/‘ச்சீ’... பணத்துக்காக இப்படியெல்லாம் செய்வாங்களா.? குஜராத்தில் அரங்கேறிய கொடூர சம்பவம்...

Husband Sold Wife For Money News: குஜராத்தில் அருகே, வெறும் பணத்திற்கு ஆசைப்பட்டு தனது மனைவியை 50 ஆயிரம் ரூபாய் பணத்திற்காக கணவனே விற்பனை செய்த சம்பவம் நாட்டையே பேரதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது.
Husband Sold Wife For Money News: குஜராத் மாநிலம், பனஸ்கந்தா மாவட்டத்தில் உள்ள பாலன்பூர் மேற்கு காவல்நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியைச் சேர்ந்த நிகேஷ் படேல் என்பவர் தனது மனைவியை பணத்திற்காக ஒரு கும்பலிடம் விற்று, அந்த பெண் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட சம்பவம் நாட்டையே உலுக்கியுள்ளது.
குஜராத் மாநிலம், பனஸ்கந்தா மாவட்டத்தில் உள்ள பாலன்பூர் அருகே தனது மனைவியுடன் வசித்து வந்தவர் நிகேஷ் படேல். இவர் அவ்வப்போது மது அருந்திவிட்டு தனது மனைவியிடம் சண்டையிடுவது வழக்கமாகும். இந்த நிலையில் தினமும் வீட்டிற்கு சென்றால் மனைவியிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட வேண்டிருக்கிறது என்று எண்ணிய நிகேஷ்க்கு ஒரு கீழ்தரமான யோசனை வந்துள்ளது.
தனது மனைவியை ஆள்கடத்தல் கும்பலிடம் விற்று பணம் பெற்றுவிடலாம் என்று எண்ணிய அவர், நமக்கு பணமும் வந்துவிடும் மனைவியின் தொல்லையிலிருந்தும் விடுபட்டு விடலாம் என்று எண்ணியுள்ளார். அதன்படி ஒரு கடத்தல் கும்பலிடம் தனது மனைவியை 50 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்துள்ளார்.
கடந்த மே 19-ம் தேதி நிகேஷ் படேல் பாலன்பூர் காவல் நிலையத்தில் தனது மனைவி காணாமல் போனதாக கூறி புகார் அளித்துள்ளார். காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்க வந்த அவரின் முகத்தில் பதட்டத்தை பார்த்த போலீஸார் அவர் மீது சந்தேகமடைந்தனர். மேலும் போலீசாரின் கேள்விகளுக்கு அவருடைய பதில் முன்னுக்கு பின் முரணாக இருந்ததால் அவர் மீதான சந்தேகம் வலுத்தது. அதனைத் தொடர்ந்து அவரிடம் போலீஸார் கிடுக்குப்பிடி விசாரணை நடத்தினர்.
விசாரணையில் தனது மனைவியின் மீது ஏற்பட்ட வெறுப்பினாலும், அவரை பிடிக்காத காரணத்தினாலும் வெறும் 50 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு அவளை விற்றதாக கூறியுள்ளார். இதனைக் கேட்டு நிலைகுலைந்து போன போலீஸார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
தனது நண்பர்கள் மூலமாக விற்பனை செய்யப்பட்ட மற்றொரு கும்பலால் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டு சீரழிக்கப்பட்டார். தன்னை தனது கணவர் விற்பனை செய்தது தெரியாமல் அந்த கும்பலுடன் சென்ற அவர், அந்த ஆள்கடத்தல் கும்பலிடம் பாலியல் வன்புனர்வுக்கு ஆளாக்கப்பட்டார். அதனைத் தொடர்ந்து போலீஸாரின் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில், ஆள்நடமாட்டம் இல்லாத பகுதியில் அந்த பெண் மீட்கப்பட்டார். மீட்கப்பட்ட அந்த பெண்ணிடம் போலீஸார் விசாரணை நடத்தியதில், கடந்த ஒரு வாரமாக தனக்கு நேர்ந்த கொடுமைகளை விவரித்தார்.
தனது கணவரால் தான் விற்கப்பட்டது தெரியாமல் தனது கணவருடைய நண்பர்கள் அழைத்ததன் அவர்களுடன் சென்றதாகவும், அங்கு அவர்கள் வேறொரு கும்பலிடம் தன்னை கைமாற்றியதாகவும், அந்த கும்பல் கொடுமையாக சித்திரவதை செய்து தன்னை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து துன்புறுத்தியதாகவும் மிகுந்த வேதனையுடனும், கண்ணீருடனும் தெரிவித்தார்.
போலீஸாரின் விசாரணையில், தான் வீட்டிலிருந்த பொழுது தனது கணவர் சுற்றுலா செல்ல திட்டமிட்டிருப்பதாகவும், அதற்கு தன்னை அழைத்து வரச்சொன்னதாகவும் அவரது நண்பர்களான சஞ்சய் தாகூர், அசோக் தாகூர், சச்சின் தர்பார் கூறி அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். அவர்கள் கூறியதை நம்பி அவர்களுடன் சென்ற அவர், இவ்வாறு மற்றொரு கும்பலால் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து இந்த சம்பவம் குறித்த தகவல்கள் வெளியான நிலையில், இது குறித்து நெட்டிசன்கள் பல கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். இப்படியொரு கொடூரமான கணவன் என்ற மிருகத்தை தூக்கிலிட வேண்டும் என்றும், இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட 7 நபர்களுக்கு கொடூரமான முறையில் தண்டனைகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் தங்களது கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர். அதனைத் தொடர்ந்து அந்த 7 நபர்களும் போலீஸாரால் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.