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இனப்பெருக்க நேரத்தில் தொந்தரவு... டென்ஷனான சிங்கம் - இளைஞர் பலி

Gujarat Lion Killed Youth: ஆண் - பெண் சிங்கங்கள் இனப்பெருக்கம் நேரத்தில் அவர்களை தொந்தரவு செய்த நிலையில், ஆண் சிங்கம் அதில் ஒரு இளைஞரை தாக்கி கொலை செய்தது. இச்சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 09, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:27 PM IST
இனப்பெருக்க நேரத்தில் தொந்தரவு... டென்ஷனான சிங்கம் - இளைஞர் பலி
Image Credit: Lion Killed Gujarat Youth | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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