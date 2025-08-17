English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பல ஆண்டகளுக்கு பிறகு வீட்டில் பெண் வாரிசு..திருவிழா போல கொண்டாடிய குடும்பம்!

Couple Celebrated Daughters Birth : ஒரு குடும்பத்தில், பெண் குழந்தை ஒன்று 19 வருடங்கள் கழித்து பிறந்துள்ளது. இதையடுத்து அந்த குழந்தையின் பெற்றோர் அதனை பெரிதாக கொண்டாடி இருக்கின்றனர்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 17, 2025, 02:37 PM IST
  • 19 வருடங்களுக்கு பின் பெண் குழந்தை
  • கோலாகலமாக கொண்டாடிய குடும்பம்
  • முழு விவரம் இதோ..

Trending Photos

ரேஷன் கார்டு முகவரி மாற்றாமல் வேறு ஊர்களில் ரேஷன் பொருள் வாங்க முடியுமா?
camera icon10
Ration Card
ரேஷன் கார்டு முகவரி மாற்றாமல் வேறு ஊர்களில் ரேஷன் பொருள் வாங்க முடியுமா?
விஜய் ஆண்டனி திருமணமாகும்போது எப்படி இருக்காரு பாருங்க.. ஆளே மாறிட்டாரு!
camera icon6
Vijay Antony
விஜய் ஆண்டனி திருமணமாகும்போது எப்படி இருக்காரு பாருங்க.. ஆளே மாறிட்டாரு!
ஆவணி முதல் வார ராசிபலன்: ஆடி போய் ஆவணி வந்தால் டாப்பாய் இருக்கப்போகும் ராசிகள் இவைதான்
camera icon13
Weekly Horoscope
ஆவணி முதல் வார ராசிபலன்: ஆடி போய் ஆவணி வந்தால் டாப்பாய் இருக்கப்போகும் ராசிகள் இவைதான்
இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 16 சனிக்கிழமை - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்..!!
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 16 சனிக்கிழமை - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்..!!
பல ஆண்டகளுக்கு பிறகு வீட்டில் பெண் வாரிசு..திருவிழா போல கொண்டாடிய குடும்பம்!

Couple Celebrated Daughters Birth : இந்த காலத்தில் கூட, பெண் பிள்ளைகள் பிறந்தாலே செலவு அதிகம் என்று யோசிக்கும் பெற்றோர் பலர் இருக்கின்றனர். சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை கூட தமிழ்நாட்டின் கிராமப்புறங்களில் பெண் குழந்தை பிறந்தாலே கள்ளிப்பால் ஊற்றிக் கொல்லும் அவலமும் நிகழ்ந்திருக்கிறது. இந்த காலத்தில் அது மாறிவிட்டாலும், பெண் குழந்தை பிறந்தால் அது செலவு வைத்து விடுமோ அல்லது அந்த குழந்தை வளர்ந்து பெரிய பெண் ஆகும் போது பாதுகாப்பாக இருக்குமா? என்கிற சந்தேகம் எல்லா பெற்றோருக்கும் இருக்கிறது. இங்கு ஒரு பெற்றோர் தனக்கு பிறந்த பெண் குழந்தையை மகாராணி போல கொண்டாடி இருக்கின்றர். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

19 வருடங்கள் கழித்து பிறந்த குழந்தை…

ஹரியானாவின் ஜிந்த் என்கிற இடத்தில் தான் இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. அங்கு வாழும் ஒரு தம்பதி 19 வருடங்களாக குழந்தை இன்றி வாழ்ந்து வந்துள்ளனர். எத்தனையோ முயற்சிகள் செய்தும், அவர்களுக்கு குழந்தை பிறக்கவில்லை. தங்களுக்கு குழந்தை பிறக்காது என்று நினைத்த அவர்கள், உறவினர் குழந்தையை கூட தத்தெடுத்து தங்களின் பிள்ளை போல வளர்க்க ஆரம்பித்திருக்கின்றனர். இதையடுத்து அவர்களுக்கு, 19 வருடங்கள் கழித்து ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது.

பெண் குழந்தை பிறந்ததை ஒட்டி, அவர்கள் அதனை தடபுடலாக ஊரையே கூட்டி திருவிழா போல கொண்டாடியிருக்கின்றனர். அருகில் உள்ள 21 கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள் கிட்டத்தட்ட 8,000 பேர் இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டிருக்கின்றனர். ஜூலை மாதம், பல மருத்துவ சிகிச்சைகளுக்கு பிறகு இவர்களுக்கு குழந்தை பிறந்துள்ளது. இந்த குழந்தை பிறந்ததை, அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் அதிசயமாக பார்க்கின்றனர். அந்த குழந்தைக்கு அவர்கள் பூமி தேவி என்று பெயர் வைத்திருக்கின்றனர். எப்போதும் ஆண் குழந்தைகளின் பிறப்பைத்தான் பலர் இப்படி கோலாகலமாக கொண்டாடுவர். ஆனால், இங்கு பெண் குழந்தையின் பிறப்பை இப்படி கொண்டாடுவது பெரும் பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறது.

இது ஏன் முக்கியம்?

ஒரு பெண் குழந்தையின் பிறப்பை கொண்டாடுவதை, ஏன் இவ்வளவு விமரிசையாக கொண்டாடுகின்றனர் என்று பலரும் கேட்டு வருகின்றனர். உண்மையில், இது பாராட்டுக்குரிய விஷயம் என்பது சமூக நல ஆர்வலர்களின் கருத்தாக உள்ளது. எப்போதும் ஆண் பிள்ளைகளின் பெருமை பேசும் சமூகம், பெண் பிள்ளைகளை ஏனோ பெரும்பாலும் ஒதுக்கித்தான் வைக்கின்றன. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு, இந்த பெற்றோர் செய்துள்ள விஷயம் ஒரு பெரும் பாடமாக இருக்கும்.

மேலும் படிக்க | ரயில்வே ஊழியர்களின் குடும்பம் எப்போதும் இலவசமாக பயணிக்க முடியாதா? - ரூல்ஸ் இதுதான்!

மேலும் படிக்க | 65 வயது தாயை பலாத்காரம் செய்த மகன்... கொடூரத்தை செய்ய காரணம் அவன் சொன்ன காரணம்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Haryana CoupleDaughter BirthViral newsCelebration

Trending News