/Gratuity கணக்கீடு: 10 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.30,000 சம்பளம், பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Gratuity Calculation: அலுவலக பணிகளில் உள்ள ஊழியர்கள் தங்கள் சம்பள கூறுகளை பற்றி முழுமையாக தெரிந்துவைத்திருப்பது மிக அவசியமாகும். பணிபுரியும் போது கிடைக்கும் ஊதியத்தை போலவே, பணி ஓய்வுக்கு பிறகு கிடைக்கும் ஓய்வூதியம், பணிக்கொடை போன்ற ஓய்வுகால பலன்களும் மிக அவசியமாகும்.
ஊழியர்கள் ஒரு அலுவலகத்தில் நீண்ட காலத்திற்கு ஆற்றும் சேவைக்கான வெகுமதியாக கிராஜுவிட்டி எனப்படும் பணிக்கொடை வழங்கப்படுகின்றது. ஒரு வேலையை விட்டு மற்றொரு வேலைக்கு சென்றாலும், குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்தால் இந்த தொகை கிடைக்கும்.
நீங்கள் ஒரு நிறுவனம் அல்லது அமைப்பில் நீண்ட காலமாகப் பணியாற்றி, உங்கள் கடின உழைப்பிற்கான பணிக்கொடை (Gratuity) எவ்வளவு சேர்ந்துள்ளது என்பதை அறிய விரும்பினால், அதை எளிய வழியில் கணக்கிடலாம். பணிக்கொடை என்பது ஒரு ஊழியரின் நீண்ட கால சேவையை அங்கீகரிக்கும் விதமாக, நிறுவனத்தால் வழங்கப்படும் ஒரு நிதிப் பலன் அல்லது வெகுமதியாகும்.
பணிக்கொடை கணக்கீட்டை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். உதாரணமாக, ₹30,000 சம்பளம் மற்றும் 10 ஆண்டுகள் 9 மாதங்கள் பணி அனுபவம் கொண்ட ஒரு ஊழியருக்கு எவ்வளவு பணிக்கொடை கிடைக்கும் என்பதை இங்கே காணலாம். மேலும், பணிக்கொடை தொடர்பான விதிகள் மற்றும் வேலையை விட்டு விலகும்போது அதைப் பெறுவதற்கான முழுமையான செயல்முறை குறித்தும் இங்கே பார்க்கலாம்.
'பணிக்கொடை வழங்கல் சட்டம், 1972'-ன் (Payment of Gratuity Act, 1972) கீழ் உள்ள விதிகள்:
10-க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களைக் கொண்ட நிறுவனம் அல்லது அமைப்பில் பணிபுரியும் ஒவ்வொரு ஊழியருக்கும் இத்திட்டத்தின் பலன்கள் கிடைக்கின்றன. ஒரு ஊழியர் வேலையை மாற்றினாலோ, ஓய்வுபெற்றாலோ அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணத்திற்காக ராஜினாமா செய்தாலோ, மற்றும் தகுதி வரம்புகளைப் பூர்த்தி செய்திருந்தாலோ, அவர்கள் சட்டப்பூர்வமாகப் பணிக்கொடையைப் பெற உரிமை உடையவர்கள். குறிப்பிடத்தக்க வகையில், ஒரு நிறுவனம் இச்சட்டத்தின் வரம்பிற்குள் வந்த பிறகு, எதிர்காலத்தில் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை 10-க்கும் குறைவாகக் குறைந்தாலும் கூட, இந்த விதி தொடர்ந்து பொருந்தும்.
பணிக்கொடைத் தொகையானது இரண்டு முக்கிய காரணிகளைச் சார்ந்துள்ளது:
பணிக்காலத்தைக் கணக்கிடும்போது, முழுமையான பணி ஆண்டுகளைத் தாண்டிய காலம் 9 மாதங்களுக்கு மேல் இருந்தால், அது ஒரு முழு ஆண்டாகக் கருதப்படுகிறது.
