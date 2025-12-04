English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • 4 குழந்தைகளை கொன்ற பெண்... சொந்த மகனையும் விட்டுவைக்கவில்லை - ஷாக் கொடுக்கும் காரணம்

4 குழந்தைகளை கொன்ற பெண்... சொந்த மகனையும் விட்டுவைக்கவில்லை - ஷாக் கொடுக்கும் காரணம்

Crime News In India: தனது 3 வயது மகன் மற்றும் மூன்று சிறுமிகள் என 4 குழந்தைகளை 32 வயது பெண் ஒருவர் கொடூரமாக கொலை செய்திருக்கிறார். இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின் அவர் சிக்கியது எப்படி என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 4, 2025, 04:05 PM IST

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன்: டிசம்பர் 3 புதன்கிழமை - அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு?
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன்: டிசம்பர் 3 புதன்கிழமை - அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு?
2 நாட்களில் புதன் பெயர்ச்சி: 6 ராசிகளுக்கு சூப்பர், மற்ற ராசிகளுக்கு சுமார்... முழு ராசிபலன் இதோ
camera icon13
Mercury transit
2 நாட்களில் புதன் பெயர்ச்சி: 6 ராசிகளுக்கு சூப்பர், மற்ற ராசிகளுக்கு சுமார்... முழு ராசிபலன் இதோ
சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம், வெற்றி மழை
camera icon6
Venus Transit
சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம், வெற்றி மழை
8வது ஊதியக்குழு: சம்பளம், ஓய்வூதியம், DA இணைப்பு.... அரசு ஊழியர்களுக்கு டாப் 10 அப்டேட்ஸ்
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: சம்பளம், ஓய்வூதியம், DA இணைப்பு.... அரசு ஊழியர்களுக்கு டாப் 10 அப்டேட்ஸ்
4 குழந்தைகளை கொன்ற பெண்... சொந்த மகனையும் விட்டுவைக்கவில்லை - ஷாக் கொடுக்கும் காரணம்

Crime News In India: ஹரியானா மாநிலம் பானிபட் நகரில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக நடந்த தொடர் கொலைகளை செய்து வந்த 32 வயது பெண்ணை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். அந்த பெண் அவரது மூன்று வயது மகன் உள்பட மொத்தம் 4 குழந்தைகளை கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் கொலை செய்துள்ளார். இத்தனை கொலைக்களுக்கு பின்னுள்ள காரணத்தை கேட்டால் அதிர்ச்சியில் உறைந்துவிடுவீர்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

Crime News: மகனையே கொன்றே பெண்

2023ஆம் ஆண்டில்தான் அந்த முதல் கொலை சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. ஹரியானாவின் சோனிபட் நகரில் உள்ள பாவார் கிராமத்தில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட பூனம் என்ற பெண், அவரது மைத்துனியின் 9 வயது மகளை நீரில் மூழ்கடித்து கொலை செய்திருக்கிறார். தன்னை யாரும் சந்தேகப்படாமல் இருக்க தனது மூன்று வயது மகனையும் நீரில் மூழ்கடித்து சாகடித்திருக்கிறார்.

இதனால், அனைவரும் இதை விபத்து என நினைத்திருக்கிறார்கள். தொடர்ந்து, 2025ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் பூனம், சேவா கிராமத்தில் உள்ள அவரது உறவினரின் 6 வயது மகளையும் இதேபோல் நீரில் மூழ்கடித்து கொலை செய்திருக்கிறார். இந்த மூன்று சம்பவங்களில் இருந்து பூனம் யாரிடமும் சிக்கவில்லை.

Crime News: திருமண வீட்டில் நடந்த சம்பவம்

இதையடுத்து, பானிபட் நகரின் நௌலாகா கிராமத்தில் நடந்த திருமண நிகழ்வின்போது, பூனமின் மருமகள் விதி என்ற 6 வயது குழந்தை உயிரிழந்தது. டிசம்பர் 1ஆம் தேதி நடந்த இந்த சம்பவம்தான் பூனத்தை போலீசாரிடம் சிக்கவைத்துள்ளது. விதியின் உடலை சிறிய தண்ணீர் தொட்டியில் இருந்து போலீசார் மீட்டுள்ளனர். ஆனால், அந்த தண்ணீர் தொட்டி இருந்த அறை வெளியில் இருந்து பூட்டப்பட்டிருந்தது. இதனால் சந்தேகம் அடைந்த போலீசார், அங்கிருந்த சிசிடிவி வீடியோவை ஆய்வு செய்துள்ளனர். அப்போது சம்பவம் நடந்த பகுதியில் பூனத்தின் நடமாட்டத்தை அவர்கள் பார்த்துள்ளனர்.

