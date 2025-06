குஜராத் விமான விபத்து: 11 குழந்தைகள் உள்பட விமானத்தில் பயணித்தவர்களின் லிஸ்ட்!

Ahmedabad Air Plane Crash Passengers List : குஜராத் தலைநகர் அகமதாபாத்தில் இருந்து, லண்டன் நோக்கி சென்ற ஏர் இந்தியா விமானம், கிளம்பிய 10 நிமிடங்களுக்குள், பயணிகள் குடியிருப்பில் விழுந்து விபத்துக்குள்ளாகியிருக்கிறது. இதில், பயணிகள் 242 பேர், விமானிகள் 2 பேர் மற்றும் விமான ஊழியர்கள் 10 பேர் பயணித்திருக்கின்றனர். இதில் யாரெல்லாம் பயணம் செய்தார்கள் என்பது குறித்த விவரம் தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது.

பயணம் செய்தவர்களின் விவரம்:

விபத்துக்குள்ளான விமானத்தில், குஜராத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சர் விஜய் ரூபாணி, சீட் நம்பர் 12ல் பயணித்ததாக கூறப்படுகிறது. இவருடன் இந்த விமானத்தில் 11 குழந்தைகள் மற்றும் 54 வெளிநாட்டவர் பயணம் செய்ததாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கிறது. அவர்களின் பெயர் விவரம் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

List of #passengers on board the ill fated #AirIndia’s #Boeing787 #DramLiner #AI171 that crashed shortly after takeoff.

Name of #Gujarat Ex-CM #VijayRupani appears on the list confirming his presence on the crashed arircraft.

About 52 British Nationals were on board.#PlaneCrash… pic.twitter.com/ao8mcxAbWG

— The RIGHT Indian (@TheRIGHTIndians) June 12, 2025