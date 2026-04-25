  • உடலுறவு மாத்திரையால் பறிபோன உயிர்! காதலிக்காக காத்திருந்த நேரத்தில் இளைஞருக்கு நேர்ந்த பரிதாபம்..

குருகிராம் பகுதியில், தான் திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகும் பெண்ணே பார்க்க இருந்த சமயத்தில் 29 வயது இளைஞர் ஒருவர் பரிதாபமாக  உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.    

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 25, 2026, 04:38 PM IST
ஹரியானாவில் உள்ள, குருகிராம் பகுதியை சேர்ந்த 29 வயது நபருக்கு தான் இந்த அதிர்ச்சி சம்பவம் நேர்ந்துள்ளது. சமீபத்தில் இவருக்கு திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இவரைக் காண இவருக்கு வருங்கால மனைவி வருவதாக கூறியுள்ளார். இதைக் கேட்டு சந்தோஷமான இந்த நபர் தேவையில்லாமல் செய்த ஒரு காரியம் அவரது உயிரையே  பரித்துள்ளது. 

உயிரிழந்த அரசு ஊழியர்:

குருகிராமில் 29 வயது அரசு ஊழியர் வாடகை வீட்டில் வசித்து வந்துள்ளார். இவர் கடந்த வியாழக்கிழமை அன்று காலை சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார். இதற்கு காரணம், அவர் அளவுக்கு அதிகமான பாலுணர்வை தூண்டும் மாத்திரைகளை எடுத்துக் கொண்டது தான் காரணம் என்று காவல்துறை சந்தேகிக்கிறது. 

தற்போது வரை கிடைக்கின்ற தகவல்களின்படி, அந்த நபரின் இறப்பிற்கான காரணத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள அவரது பிரேத பரிசோதனை அறிக்கைக்காக காவல்துறையினர் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். அவரது உடல் இருந்த இடத்திற்கு அருகே பாலுணர்வை தூண்டும் மருந்துகள் கண்டெடுக்கப்பட்டதன் அடிப்படையில் தான் போலீசார் இவ்வாறு அந்த மருந்துகள் காரணமாக இருக்குமா? என சந்தேகிக்கின்றனர்.

வருங்கால மனைவிக்காக காத்திருந்த நபர்!

இறந்த இந்த நம்பர், நாக்பூரை பூர்வீகமாகக் கொண்டவர். இவர், வாடகை வீட்டில் தனியாக வசித்து வந்துள்ளார். சமீபத்தில் இவருக்கு நிச்சயதார்த்தம் நடந்திருக்கிறது.  இவரை திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகும் பெண் இவரை சந்திப்பதாக கூறியிருக்கிறார். இதை எடுத்து,  சம்பவத்தன்று காலை 10.05 மணிக்கு அவருக்கு தொலைபேசி அழைப்புகள் வந்துள்ளன. இவர் அதை எடுக்கவில்லை, வீட்டின் கதவையும் திறக்காமல் இருந்திருக்கிறார். இதனால் இவருக்கு என்ன அனுப்பும் என்று கவலை அடைந்த சக ஊழியர் காவல்துறைக்கு அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார். 

அப்போது, காலை 8 மணி முதல் அவருக்கு போன் செய்து வந்ததும், இதற்கு இடையில் அவரது குடும்பத்தினரும் அவரை தொடர்பு கொள்ள முயற்சி செய்ததும் தெரியவந்தது. 

உள்பக்கம் தாழ்ப்பாள் போட்டதால் இறுதியில் போலீசார் கதவை உடைத்துக் கொண்டு உள்ளே சென்று இருக்கின்றனர். அங்கு ஒரு பெட்ஷீட்டில் சுற்றப்பட்ட நிலையில் அந்த நபர் பிணமாக கிடந்திருக்கிறார். வீட்டை ஆராய்ந்ததில் யாரும் வீட்டுக்குள் சந்தேகத்திற்குரிய வகையில் நுழையவில்லை என்பது  தெரிந்தது. பாலுணர்ச்சியை தூண்டும் அதிகப்படியான மாத்திரைகளை இந்த நபர் எடுத்துக் கொண்டது  இவரது உயிரை பறித்திருக்கலாம். இதை எடுத்துக் கொண்டு தான் திடீரென ரத்த அழுத்தம் அதிகரித்திருக்கலாம் என்றும் இதனால் உயிர் போயிருக்கலாமென்று போலீசார்  சந்தேகிக்கின்றனர். 

பிரேத பரிசோதனை:

இதுவரை, சந்தேகத்திற்கு இடமான எந்த செயலும் கண்டறியப்படவில்லை. செக்டர் 53 காவல் நிலையத்தில், பாரதிய நாகரிக் சுரக்‌ஷா சம்ஹிதாவின் 194வது பிரிவின் கீழ் பிரேத பரிசோதனை நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. இறந்தவரின் குடும்பத்தினர், நாக்பூரிலிருந்து வந்த பின்பு, வெள்ளிக்கிழமை அன்று பிரேத பரிசோதனை நடத்துவதற்காக அவரது உடல் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. 

