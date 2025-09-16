English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மனைவியை கொ*ற கணவன்! சாவதை நேரில் பார்க்க முடியவில்லை என்று வருத்தம்..

Gwalior Murder Chilling Details : மத்திய பிரதேசத்தில் மனைவி உயிர் பிரிவதை பார்க்க முடியவில்லையே என கொலைகார சைகோ கணவன் கொடுத்த வாக்குமூலம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 16, 2025, 06:17 PM IST
  • மத்திய பிரதேசத்தில் நடந்த சம்பவம்!
  • பெண் கொலை-உயிர் போகாததை பார்க்காத கொலையாளி
  • என்ன நடந்தது? முழு விவரம்!

Gwalior Murder Chilling Details : நாளுக்கு நாள், பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமைகள் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது. இதை வாயை திறந்து வெளியில் சொல்பவர்களுக்கும் அட்வைஸ் செய்யும் கூட்டமும் இணையத்தில் வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒரு புறம் இப்படியிருக்க, நாளிதழை திருப்பினாலே, “இந்த நிலைமை நமக்கு வந்துவிடக்கூடாது” என்று பெண்கள் யோசிக்கும் அளவிற்கான கொடூரங்கள் அரங்கேறி வருகிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு கொடூர சம்பவம்தான் தற்போது மத்திய பிரதேசத்திலும் அரங்கேறி இருக்கிறது.

மத்திய பிரதேசத்தில் அரங்கேறிய சம்பவம்!

மத்திய பிரதேசம் போபாலில் உள்ள கிரிக்கெட் மைதானம் முன்பு தனது மனைவி நந்தினியை சுட்டுக்கொன்றுள்ளார் அவரது கணவர் அரவிந்த். அவரை கைது செய்து போலீஸ் விசாரிக்கும் போது, தினமும் இனி எந்த சண்டையும் போட வேண்டாம் என்று சிரித்தபடியே கூறியுள்ளார். அதோடு மனைவியின் உயிர் தன் கண்முன்னால் பிரியாமல் இப்படி மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச்செல்லும் வழியில் பிரிந்தது மட்டுமே ஒரே கவலை என்றும் அரவிந்த் தெரிவித்துள்ளார். அரவிந்தின் பணம் மற்றும் காரை எடுத்துக்கொண்டு காதலனுடன் மனைவி ஜாலியாக ஊர் சுற்றியுள்ளார். இந்த கொலை நடக்கும் 4 நாட்களுக்கு முன்பு தான் நந்தினி தனது காதலரின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்ட வீடியோக்களை பேஸ்புக்கில் பகிர்ந்துள்ளார். இதுதான் அவரை கொலை செய்ய தூண்டியதாக விசாரணை அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.

எப்படி நடந்தது?

கொலை நடந்த செப்டம்பர் 13-ம் தேதி நந்தினி தனது காதலர் அன்குஷ் உடன் காவல் நிலையம் சென்று அரவிந்த் மீது புகார் அளித்துள்ளார். அதன்பிறகு வீட்டிற்கு சென்று கொண்டிருந்த நந்தினியை வழிமறித்து துப்பாக்கியால் கண்மூடித்தனமாக சுட்டுள்ளார். அதில் மயங்கிய அவரை அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர். ஆனால் அவர் வழியிலேயே உயிரிழந்துள்ளார். 

காரணம் என்ன?

இந்த கொலை குறித்து விசாரணை செய்த போது தான், அரவிந்த் ஏற்கனவே திருமணம் ஆனவர் என்றும், அவர் 2023-ம் ஆண்டு விவாகரத்து ஆன நந்தினியை காதலித்து திருமணம் செய்ததும் தெரியவந்துள்ளது.  நந்தினியின் உடலை வாங்க அவரது தந்தையும், கணவர் குடும்பத்தாரும் மறுத்துள்ளனர். அதன்பிறகு அவரது காதலர் இறுதிச்சடங்கு செய்ய முன் வந்துள்ளார்.ஆனால் விதிமுறைப்படி குடும்பத்துக்கு தான் உடலை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்பதால், நந்தினியின் உடல் அவரது தந்தையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து இந்த கொலை குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

