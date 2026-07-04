/வாயில் ஆசிட் ஊற்றிய தாய், கழுத்தை நெரித்த தந்தை: குஜராத் பெற்றோரின் வெறிச்செயலுக்கு காரணம் என்ன?

குஜராத்: குஜராத்தின் ராஜ்கோட் மாவட்டம், கோண்டல் தாலுகாவில் உள்ள குண்டலா கிராமத்தில நடந்துள்ள ஒரு சம்பவம் மக்களை ஆழ்ந்த அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது. குஜராத்தில் 23 வயது இளைஞர் ஒருவரின் மரணம் முதலில் தற்கொலை என்று கருதப்பட்ட நிலையில், அது அவரது பெற்றோராலேயே திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்ட கொலை என்பது பிரேதப் பரிசோதனை முடிவுகள் மூலம் தெரியவந்து அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இச்சம்பவம் ராஜ்கோட் மாவட்டம், கோண்டல் தாலுகாவில் உள்ள குண்டலா கிராமத்தில் ஜூன் 30 அன்று நிகழ்ந்தது. ராம் பாபுபாய் பாம்பாவா என்ற அந்த இளைஞர் முதலில் தற்கொலை செய்துகொண்டதாகக் கருதப்பட்டாலும், அவர் விஷம் கொடுக்கப்பட்டும் கழுத்து நெரிக்கப்பட்டும் கொல்லப்பட்டதே மருத்துவ ரீதியாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, அவரது மனைவியும் புதிதாகத் திருமணமானவருமான பன்ஷிபென் பாம்பாவா, தனது மாமனார்-மாமியார் மீது காவல்துறையில் புகார் அளித்தார்.
தகவல்களின்படி, ராமிற்குத் தீவிர மதுப்பழக்கம் இருந்ததாகவும், அதனால் அவரது பெற்றோரான பாபுபாய் (எ) அதுல்பாய் குகாபாய் பம்பாவா மற்றும் மனிஷாபென் (எ) மோடிபென் ஆகியோருடன் அடிக்கடி வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. சம்பவத்தன்று, அவரது மதுப்பழக்கம் தொடர்பாக மீண்டும் ஒரு தகராறு ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இறந்த இளைஞரின் மனைவியான பன்சி, தான் ஐந்து மாதங்களுக்கு முன்பு ராம் என்பவரைத் திருமணம் செய்துகொண்டதாகத் தெரிவித்தார். தனது கணவர் அடிக்கடி மதுபோதையில் வீட்டிற்கு வந்து தனது மாமனாரிடம் சண்டையிடுவார் என்று அவர் கூறினார். ராம் ஆசிட் குடித்து இறந்துவிட்டதாகத் தகவல் கிடைத்தபோது பன்சி தனது பெற்றோர் வீட்டில் இருந்தார்.
இறுதிச் சடங்குகள் முடிந்த பிறகு, ஜூன் 30 அன்று ராம் மதுபோதையில் வீட்டிற்கு வந்ததாக அவரது மாமனார்-மாமியார் அவரிடம் கூறியுள்ளனர். சம்வத்தன்று நடந்தது என்ன?
உண்மையை வெளிப்படுத்தினால் குடும்பத்தின் நற்பெயர் கெட்டுவிடும் என்று கூறி, இந்தச் சம்பவத்தைப் பற்றி யாரிடமும் சொல்லக்கூடாது என்று தனது மாமனார்-மாமியார் தன்னை எச்சரித்ததாகவும் பன்சி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
போலீஸ் விசாரணையில் இறந்தவரின் கழுத்தில் கழுத்து நெரிக்கப்பட்டதற்கான அடையாளங்கள் இருப்பது தெரியவந்ததாக ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இதன் மூலம் மரணத்திற்குக் காரணம் ஆசிட் குடித்தது அல்ல என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் ஜூலை 2 அன்று கைது செய்யப்பட்டு, ஜூலை 3 அன்று நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டதாக விசாரணை அதிகாரி யு.ஆர். டாமோர் தெரிவித்தார். இச்சம்பவத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஆசிட் பாட்டில், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் அணிந்திருந்த ஆடைகள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவரின் வாந்தி படிந்த படுக்கை விரிப்பு ஆகியவற்றை காவல்துறையினர் கைப்பற்றியுள்ளனர்.