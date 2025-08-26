குருவாயூர் கோயிலில் கால் நனைத்த பெண் பிரபலம்..புனிதத்தை மீட்க பரிகார பூஜை!

Guruvayur Reels Controversy : சமீபத்தில், இஸ்லாமிய பெண்ணும் பிக்பாஸ் பிரபலமுமான ஜாஸ்மின் ஜாஃபர் குருவாயூர் கோயிலில் கால் நனைத்து ரீல்ஸ் பதிவிட்டார். இது, பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியது. இதைத்தொடர்ந்து, அக்கோயில் நிர்வாகம் கோயிலின் புனிதத்தன்மை கெட்டு விட்டதாக கூறியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
ரீல்ஸ் செய்த பிரபலம்..
கேரளாவை சேர்ந்த யூடியூப் மற்றும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் பிரபலமாக இருக்கிறார், ஜாஸ்மின் ஜாஃபர். இவர், சில நாட்களுக்கு முன்பு திருச்சூர் மாவட்டத்தில் இருக்கும் குருவாயூர் கோயில் குளத்தில் கால்களை நனைத்து ரீல்ஸ் செய்திருந்தார். இதை இன்ஸ்டாவிலும் பதிவிட்டிருந்தார். இந்த வீடியோவானது, இணையத்தில் பெரிதாக வைரலானது.
ஜாஸ்மீனின் இந்த வீடியோ, இணையத்தில் பல்வேறு தரப்பினரின் கவனத்தை ஈர்த்தது. இவர் இந்த குளத்தில் கால் வைத்ததால் அதன் புனிதத்தன்மை கெட்டு விட்டதாக பல்வேறு தரப்பினர் குற்றச்சாட்டை அடுக்கினர். இதையடுத்து, ஆகஸ்ட் 26ஆம் தேதியான இன்று, பிற்பகல் 1 மணிவரை கோயிலில் பக்தர்களுக்கு தரிசனம் செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டது. பின்னர், குளத்தின் புனிதத்தன்மையை மீட்க பரிகார பூஜை நடத்தப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்த பரிகார பூஜையானது தொடர்ந்து 6 நாட்கள் நடத்தப்படும் என்று கூறப்பட்டது. இந்த கட்டுப்பாடுகளுக்கு பக்தர்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது. கோயில் குளத்தில் கால் நனைத்த ஜாஸ்மின் மீது, கேரள உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை மீறி ரீல்ஸ் எடுத்ததாக காவல்துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
வலுக்கும் கண்டனங்கள்!
குருவாயூர் கோயிலில், இஸ்லாமிய பெண்ணான ஜாஸ்மீன் கால் நனைத்தது தீட்டாகவும், அதற்கு பரிாகரம் செய்ததும் மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு கடும் கண்டனங்களை, இந்திய அளவில் பலர் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