உதாரணமாக, ஒரு ஊழியர் 10 ஆண்டுகள் மற்றும் 9 மாதங்கள் பணியாற்றியிருந்தால், அவரது பணிக்காலம் 11 ஆண்டுகளாகக் கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், ஒருவர் 10 ஆண்டுகள் மற்றும் 5 மாதங்கள் பணிபுரிந்திருந்தால், அது 10 ஆண்டுகளாக மட்டுமே கணக்கிடப்படும்.
அதிகாரப்பூர்வ பணிக்கொடை கணக்கீட்டு முறை:
கிராச்சுவிட்டி (Gratuity) தொகை = (கடைசியாகப் பெற்ற சம்பளம்) × (15/26) × (நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்த ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை).
(இங்கு, ஒரு மாதத்தில் 26 நாட்கள் மட்டுமே கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றன; ஏனெனில் 4 நாட்கள் வாராந்திர விடுமுறை நாட்களாகக் கருதப்படுகின்றன, மேலும் ஒவ்வொரு பணி ஆண்டிற்கும் 15 நாட்களுக்கான சம்பளத்தின் அடிப்படையில் கணக்கீடு செய்யப்படுகிறது.)
ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் கணக்கீட்டைப் புரிந்துகொள்ளலாம்:
உங்கள் கடைசி அடிப்படைச் சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படி (DA) ஆகியவற்றின் கூட்டுத்தொகை ₹30,000 என்றும், உங்கள் பணிக்காலம் 10 ஆண்டுகள் மற்றும் 9 மாதங்கள் (அதாவது 11 ஆண்டுகள்) என்றும் வைத்துக்கொள்வோம்:
மொத்த கிராச்சுவிட்டி தொகை = (30,000) × (15) × (11) ÷ 26 = ₹1,90,384.62
அதாவது, ₹30,000 அடிப்படைச் சம்பளத்துடன் 11 ஆண்டுகள் பணியை நிறைவு செய்த பிறகு, உங்கள் மொத்த கிராச்சுவிட்டி தொகை சுமார் ₹1,90,384 ஆக இருக்கும்.
|விவரம்
|கணக்கீடு/தகவல்
|கடைசி அடிப்படைச் சம்பளம் + DA
|₹30,000
|மொத்த பணிக்காலம்
|10 ஆண்டுகள் 9 மாதங்கள்
|கணக்கீட்டிற்கான ஆண்டுகள்
|11 ஆண்டுகள் (முழு எண்ணாக மாற்றும் விதியின்படி)
|கிராச்சுவிட்டி சூத்திரம்
|(சம்பளம் × 15 × ஆண்டுகள்) ÷ 26
|மொத்த கிராச்சுவிட்டி தொகை
|₹1,90,384.62
ஊழியர் தனது நிறுவனத்திடமிருந்து கிராச்சுவிட்டி தொகையைப் பெற இந்த மிக எளிய நடைமுறையைப் பின்பற்றினால் போதும்:
பணிக்கொடை என்பது ஒரு ஊழியரின் நீண்டகால விசுவாசம் மற்றும் கடின உழைப்பிற்கான வெகுமதி என்பதை நினைவில் கொள்வது அவசியம். ஊழியர்கள் அனைவரும் தங்களுக்குரிய முழுத் தொகையையும் பெறுவதை உறுதிசெய்ய, அதற்கான சரியான கணக்கீட்டு முறைகள் மற்றும் தகுதி விதிகளைப் புரிந்துகொள்வது மிக முக்கியம்.
6 மாத கால அளவை முழு எண்ணாகக் கணக்கிடும் விதி (rounding-off rule) மற்றும் குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருக்க வேண்டும் என்ற தகுதி நிபந்தனை ஆகியவற்றை அறிந்துகொள்வதன் மூலம், உங்கள் ஓய்வுக்காலம் அல்லது வேலை மாற்றம் தொடர்பான முடிவுகளை நீங்கள் சிறப்பாகத் திட்டமிடலாம்.
நிறுவனத்திலிருந்து விலகிய 30 நாட்களுக்குள் 'படிவம் I'-ஐ (Form I) பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பிப்பது, கிராஜுவிட்டி கோரிக்கை நடைமுறையை எளிதாகவும் விரைவாகவும் ஆக்குகிறது.