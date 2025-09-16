மனைவியை கொ*ற கணவன்! சாவதை நேரில் பார்க்க முடியவில்லை என்று வருத்தம்..

Gwalior Murder Chilling Details : நாளுக்கு நாள், பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமைகள் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது. இதை வாயை திறந்து வெளியில் சொல்பவர்களுக்கும் அட்வைஸ் செய்யும் கூட்டமும் இணையத்தில் வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒரு புறம் இப்படியிருக்க, நாளிதழை திருப்பினாலே, “இந்த நிலைமை நமக்கு வந்துவிடக்கூடாது” என்று பெண்கள் யோசிக்கும் அளவிற்கான கொடூரங்கள் அரங்கேறி வருகிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு கொடூர சம்பவம்தான் தற்போது மத்திய பிரதேசத்திலும் அரங்கேறி இருக்கிறது.
மத்திய பிரதேசத்தில் அரங்கேறிய சம்பவம்!
மத்திய பிரதேசம் போபாலில் உள்ள கிரிக்கெட் மைதானம் முன்பு தனது மனைவி நந்தினியை சுட்டுக்கொன்றுள்ளார் அவரது கணவர் அரவிந்த். அவரை கைது செய்து போலீஸ் விசாரிக்கும் போது, தினமும் இனி எந்த சண்டையும் போட வேண்டாம் என்று சிரித்தபடியே கூறியுள்ளார். அதோடு மனைவியின் உயிர் தன் கண்முன்னால் பிரியாமல் இப்படி மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச்செல்லும் வழியில் பிரிந்தது மட்டுமே ஒரே கவலை என்றும் அரவிந்த் தெரிவித்துள்ளார். அரவிந்தின் பணம் மற்றும் காரை எடுத்துக்கொண்டு காதலனுடன் மனைவி ஜாலியாக ஊர் சுற்றியுள்ளார். இந்த கொலை நடக்கும் 4 நாட்களுக்கு முன்பு தான் நந்தினி தனது காதலரின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்ட வீடியோக்களை பேஸ்புக்கில் பகிர்ந்துள்ளார். இதுதான் அவரை கொலை செய்ய தூண்டியதாக விசாரணை அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.
எப்படி நடந்தது?
கொலை நடந்த செப்டம்பர் 13-ம் தேதி நந்தினி தனது காதலர் அன்குஷ் உடன் காவல் நிலையம் சென்று அரவிந்த் மீது புகார் அளித்துள்ளார். அதன்பிறகு வீட்டிற்கு சென்று கொண்டிருந்த நந்தினியை வழிமறித்து துப்பாக்கியால் கண்மூடித்தனமாக சுட்டுள்ளார். அதில் மயங்கிய அவரை அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர். ஆனால் அவர் வழியிலேயே உயிரிழந்துள்ளார்.
காரணம் என்ன?
இந்த கொலை குறித்து விசாரணை செய்த போது தான், அரவிந்த் ஏற்கனவே திருமணம் ஆனவர் என்றும், அவர் 2023-ம் ஆண்டு விவாகரத்து ஆன நந்தினியை காதலித்து திருமணம் செய்ததும் தெரியவந்துள்ளது. நந்தினியின் உடலை வாங்க அவரது தந்தையும், கணவர் குடும்பத்தாரும் மறுத்துள்ளனர். அதன்பிறகு அவரது காதலர் இறுதிச்சடங்கு செய்ய முன் வந்துள்ளார்.ஆனால் விதிமுறைப்படி குடும்பத்துக்கு தான் உடலை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்பதால், நந்தினியின் உடல் அவரது தந்தையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து இந்த கொலை குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
மேலும் படிக்க | பிறந்து 15 நாளே ஆன குழந்தையை பிரிட்ஜில் வைத்த தாய்! அதிர்ச்சி சம்பவம்!
மேலும் படிக்க | மலைப்பாம்பை சமைத்து சாப்பிட்ட 2 பேர்! அதன் பிறகு வந்த ஆபத்து..என்ன தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