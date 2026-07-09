/இனப்பெருக்க நேரத்தில் தொந்தரவு... டென்ஷனான சிங்கம் - இளைஞர் பலி

Gujarat Lion Killed Youth: குஜராத் மாநிலத்தின் அம்ரேலி மாவட்டத்தில் சிங்கம் தாக்கியதில் 21 வயது இளைஞர் மரணம் அடைந்தது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. கடந்த ஜூலை 8ஆம் தேதி இச்சம்பவம் நடந்துள்ளது.
அம்ரேலி மாவட்டத்தில் உள்ள லிலியா தாலுகாவில் உள்ள லுவாரியா வனக் காப்பக்கம் மற்றும் அந்தால்யா பகுதியின் எல்லையில் அமைந்துள்ள வனப்பகுதிக்குள் ஒரு கும்பல் சட்டவிரோதமாக நுழைந்துள்ளனர், அப்போதுதான் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது.
சோஹில் மெமான் என்பவர்தான் சிங்கத்தால் தாக்கப்பட்டு உயிரிழந்தவர். இவரது உயிரிழப்பு குறித்து உரிய விசாரணை மேற்கொள்ள வனத்துறை முடிவெடுத்துள்ளது.
நேற்றிரவு (ஜூலை 8) இரவு 7.30 மணிமுதல் இரவு 8 மணிக்குள் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. ஷெத்ருஞ்சி கோட்டத்தின் வனப் பாதுகாவலர் சிராக் அமின் உள்ளிட்ட சிரேஷ்ட வனத்துறை அதிகாரிகள், லிலியா சரக அலுவலகத்திற்கு விரைந்து சென்று மீட்பு பணிகளை மேற்கொண்டனர். விசாரணை மற்றும் சட்ட நடவடிக்கைகளையும் அதிகாரிகள் தொடங்கினர்.
சட்டவிரோதமாக சிங்கம் பார்ப்பதற்காக அந்த குழு அப்பகுதிக்குள் நுழைந்தபோது, ஒரு ஆண் சிங்கமும் பெண் சிங்கமும் இனப்பெருக்கத்தில் இருந்ததாக முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
சிங்கங்கள் தொந்தரவு செய்யப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது தூண்டப்பட்டிருக்கலாம், அதைத் தொடர்ந்து ஆண் சிங்கம் ஆக்ரோஷமாகி சோஹில் மேமனைத் தாக்கியதாகவும் அதிகாரிகள் சந்தேகின்றனர் என் துணை வனப் பாதுகாவலர் சிராக் அமின் தெரிவித்தார்.
சோஹில் மெமானின் உடலை அந்த சிங்கம் காட்டுக்குள் நீண்ட தூரம் கொண்டுசென்றுவிட்டது. அதிகாரிகள் சென்று பார்த்தபோது உடலின் அருகேயே அந்த சிங்கம் இருந்துள்ளது. பின்னர் அந்த சிங்கத்துடன் போராடி அதிகாரிகள் உடலை மீட்டு, பிரேதப் பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டது.
சிங்கத்தை பார்வையிட வனப்பகுதிக்குள் அத்துமீறி சென்ற அந்த கும்பலில் 2 பேரை போலீசார் விசாரணைக்காக கைது செய்துள்ளனர். மற்றவர்களையும் அடையாளம் காணும் முயற்சியில் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதிகாரிகள் டிஜிட்டல் ஆதாரங்களை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
அதேநேரத்தில், கைது செய்யப்பட்ட இளைஞர்களின் மொபல்களை ஆய்வு செய்ததில், சட்டவிரோதமாக சிங்கத்தை எடுத்த புகைப்படங்கள், வீடியோக்கள் டெலீட் செய்யப்பட்டிருந்தனர், அதிலும் சில தரவுகள் பார்மட் செய்யப்பட்டிருந்ததும் தெரியவந்துள்ளது.
நீக்கப்பட்ட ஃபைல்ஸ்களை மீட்டெடுக்கவும், நிகழ்வுகளின் வரிசையை உறுதிப்படுத்தவும், தடய அறிவியல் ஆய்வகத்திற்கு அந்த மொபைல் அனுப்பப்படும் என தெரிகிறது.
சட்டவிரோதமாக சிங்கத்தை நோட்டமிடுவது என்றால், கிராமத்திலோ அல்லது விவசாய நிலத்திலோ ஒரு சிங்கம் இயற்கையாகக் காணப்பட்டால், அது சட்டவிரோத சிங்க கண்காணிப்பு ஆகாது என்றும்; ஆனால், அந்த விலங்கின் வாழ்விடத்திற்குள் நுழைந்து அதைப் பின்தொடர்ந்து, தொந்தரவு செய்வது அல்லது ஆத்திரமூட்டுவது ஒரு கடுமையான விதிமீறல் என்றும் அதிகாரி தெரிவித்தார்.
வனவிலங்கு பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ், காட்டு விலங்குகளை துன்புறுத்துவது ஒரு குற்றமாகும் என்றும் இதில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த 20 நாள்களில் இப்பகுதியில் குறைந்தது நான்கு முறை சிங்கங்கள் மனிதர்களை தாக்கிய சம்பவங்கள் பதிவாகி உள்ளது.