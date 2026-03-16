  • ஹரிஷ் ராணாவின் கடைசி நிமிடங்கள்... நாட்டின் முதல் கருணை கொலை - முடிவுக்கு வரும் 13 ஆண்டு போராட்டம்!

Harish Rana Euthanasia: இந்தியாவில் முதல் உயிர் நீக்க சிகிச்சைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்ததை தொடர்ந்து, ஹரிஷ் ராணாவின் உயிர் காக்கும் மருத்துவ இணைப்புகளை மருத்துவர்கள் இன்று தொடர்ந்து ஒவ்வொன்றாக துண்டித்து வருகின்றனர். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 16, 2026, 12:55 PM IST

Harish Rana Euthanasia: உத்தரப்பிரதேசம் மாநிலம் காசியாபாத் நகரைச் சேர்ந்தவர் ஹரிஷ் ராணா. பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டப் படிப்பு படித்து வந்தார். கடந்த 2013ஆம் ஆண்டில், அவர் தங்கி இருந்த விடுதியின் நான்காவது மாடியில் இருந்து தவறி கீழே விழுந்தார். இதில் அவருக்கு படுகாயம் ஏற்பட்டது. அன்று முதல் கடந்த 13 ஆண்டுகளாக ஹரிஷ் ராணா கோமாவில் நினைவின்றி இருந்துள்ளார். அதாவது, உயிர் இருந்தாலும் உடலில் ஒரு அசைவு கூட இன்றி இருந்துள்ளார்.

ஹரிஷ் ராணாவின் இறுதி நிமிடங்கள்...

2013ஆம் ஆண்டில் இருந்து ஹரிஷ் ராணா உயிர் காக்கும் கருவிகளை பயன்படுத்தி வந்தார். சுவாசிப்பதற்கு டிரக்கியோஸ்டமி குழாய், உணவை உட்கொள்வதற்கு காஸ்ட்ரோஜெஜுனோஸ்டமி குழாய் ஆகியவை அவருக்கு உதவின. படுத்த படுக்கையாகிவிட்ட ஹரிஷ் ராணா, பல வருடங்களாக மருத்துவ சிகிச்சைக்கு பிறகு இது பயனளிக்காது என்பதை அறிந்த பின்னரே பெற்றோர் கருணை கொலை முடிவை எடுத்தனர். 

தங்களால் இனி தங்களது மகனை கவனித்துக் கொள்ள இயலாது என்று கூறி, ஹரிஷ் ராணாவை கருணைக் கொலை செய்ய பெற்றோர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தனர். அந்த வகையில், நாட்டில் முதல்முறையாக உயிர் நீக்க சிகிச்சைக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவளித்துள்ளது. அதன்படி ஹரிஷ் ராணாவின் உயிர் காக்கும் மருத்துவ இணைப்புகளை மருத்துவர்கள் துண்டித்தனர். அவரது தாயார் பிரியா விடை கொடுத்த சம்பவம் இணையவாசிகளை வெகுவாக சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. 

22 விநாடி வீடியோ வைரல்

மனதை உருக்கும் 22 விநாடி வீடியோ ஒன்று இணையத்தில் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. ஹரிஷ் ராணாவின் குடும்பத்தினர், அவரின் கடைசி நிமிடங்களில் அவருடன் இருக்கும் தருணத்தை வீடியோவில் காண முடிகிறது. தீராத வலியில் இருந்து விடுதலையாகும் தனது மகனின் முகத்தை பார்த்து, ஹரிஷ் ராணாவின் பின்னால் அமர்ந்திருக்கும் அவரது தாயார் உணர்ச்சிவசப்படுவதை வீடியோவில் காண முடிகிறது. 

