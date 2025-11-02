English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • மாதவிடாயால் தாமதமாக வந்த பெண்கள்: ஆடைகளை கழற்ற சொன்ன நிர்வாகம்!

மாதவிடாயால் தாமதமாக வந்த பெண்கள்: ஆடைகளை கழற்ற சொன்ன நிர்வாகம்!

Haryana Sanitary Workers Late Due To Periods : ஹரியானாவில் நடந்த அதிர்ச்சிக்குரிய சம்பவம், நாடு முழுவதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 2, 2025, 04:22 PM IST
  • மாதவிடாயால் லேட்டாக வந்த பெண்கள்!
  • ஆடைகளை கழற்ற சொன்ன நிர்வாகம்..
  • வைரலாகும் வீடியோ..

Haryana Sanitary Workers Late Due To Periods : ஹரியானாவில் இருக்கும் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில், மாதவிடாய் காரணமாக பெண் தூய்மை பணியாளர்கள் சிலர் தாமதமாக வந்துள்ளனர். லேட்டாக வந்ததன் காரணத்தை கேட்ட ஆண் மேற்பார்வையாளர்கள், அந்த பெண் தூய்மை பணியாளர்களின் ஆடைகளை வலுக்கட்டாயமாக கழற்றி சோதனை செய்த சம்பவம், பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

ஹரியானாவில் நடந்த சம்பவம்: 

ஹரியானாவின் ரோஹ்தக், மகரிஷி தயானந்த் பல்கலைக்கழகத்தில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. இதில் நடைப்பெற்ற ஒரு நிகச்சியில் பங்கேற்பதற்காக கடந்த 26ஆம் தேதி அன்று ஹரியானாவின் ஆளுநர் அசீம் குமார் கோஷ் சென்றிருக்கிறார். அன்று, அங்கு பணிபுரியும் சில மகளிர் தூய்மை பணியாளர்கள் வேலைக்கு தாமதமாக வந்ததாக தெரிகிறது.

இந்த பல்கலையில் பணிபுரியும் மேற்பார்வையாளர்களான வினோத் குமார் மற்றும் விதேந்தர் குமார் உள்ளிட்டோர் ஏன் தாமதமாக வந்தீர்கள் என கேள்வி கேட்டுள்ளனர். இதற்கு அந்த பெண் தூய்மை பணியாளர்கள் நான்கு பேரும், மாதவிடாய் காரணமாக தாமதமாக வந்ததாக தெரிவித்து இருக்கின்றனர். இதை நம்பாத வினோத்தும் விதேந்தரும் அதை நிரூபிக்கும்படி, அந்த பெண் தூய்மை பணியாளர்களை ஆடைகளை களைய சொல்லி சோதனையில் ஈடுபடுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. 

சானிட்டரி பேட் இருக்கிறதா என சோதனை:

மாதவிடாய் சமயத்தில் பெண்கள் பயன்படுத்தும், சானிட்டரி பேட் அப்பெண்களின் பைகளில் இருக்கிறதா என அந்த மேற்பார்வையாளர்கள் சோதனை செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, அவற்றை ஆதாரத்திற்காக போட்டோவும் எடுத்ததாக சர்ச்சை எழுந்தது.

குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஆண் மேற்பார்வையாளர்கள் மீது பல்கலைக்கழக மாணவர்கள், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனால், பல்கலைக்கழக வளாகம் முழுவதும் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. 

பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுடன் பேச்சுவார்த்தை: 

இதில், பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுடன் பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் பேச்சு வார்த்தை நடத்தியிருக்கிறது. இதையடுத்து, சம்பந்தப்பட்ட மேற்பார்வையாளர்களையும் பணியிடை நீக்கம் செய்திருக்கிறது. இதையடுத்து, விசாரணைக்காக வினோத் மற்றும் விதேந்தரை போலீசார் அழைத்து சென்றனர். ஹரியானா மகளிர் கமிஷன், தாமாக முன்வந்து வழக்கு பதிவி செய்து, பல்கலை  வளாகத்தில் விசாரணை நடத்தி வருகிறது.

மேலும் படிக்க | 'Please என்னை கர்ப்பமாக்குங்க' வீடியோவில் கலங்கிய பெண்.. நம்பி சென்றவருக்கு நேர்ந்த கதி!

மேலும் படிக்க | ஆளுங்கட்சி வேட்பாளர் அதிரடி கைது... அதுவும் கொலை வழக்கில்... பீகாரில் பரபரப்பு