Crime News: பட்டதாரி பெண் 

அப்போது அவரிடம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்ட பின்னரே, அந்த 4 கொலைகளையும் செய்த குற்றத்தை பூனம் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். பூனம் நன்கு படித்தவர் ஆவார், எம்.ஏ. அரசியல் பிரிவில் பட்டம் பெற்றவர். இருப்பினும் இந்த கொடூர குற்றங்களை தொடர்ச்சியாக செய்திருக்கிறார். அதுமட்டுமின்றி, இத்தனை கொலைகளை செய்துவிட்டும் அவர் எவ்வித சலனமும் இன்றி, கொண்டாட்டமாகவும், மகிழ்ச்சியாகவும் இருந்து வந்திருக்கிறார் என  அவரின் உறவினர்கள் கூறுகிறார்கள்.

Crime News: தனியாக அழைத்துச் சென்று கொலை

மேலும், டிசம்பரில் நடந்த அந்த திருமண விழாவில் பூனம் மிகவும் சோகமாக, அமைதியாக இருந்ததாக அவரை பார்த்தவர்கள் சாட்சி சொல்லி இருக்கிறார்கள். அப்போது அவர் எந்த கொண்டாட்டத்திலும் ஈடுபடவில்லை என்றும் கூறியிருக்கிறார்கள். இதன்மூலம், பூனம் குழந்தைகளின் மேல் கொண்டிருந்த வெறுப்பு யாருக்கும் தெரியாமல் இருந்துள்ளது. மேலும் ஒவ்வொரு குழந்தைகளை கொன்றபோதும், பூனம் அந்த குழந்தைகளை ஆசை வார்த்தைகளை பேசிய தனியாக அழைத்து வந்திருக்கிறார். 

விதி கொல்லப்படுவதற்கு முன், பூனம் அவளை அழைத்து ஒன்றாக சேர்த்து தூங்கலாம் என அழைத்திருக்கிறார். அதன் பின்னரே தண்ணீர் தொட்டியில் அவளை மூழ்கடித்து சாகடித்துள்ளார். அப்போது பூனமின் துணியும்  ஈரமாகியிருக்கிறது. துணி ஈரமாகியிருப்பது குறித்து அங்கிருந்தவர்கள் கேட்க அதற்கு பொய் சொல்லியிருக்கிறார். பூனம் கொலை செய்த அவரின் 3 வயது மகன் மற்றும் மூன்று சிறுமிகள் அனைவரும் உறவினரின் குழந்தைகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. போலீசார் பூனமிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன. இப்போது வெளியாகி இருக்கும் இந்த குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டால், பூனம் கடும் மன நோய்க்கு ஆளானவர் என்ற முடிவுக்கு வரலாம் என்கிறார்கள்.

Crime News: குற்றங்களுக்கான காரணம் என்ன?

குற்றங்களுக்கு காரணமாக, எந்தக் குழந்தையும் தன்னை விட அழகாக இருக்கக்கூடாது என்று பூனம் நினைப்பதுதான் என கூறப்படுகிறது. கொலை செய்யப்பட்ட மூன்று சிறுமிகளும் தன்னை விட அழகாக இருப்பதாக பூனம் நினைத்ததால்தான் அவர்களை பூனம் கொன்றதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் அவர்களை கொன்றதால் குற்ற உணர்ச்சியோ, அச்ச உணர்ச்சியோ ஏதும் இன்றி வழக்கம்போல் இயல்பாக இருந்துள்ளார். தனது ஆடை ஈரமானதற்கு பொய் சொல்லியது, தனிப்பட்ட முறையில் கொண்டாடியது இது அனைத்தும் அவர் எதையும் நினைத்தும் வருந்தவில்லை என்பதையே காட்டுகிறது.
 
மேலும், இந்தக் குற்றங்கள் ஏதும் அவசரப்போக்கில் நடக்கவில்லை. கவனமாக திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்டிருக்கிறது. மூன்று சிறுமிகளை கொன்றது ஒருபுறம் இருக்க, தன் மீது சந்தேகம் வரக்கூடாது என்ற ஒரே காரணத்திற்காக அவரின் மூன்று வயது மகனையும் கொலை செய்தது அதிர்ச்சியளிக்கும் விதமாக உள்ளது. இந்தச் செயல்கள் அனைத்தும் உணர்ச்சி ரீதியில் பற்றில்லாதது மற்றும் மற்றவர்களுடன் பழகவோ அல்லது பச்சாதாபம் கொள்ளவோ முடியாமல் போவதால் வருவது என வல்லுநர்கள் கூறுகின்றன. இருப்பினும் பூனம் எதனால் கொலை செய்தார் என்பது அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை.

மேலும் படிக்க |  முதலிரவுக்கு சென்ற 20 நிமிடத்தில்... கணவனுடன் வாழ மறுத்த இளம் பெண் - ஷாக் சம்பவம்!

மேலும் படிக்க |  ஒரே நாளில் முறிந்த திருமணம்; புல்லட் பைக் கேட்டு டார்ச்சர்... புது மனைவியை துரத்தி அடித்த கணவன்

மேலும் படிக்க |  ஆணவக்கொலை: காதலனின் சடலோத்தோடு திருமணம் செய்த பெண்... துயர சம்பவம்
 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

HaryanaCrime NewsBizarre NewsIndia NewsPanipat

Trending News