இருக்கு? - லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயருமா...? கச்சா எண்ணெய் இருப்பு எவ்வளவு இருக்கு? - லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

Petrol Diesel Price Updates: நாட்டில் கச்சா எண்ணெய் இருப்பு குறித்தும்; பெட்ரோல், டீசல் விலை குறித்தும் மத்திய அரசு தரப்பில் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 3, 2026, 06:29 PM IST
  • ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் மூடியிருக்கிறது.
  • இதன் வழியாகவே இந்தியாவின் 50% கச்சா எண்ணெய் கொண்டுவரப்படுகிறது.
  • இந்தியா சுமார் 80% அளவிற்கு கச்சா எண்ணெய்யை இறக்குமதி செய்கிறது.

Petrol Diesel Price Updates: இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா நாடுகள் இணைந்து ஈரான் மீது கூட்டு தாக்குதல் நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு வருகிறது. கடந்த சனிக்கிழமை இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா தாக்குதலை தொடங்கிய நிலையில், ஈரானும் பதிலடி கொடுத்து வருகிறது.

கிழக்காசியாவில் பதற்றம்

ஈரான் இஸ்ரேலுக்கு மட்டுமின்றி, மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் அமைந்துள்ள அமெரிக்க ராணுவம் மற்றும் கடற்படை தளங்களை குறிவைத்தும் தொடர் தாக்குதலை மேற்கொண்டு வருகிறது. குறிப்பாக, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், கத்தார், குவைத், பஹ்ரைன், ஈராக், ஜோர்டன், சௌதி அரேபியா உள்ளிட்ட நாடுகளின் மீது டிரோன்கள் மூலமும், ஏவுகணைகள் மூலமும் ஈரான் தாக்குதல் தொடுத்து வருகிறது. இதனால், கடந்த 5 நாள்களாகவே மத்திய கிழக்கில் பதற்றம் நிலவுகிறது. 

மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் ஒரு கோடிக்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்களும், சுமார் 16 லட்சம் தமிழர்களும் வசித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. ஈரானில் சுமார் 4,000 மாணவர்கள் கல்வி பயின்று வருகின்றனர். இஸ்ரேலிலும் இந்தியர்கள் கணிசமாக பணியாற்றி வருகின்றனர்.

அடைக்கப்படும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி 

இந்தியா உள்பட உலக நாடுகளுக்கான கச்சா எண்ணெய், மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இருந்து ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாகவே கப்பல்கள் மூலம் கொண்டுசெல்லப்படுகின்றன.  தற்போது போர் பதற்றம் காரணமாகவும், ஈரான் தாக்கியதாலும் அந்த பகுதி முற்றிலும் அடைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், இந்தியாவுக்கு கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாடு ஏற்படலாம் என்றும் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரலாம் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. 

தட்டுப்பாடு ஏற்படுமா?

இந்தியா தனது கச்சா எண்ணெய் தேவையில் 88 சதவீத பங்கை இறக்குமதியே செய்கிறது. கச்சா எண்ணெய் மூலமே பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் எடுக்கப்படுகிறது. இந்தியாவின் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி 50% அளவிற்கு மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இருந்தே வருகிறது. அதுவும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாகதான் கொண்டுவரப்படும். தற்போதைய போர் பதற்றத்தால் இந்தியாவுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

உயரும் கச்சா எண்ணெய் விலை

கிழக்காசியாவில் போர் பதற்றம் அதிகரிக்கும் சூழலிலும், ஈரான் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை மூடியதாலும் உலக சந்தையில் கச்சா எண்ணெய்யின் விலை ஏற்றம் கண்டிருக்கிறது. ஒரே பேரல் கச்சா எண்ணெய்யின் விலை 80 அமெரிக்க டாலர்கள் அளவிற்கு விற்பனையாகி வருகிறது, இஸ்ரேல் - ஈரான் மோதலுக்கு பின் சுமார் 10 சதவீதம் அளவில் உயர்ந்துள்ளது. நிலைமை தொடர்ந்து மோசமானால், இது 100 அமெரிக்க டாலர் அளவிற்கு உயரும்  என்றும் அஞ்சப்படுகிறது. 

ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வாயிலாக...

ஹார்முஸ் ஜலசந்தி மூடப்பட்டிருப்பதால் உலக நாடுகளுக்கான எரிபொருள் விநியோகத்தில் பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும். கடல் வழியான கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதி சுமார் மூன்றில் ஒரு பங்கு அளவுக்கும், எல்பிஜி ஏற்றுமதியில் 20 சதவீதமும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாகவே கொண்டுசெல்லப்படுகின்றன.

கச்சா எண்ணெய் இருப்பு

இந்நிலையில், கச்சா எண்ணெய் இருப்பு குறித்தும், பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை குறித்தும் இந்திய அரசு தரப்பில் தகவல் ஒன்று வெளியாகி உள்ளது. அதன்படி, 25 நாள்களுக்கு கச்சா எண்ணெய் மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட எண்ணெய்யின் இருப்பு உள்ளதாக அரசு தரப்பில் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயருமா? 

உலக சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை ஏற்றம் கண்டாலும் தற்சமயத்திற்கு, பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையில் மாற்றம் இருக்காது என்றும் அரசு தரப்பில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கச்சா எண்ணெய், எல்பிஜி மற்றும் எல்என்ஜி இறக்குமதி செய்வதற்கான மாற்று ஆதாரங்களை ஆய்வு செய்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஆனால் அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியாகவில்லை.

இந்தியாவின் நெக்ஸ்ட் பிளான்

உலகத்தில் அதிகமாக கச்சா எண்ணெய்யை இறக்குமதி செய்யும் நாடு இந்தியாதான். ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் இருந்துதான் அதன் 50% இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. திரவமாக்கப்பட்ட இயற்கை எரிவாயுவை (LNG) பெரும்பாலும் கத்தாரில் இருந்துதான் இந்தியா பெறுகிறது, இதுவும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாகவே வர வேண்டும்.

மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகள், அமெரிக்கா மற்றும் ரஷ்யாவிடம் இருந்துதான் அடுத்து கச்சா எண்ணெய்யை இந்தியா பெற்றாக வேண்டும். ரஷ்யா குறைந்த விலையில் கச்சா எண்ணெய்யை வழங்குவதால், இந்தியா தனது தட்டுப்பாட்டை குறைக்க ரஷ்யாவிடம் இருந்து இறக்குமதியை அதிகப்படுத்தவும் வாய்ப்புள்ளது.

மேலும் படிக்க | ஈரான் - இஸ்ரேல் போர்: ரூ.25,000 வரை எகிறும் தங்கம் விலை.. ஆனந்த சீனிவாசன் அதிர்ச்சி தகவல்

மேலும் படிக்க | ஈரான் - அமெரிக்கா போர் எதிரொலி: ரூ.200-க்கு செல்லப்போகும் பெட்ரோல் விலை!

மேலும் படிக்க | ₹32 லட்சம் vs ₹36 கோடி: ஈரானின் ட்ரோன் தாக்குதலும் இஸ்ரேலின் 'காஸ்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ்' ரகசியமும்!

