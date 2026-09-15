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பெண் பைக் ரைடர் மீது மோதிய கார்.. 300 மீட்டர் இழுத்துச் சென்ற கொடூரம்! வைரல் வீடியோ

குருகிராமில் பெண் பைக் ரைடர் மீது கார் மோதியதாக கூறப்படும் சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் நிலையில், பைக் ஓட்டி வந்த சியா போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார். அதேநேரத்தில், இந்த குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக கார் ஓட்டுநர் தரப்பிலும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Sep 15, 2026, 09:18 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 09:18 AM IST
பெண் பைக் ரைடர் மீது மோதிய கார்.. 300 மீட்டர் இழுத்துச் சென்ற கொடூரம்! வைரல் வீடியோ

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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