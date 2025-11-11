டின்னருக்கு வா! நண்பர்களின் பேச்சை கேட்டு சென்ற சிறுவனுக்கு நேர்ந்த கொடுமை

Haryana Crime News: நாட்டில் கொலை சம்பவங்கள் என்பது தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. குறிப்பாக, பெண்கள் கொலை செய்யப்படுவது ஒருபக்கம் இருந்தாலும், சிறார்கள் கொலை செய்யும் அளவுக்கு துணிந்துள்ளனர். எந்தளவுக்கு இது தீவிரமான விஷயம் என்றால், பள்ளியில் சக மாணவர்களை சிறார்கள் தாக்கி வருகின்றனர். பள்ளிக்கு புத்தகத்தை எடுத்து செல்லும் வயதில், அவர்கள் ஆயுதங்கள் தூக்குவது கவலைக்குரிய விஷயமாக உள்ளது. அப்படியொரு சம்பவம் தான், தற்போது ஹரியான மாநிலம் குருகிராமில் நடந்துள்ளது.
துப்பாக்கியால் சுட்டு சிறுவன் உயிரிழப்பு
ஹரியானா மாநிலம் குருகிராமில் கடந்த வாரம் நவம்பர் 9ஆம் தேதி குற்றச்சாட்டப்பட்ட சிறுவர்களில் ஒருவரின் தந்தையின் உரிமம் பெற்ற கைத்துப்பாக்கியால் 17 வயது சிறுவனை சுட்டுக் கொன்றுள்ளனர். இந்த வழக்கில் இரண்டு சிறார்கள் கைதாகி உள்ளனர். நவம்பர் 9ஆம் தேதி சதார் காவல் நிலையத்திற்கு செக்டார் 48 இல் சிறுவன் சுடப்பட்டதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதனை அடுத்து, சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார், உடனே பள்ளியில் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த சிறுவனை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு மருத்துவர்கள் பரிசோதனை செய்ததில், 17 வயது சிறுவன் உயிரிழந்ததாக கூறினர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பான முதற்கட்ட விசாரணையில், சிறுவர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட தகராறில் துப்பாக்கிச் சூடு நடந்திருக்கலாம் என்று தெரியவந்துள்ளது. சம்பவத்தில் சம்பந்தப்பட்ட மூன்று சிறுவர்கள் ஒரே பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள். இவர்கள் மூன்று பேரும் குடியிருப்பு வளாகத்திற்கு அருகில் பள்ளியில் படித்து வந்தனர். அப்போது, சக மாணவர்களிடையே ஏற்பட்ட பிரச்னையால், 17 வயது சிறுவன் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டது தெரியவந்தது.
காரணம் என்ன?
பாதிக்கப்பட்டவரின் தாயார் எழுத்துப்பூர்வ புகாரில், 11 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் தனது மகனை சந்திக்க வருமாறு பள்ளி நண்பர் ஒருவர் அழைத்ததாகக் கூறினார். இரவு வீட்டிற்கு சாப்பிட வருமாறு எனது மகனை சக மாணவர்கள் அழைத்துள்ளார். முதலில் எனது மகனை நான் அனுப்புவதற்கு தயக்கம் காட்டினேன். ஆனால், அவர்கள் தொடர்ந்து அழைத்ததால், எனது மகனை அழைத்து சென்றேன். அங்கு வீட்டிற்கு அருகே, எனது மகனை சுட்டுக் கொன்றனர். இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு இவர்கள் இடையே ஏற்பட்ட தகராறில், எனது மகனை கொன்றுள்ளனர் என குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்.
ஆரம்பகட்ட விசாரணையில், துப்பாக்கிச் சூடு முன்கூட்டியே திட்டமிடப்பட்டது என்பது தெரியவந்தது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் 11ஆம் வகுப்பு மாணவை அழைத்து, அவருடன் இரவு உணவு சாப்பிட்டு, பின்னர் மற்றொரு நண்பரை அழைத்துக்கொண்டு, துப்பாக்கிச் சூடு நடந்த செக்டார் 48 இல் உள்ள குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் வாடகை வீட்டிற்கு வெளியே சுட்டுக் கொன்றதாக போலீசார் கூறினர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு விரிவான விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இதுபோன்ற சம்பவங்களைத் தவிர்க்க, உரிமம் பெற்ற ஆயுதங்களை பாதுகாப்பாகவும், குழந்தைகளுக்கு எட்டாதவாறும் வைத்திருக்குமாறு குருகிராம் காவல்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
