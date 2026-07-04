Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /வாயில் ஆசிட் ஊற்றிய தாய், கழுத்தை நெரித்த தந்தை: குஜராத் பெற்றோரின் வெறிச்செயலுக்கு காரணம் என்ன?

வாயில் ஆசிட் ஊற்றிய தாய், கழுத்தை நெரித்த தந்தை: குஜராத் பெற்றோரின் வெறிச்செயலுக்கு காரணம் என்ன?

Gujarat Crime: இச்சம்பவம் ராஜ்கோட் மாவட்டம், கோண்டல் தாலுகாவில் உள்ள குண்டலா கிராமத்தில் ஜூன் 30 அன்று நிகழ்ந்தது. ராம் பாபுபாய் பாம்பாவா என்ற அந்த இளைஞர் முதலில் தற்கொலை செய்துகொண்டதாகக் கருதப்பட்டாலும், அவர் விஷம் கொடுக்கப்பட்டும் கழுத்து நெரிக்கப்பட்டும் கொல்லப்பட்டதே மருத்துவ ரீதியாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 04, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 06:50 PM IST
வாயில் ஆசிட் ஊற்றிய தாய், கழுத்தை நெரித்த தந்தை: குஜராத் பெற்றோரின் வெறிச்செயலுக்கு காரணம் என்ன?
Image Credit: Parents Kill Son in Gujarat, Stage it as Suicide (Photo Source:X)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
EPFO போர்ட்டல் அப்டேட்: இனி இந்த UAN பணிகளை UMANG செயலி மூலம்தான் செய்ய முடியும்
EPFO54 min ago
2
Vaibhav Suryavanshi1 hr ago
3
Tirunelveli news2 hrs ago
4
DMK2 hrs ago
5
FIFA2 hrs ago