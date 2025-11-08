English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • குருவாயூர் கோயிலில் ரீல்ஸ்..இன்ஸ்டா பிரபலம் மீது வழக்குப்பதிவு!

குருவாயூர் கோயிலில் ரீல்ஸ்..இன்ஸ்டா பிரபலம் மீது வழக்குப்பதிவு!

Guruvayur Temple Reel Controversy : கேரள மாநிலத்தில் உள்ள குருவாயூர் கோயிலில், ஒரு பெண் ரீல்ஸ் எடுத்து தற்போது வழக்கில் சிக்கியிருக்கிறார். இது குறித்து முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 8, 2025, 02:37 PM IST
  • குருவாயூர் கோயில் சர்ச்சை
  • ரீல்ஸ் செய்த பெண் மீது வழக்குப்பதிவு
  • முழு விவரம் என்ன?

குருவாயூர் கோயிலில் ரீல்ஸ்..இன்ஸ்டா பிரபலம் மீது வழக்குப்பதிவு!

Guruvayur Temple Reel Controversy : கேரள மாநிலம் திருசூர் மாவட்டத்தில் குருவாயூர் கோவில் உள்ளது. இங்கு, தினந்தோறும் பல லட்சக்கணக்காணோர் இங்கு வந்து சாமி தரிசனம் செய்கின்றனர். கேரளாவில் வசிப்பவர்களை தாண்டி, தமிழ்நாடு, வட மாநிலங்களில் இருந்தும் இந்த கோயிலுக்கு வந்து சிலர் சாமி தரிசனம் செய்கின்றனர். இந்த கோயிலை வைத்து ரீல்ஸ் செய்த ஒரு பிரபலம், சமீபத்தில் சர்ச்சையில் சிக்கினார்.

சர்ச்சையில் சிக்கிய பிரபலம்:

சில மாதங்களுக்கு முன்னதாக, குருவாயூர் கோயிலில் இன்ஸ்டா பிரபலம் ஒருவர் ரீல்ஸ் செய்திருந்தார். அவரது பெயர், ஜாஸ்மின் ஜாபர். குருவாயூர் கோயிலின் குளத்தில் கால் நனைப்பது போல எடுக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரீல்ஸ் வீடியோ, பெரிய பேசு பொருளானது. இதையடுத்து, பலரும் அந்த பிரபலத்துக்கு கண்டனம் விதித்தனர். 

கோயில் நிர்வாகம், இந்த பெண்ணால் கோயிலின் புனிதத்தன்மை கெட்டுவிட்டதாக கூறி, சிறப்பு பூஜைகள் செய்தது. மேலும், புனித தளங்களில் ரீல்ஸ் வீடியோ எடுக்க கூடாது என்று கூறி கேரள உயர்நீதிமன்ற தடை விதித்து உத்தரவிட்டது. உச்சபட்சமாக, குருவாயூர் கோயிலுக்குள் இந்து அல்லாதோர் நுழைய தடை விதிக்கப்பட்டது.

மீண்டும் சர்ச்சை!

தற்போது மீண்டும் இன்னொரு சர்ச்சை எழுந்துள்ளது. இங்கு, சமீபத்தில் இன்ஸ்டாகிராம் பிரபலம் ஒருவர் குருவாயூர் கோவிலில் ரீல்ஸ் வீடியோ எடுத்திருக்கிறார். கிருஷ்ணர் ஓவியங்களை வரைந்து இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டு வரும் ஜஸ்னா சலீம் எனிற பெண், சமீபத்தில் குருவாயூர் கோவிலுக்கு சென்று ரீல்ஸ் வீடியோ எடுத்திருக்கிறார். தற்போது இது மீண்டும் பெரிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. ஜஸ்னா சலீம் மீது, தற்போது கோவில் நிர்வாகம் புகார் அளித்திருக்கிறது. இதையடுத்து, போலீஸார் அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | சிறுநீர் கழித்ததால் உயிரிழப்பு.. இளைஞருக்கு நேர்ந்த சோகம்... அதிர்ச்சி பின்னணி!

மேலும் படிக்க | தங்கத்தை திருட முயன்ற பெண்.... பளார் பளார் என அறைந்த கடைக்காரர் - சிசிடிவி வீடியோ வைரல்

Guruvayur templeReel ControversyJasna SalimInstagram influencer

