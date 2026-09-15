/பெண் பைக் ரைடர் மீது மோதிய கார்.. 300 மீட்டர் இழுத்துச் சென்ற கொடூரம்! வைரல் வீடியோ

ஹரியானா மாநிலம் குருகிராமில் செப்டம்பர் 13-ம் தேதி பைக்கில் சென்ற ஒருவர் மீது கார் மோதிய வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக பைக் ரைடர் சியா போலீசில் புகார் அளித்துள்ள நிலையில், கார் ஓட்டுநர் தரப்பிலும் விளக்கம் வெளியாகியுள்ளது.
குருகிராமின் கோல்ஃப் கோர்ஸ் சாலையில் செப்டம்பர் 13 ஆம் தேதி காலை இந்த சம்பவம் நடந்ததாக கூறப்படுகிறது. பைக் ரைடர் சியா தனது நண்பர்களுடன் பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்தபோது, வெள்ளை நிற மாருதி சியாஸ் கார் தங்களை பின்தொடர்ந்து வந்ததாக தெரிவித்துள்ளார். அந்த கார் தங்களது பைக்குகளுக்கு அருகில் வந்து வழிமறிக்க முயன்றதாகவும், காரில் இருந்தவர்கள் மது அருந்தியிருந்தது போல் தெரிந்ததாகவும் சியா கூறி உள்ளார். தொடர்ந்து கார் தனது பைக் மீது மோதியதாகவும், இதனால் தனது பைக் சுமார் 300 மீட்டர் தூரம் காரில் சிக்கி இழுத்து செல்லப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், கார் மோதிய பிறகு அதில் இருந்தவர்கள் காரை நிறுத்தாமல் அங்கிருந்து சென்றுவிட்டதாகவும் சியா தனது புகாரில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த சம்பவத்தில் தனது உயிர் சம்பவ இடத்திலேயே போயிருக்கக்கூடும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக கல்யாண் பைன்ஸ்லா அளித்த பேட்டியில், சம்பவம் குறித்து ஒருபக்க தகவல்கள் மட்டுமே வெளியாகி வருவதாக அவர் தெரிவித்தார். அந்த பைக்கை ஓட்டியது பெண்ணா, ஆணா என்பது குறித்து தனக்கு தெரியாது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
இவரது விளக்கத்திற்கு பதிலளித்த சியா, தன்னை பின்தொடர்ந்து வந்தவர்கள் நான் பெண்ணா, ஆணா என்பது கூட தெரியாது என கூறுவது நம்பும்படியாக இல்லை என தெரிவித்துள்ளார். மேலும், கார் தன் மீது மோதிய பிறகு ஏன் நிற்காமல் சென்றார்கள் என்றும் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். ”நான் உயிருடன் இருக்கிறேனா என்பதை பார்க்கக்கூட நீங்கள் காரை நிறுத்தவில்லை” எனக் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். சியாவின் புகாரின் அடிப்படையில் துன்புறுத்தல், கொலை முயற்சி மற்றும் ஹிட் அண்ட் ரன் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.