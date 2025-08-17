English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

குறைந்த விலையில் சொந்த வீடு வாங்க அருமையான வாய்ப்பு! மத்திய அரசு அறிவிப்பு!

இனிமேல் 5% மற்றும் 18% என இரண்டு முக்கிய வரி விகிதங்கள் மட்டுமே இருக்கும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த புதிய வரி அமைப்பு, இந்த ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி அமலுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 17, 2025, 01:08 PM IST
  • வீடு வாங்குபவர்களுக்கு ஜாக்பாட்?
  • ஜிஎஸ்டி வரியில் மத்திய அரசு அதிரடி மாற்றம்!
  • இனி வீட்டு விலை குறையுமா?

Trending Photos

ரஜினி ‘இந்த’ படத்திலிருந்து விக் வைக்க ஆரம்பித்தார்! எந்த படம் தெரியுமா?
camera icon7
rajinikanth
ரஜினி ‘இந்த’ படத்திலிருந்து விக் வைக்க ஆரம்பித்தார்! எந்த படம் தெரியுமா?
ரஜினியை விட மாஸாக நடித்த செளபின் சாகிர்.. ஆனால் சம்பளம் இவ்வளவுதானா?
camera icon6
Coolie Movie
ரஜினியை விட மாஸாக நடித்த செளபின் சாகிர்.. ஆனால் சம்பளம் இவ்வளவுதானா?
ஆவணி முதல் வார ராசிபலன்: ஆடி போய் ஆவணி வந்தால் டாப்பாய் இருக்கப்போகும் ராசிகள் இவைதான்
camera icon13
Weekly Horoscope
ஆவணி முதல் வார ராசிபலன்: ஆடி போய் ஆவணி வந்தால் டாப்பாய் இருக்கப்போகும் ராசிகள் இவைதான்
ரேஷன் கார்டு முகவரி மாற்றாமல் வேறு ஊர்களில் ரேஷன் பொருள் வாங்க முடியுமா?
camera icon10
Ration Card
ரேஷன் கார்டு முகவரி மாற்றாமல் வேறு ஊர்களில் ரேஷன் பொருள் வாங்க முடியுமா?
குறைந்த விலையில் சொந்த வீடு வாங்க அருமையான வாய்ப்பு! மத்திய அரசு அறிவிப்பு!

நாடு முழுவதும் உள்ள வரி செலுத்துவோர் மற்றும் தொழில் துறையினருக்கு பெரும் நிம்மதியளிக்கும் வகையில், சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (GST) அமைப்பில் ஒரு மாபெரும் சீர்திருத்தத்தை மேற்கொள்ள மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. தற்போதைய பல அடுக்கு வரி விதிப்பு முறைக்கு பதிலாக, இனிமேல் 5% மற்றும் 18% என இரண்டு முக்கிய வரி விகிதங்கள் மட்டுமே இருக்கும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த புதிய வரி அமைப்பு, இந்த ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி அமலுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த அதிரடி மாற்றம், குறிப்பாக ரியல் எஸ்டேட் துறையில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி, வீட்டு விலைகளை கணிசமாக குறைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | போலி வாக்காளர்களால் தான் திமுக வெற்றி... எடப்பாடி போட்ட திடீர் குண்டு

புதிய ஜிஎஸ்டி அமைப்பு எப்படி இருக்கும்?

தற்போது, அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கு 0%, அன்றாட பயன்பாட்டு பொருட்களுக்கு 5%, நிலையான பொருட்களுக்கு 12%, மின்னணு பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கு 18%, சொகுசு மற்றும் சில குறிப்பிட்ட தீய விளைவு பொருட்களுக்கு 28% என பல அடுக்குகளில் ஜிஎஸ்டி வசூலிக்கப்படுகிறது. இனி புதிய திட்டத்தின்படி, பெரும்பாலான அத்தியாவசிய மற்றும் அன்றாட பயன்பாட்டுப் பொருட்கள் 5% வரி வரம்பிற்குள் கொண்டுவரப்படும். கிட்டத்தட்ட மற்ற அனைத்து பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளும் 18% வரி வரம்பிற்குள் வரும். சொகுசு கார்கள், புகையிலை போன்ற மிகச் சில பொருட்களுக்கு மட்டும் 40% சிறப்பு வரி விதிக்கப்படலாம். இந்த மாற்றம், வரி செலுத்துவதை எளிதாக்குவதையும், இணக்க செலவுகளை குறைப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

ரியல் எஸ்டேட் துறையில் ஏற்படப்போகும் மாற்றங்கள்

இந்த ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம், ரியல் எஸ்டேட் துறையில் ஒரு நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது, சிமெண்ட் மீது 28%, ஸ்டீல் மற்றும் செராமிக் டைல்ஸ் மீது 18% என அதிக ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படுகிறது. புதிய வரி அமைப்பில், சிமெண்ட் போன்ற பொருட்களின் மீதான வரி 18% ஆக குறையும்போது, கட்டுமான செலவுகள் கணிசமாக குறையும். கட்டுமான செலவுகள் குறைந்தால், அது வீடுகளின் விலையில் பிரதிபலிக்கும். தற்போது, கட்டப்பட்டு வரும் வீடுகளுக்கு (under-construction properties) 5% ஜிஎஸ்டியும், மலிவு விலை வீடுகளுக்கு (affordable housing) 1% ஜிஎஸ்டியும் விதிக்கப்படுகிறது. உள்ளீட்டு வரி குறைவதால், பில்டர்கள் வீட்டின் விலையைக் குறைக்க வாய்ப்புள்ளது.

வாடிக்கையாளர்களுக்கு நன்மை கிடைக்குமா?

இதுவே தற்போது உள்ள மிகப்பெரிய கேள்வியாகும். அரசு வரியைக் குறைத்தாலும், அதனால் கிடைக்கும் லாபத்தை பில்டர்கள் மற்றும் டெவலப்பர்கள், வீடு வாங்குபவர்களுக்கு முழுமையாக செய்வார்களா அல்லது தங்கள் லாப வரம்பை அதிகரித்துக்கொள்ள பயன்படுத்துவார்களா என்பது இனிமேல்தான் தெரியவரும். இருப்பினும், இந்த வரி சீர்திருத்தம், ரியல் எஸ்டேட் துறையில் வெளிப்படைத்தன்மையை கொண்டு வரும், பண பரிவர்த்தனைகளை குறைக்கும் மற்றும் ஒட்டுமொத்தத் துறைக்கும் ஒரு புத்துணர்ச்சியை அளிக்கும் என நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர். இது, வீடு வாங்கும் கனவில் உள்ள லட்சக்கணக்கான நடுத்தர வர்க்க மக்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தியாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | சுரேஷ் கோபி வென்ற தொகுதியில்... 'போலி வாக்காளர்கள்' புகார் - பாஜக மீது வலுக்கும் சந்தேகம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Central GovtGSTHouseCementDiwali

Trending News