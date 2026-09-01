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Gratuity கணக்கீடு: 10 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.30,000 சம்பளம், பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Gratuity Calculation: பணிக்கொடை கணக்கீட்டை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். உதாரணமாக, ₹30,000 சம்பளம் மற்றும் 10 ஆண்டுகள் 9 மாதங்கள் பணி அனுபவம் கொண்ட ஒரு ஊழியருக்கு எவ்வளவு பணிக்கொடை கிடைக்கும் என்பதை இங்கே காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Sep 01, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 11:15 AM IST
Gratuity கணக்கீடு: 10 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.30,000 சம்பளம், பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?
Image Credit: Gratuity Calculator (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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