சமூக கலாச்சார தன்னார்வ அமைப்பான பிரம்ம குமாரி அமைப்பினர் தொடர்ந்து ஹரிஷ் ராணாவின் குடும்பத்தினருடன் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருந்தனர். இந்த அமைப்பினர்தான் வழக்கறிஞரை ஏற்பாடு செய்துகொடுத்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் கருணை கொலைக்கு சட்டப்போராட்டம் நடத்த உதவினர். இன்று வெளியான வீடியோவில் பிரம்ம குமாரி அமைப்பைச் சேர்ந்த பெண், ஹரிஷ் ராணாவின் நெற்றியில் திலகமிடுவதை பார்க்க முடிகிறது. "அனைவரையும் மன்னியுங்கள், எல்லோரிடமும் மன்னிப்பு கேள். இப்போது செல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது..." என அந்த பெண் திலகமிடும்போது ஹரிஷ் ராணாவிடம் சொல்வதை வீடியோவில் பார்க்க முடிகிறது.

அருணா ஷான்பாக் கருணைக் கொலை வழக்கு

சுதந்திர இந்தியாவில் உயிருடன் செயலற்று இருக்கும் ஒருவருக்கு கருணைக்கொலை வழங்கப்படுவது இதுவே முதல்முறை. இதற்கு முன், 53 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், 1973ஆம் ஆண்டு மும்பை மருத்துவமனையில் கொடூரமான பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான 25 வயதான செவிலியர் அருணா ஷான்பாக் என்பவருக்கு 'உயிர் நீக்கம்' உரிமையை உச்ச நீதிமன்றம் மறுத்திருந்தது.

அவரை கருணை கொலை செய்ய உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதிக்காத சூழலில், அவர் சுமார் 40 ஆண்டுகள் கோமா நிலையிலேயே இருந்தார். கடுமையான வழிகாட்டுதல்களின் கீழ் பின்னர் கருணைக்கொலையை நீதிமன்றம் அனுமதித்தது. ஆனால், செயலில் இருப்பவரை கருணைக்கொலை செய்வதை இறுதியில் மறுத்தது. தொடர்ந்து அருணா மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றார். 2015இல் நிமோனியாவால் அவர் உயிரிழந்தார்.

வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தீர்ப்பு

ஆனால், தற்போது ஹரிஷ் ராணாவுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் கருணை கொலை செய்ய அனுமதி அளித்திருந்தது. இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தீர்ப்பை உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஜே.பி. பர்திவாலா மற்றும் கே.வி.விஸ்வநாதன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு வழங்கியது. மேலும், பெற்றோரை பாராட்டியது. நீதிபதிகள் அவர்களின் தீர்ப்பில், "ஒருவரை நேசிப்பது என்பது மகிழ்ச்சியான நேரங்களில் மட்டுமல்ல, அவர்களின் சோகமான மற்றும் கஷ்ட காலத்திலும் அவர்களுடன் இருப்பதும் அரவணைப்புதான்" என குறிப்பிட்டனர். மேலும், பெற்றோர் ஆழ்ந்த சோகத்தால் வாடியிருப்பதையும் நீதிபதிகள் தங்களின் உத்தரவில் பல இடங்களில் குறிப்பிட்டிருந்தனர். 

"கடந்த 13 ஆண்டுகளாக, வழக்கு தொடுத்தவர் (ஹரிஷ் ராணா) வலியாலும், துன்பத்தாலும் நிரம்பிய வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வருகிறார். நம்மில் பெரும்பாலானோர் போல் இன்றி, அவரது வேதனைக்கு குரல் கொடுக்கும் திறன் கூட அவருக்கு இல்லாமல் போனதால், அந்த வலியும் துன்பமும் இன்னும் கொடூரமானது. வழக்கு தொடுத்தவரின் பெற்றோரம், உடன்பிறந்தவர்களும் ஆதரவு தூண்களாக நிற்பது மிகுந்த மரியாதையுடன் கவனிக்கின்றோம். அவரை பராமரிப்பதற்கான அனைத்து முயற்சிகளும் அவர்களை சோர்வடைய வைத்துள்ளன. இருந்தாலும் அதை தொடர்ந்து செய்து வருகிறார்கள். மேலும் கருணை கொலைக்கு அனுமதி அளித்ததை தொடர்ந்து, இந்த உத்தரவு மரணத்தை தேர்ந்தெடுப்பது பற்றியது அல்ல என்றும் மாறாக செயற்கையாக ஆயுளை நீட்டிக்க வேண்டாம் என்பதை பற்றியது என குறிப்பிட்டனர்.

I'm Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing.

