/IMD வானிலை எச்சரிக்கை: 7 மாநிலங்களில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை ஆட்டம் காட்டப்போகுது!!

Weather Update: நாடு முழுவதும் வெப்ப அலையின் தாக்கம் அதிகமாக உள்ள நிலையில், சில பகுதிகளில் கோடை மழை மக்களுக்கு நிவாரணம் அளித்து வருகின்றது. இந்த நிலையில் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) ஒரு முக்கிய எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது. நாட்டின் சுமார் ஏழு மாநிலங்களில் உள்ள சில பகுதிகளில் கனமழை, இடி, பலத்த காற்று மற்றும் ஆலங்கட்டி மழை ஆகியவை ஏற்படக்கூடும் என IMD தெரிவித்துள்ளது. IMD-யின் தகவலின்படி, தென் இந்திய மாநிலங்களில் பருவமழை செயல்பாடுகள் தீவிரமடையத் தொடங்கியுள்ளன. அதேவேளையில், வட மற்றும் மத்திய இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் புயலின் தாக்கம் காணப்படுகிறது. அடுத்த 2 முதல் 3 நாட்களுக்குள் கேரளாவில் பருவமழை தொடங்கக்கூடும் என்று IMD தனது சமீபத்திய அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
கடும் வெப்பம் மற்றும் வெப்ப அலைகளால் அவதிப்பட்டு வரும் மக்களுக்கு இந்த வாரம் நிவாரணம் கிடைக்கவுள்ளதாக IMD கூறியுள்ளது. வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தகவலின்படி, டெல்லி-NCR உட்பட நாட்டின் பல மாநிலங்களில் அடுத்த சில நாட்களுக்கு வானிலையில் மாற்றங்கள் காணப்படும்.
வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தகவலின்படி, கேரளா, மாஹே, தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, காரைக்கால், ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் கடலோரப் பகுதிகள், கர்நாடகத்தின் உள் மாவட்டங்கள் மற்றும் லட்சத்தீவு ஆகிய இடங்களில் ஆங்காங்கே கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. ஜூன் 3 முதல் 8 வரையிலான காலகட்டத்தில், கேரளா மற்றும் மாஹேவின் சில பகுதிகளில் மிகக் கனமழை பெய்யக்கூடும்.
ஜூன் 2-ஆம் தேதி மேற்கு மத்தியப் பிரதேசத்தில் ஆலங்கட்டி மழை மற்றும் கனமழைக்கான எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம், ராஜஸ்தான், குஜராத், ஒடிசா மற்றும் மேற்கு மத்தியப் பிரதேசத்தின் சில பகுதிகளில் பலத்த இடி மற்றும் புயல் காற்று வீசக்கூடும் எனவும் எச்சரிக்கை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மறுபுறம், ஜூன் 3 முதல் 8 வரையிலான காலகட்டத்தில் பீகாரில் வெப்ப அலை வீச வாய்ப்புள்ளது. வடகிழக்கு இந்தியாவின் சில பகுதிகள் மற்றும் ஒடிசாவில் வெப்பம் மற்றும் ஈரப்பதம் மிகுந்த வானிலை தொடர்ந்து நிலவக்கூடும்.
உத்தரப்பிரதேசம், உத்தரகாண்ட், டெல்லி, ஹரியானா, ராஜஸ்தான், மத்தியப்பிரதேசம், ஜார்கண்ட், சத்தீஸ்கர், மகாராஷ்டிரா, தெலுங்கானா மற்றும் ஒடிசா உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களில், இடியுடன் கூடிய மழை மற்றும் பலத்த காற்று வீச வாய்ப்புள்ளது. பல பகுதிகளில் காற்றின் வேகம் மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வரை எட்டக்கூடும். அதேவேளையில், சில இடங்களில் மணிக்கு 50 முதல் 60 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜூன் 2-ஆம் தேதியன்று மேற்கு மத்தியப்பிரதேசத்தில், இடி மற்றும் மின்னலுடன் கூடிய ஆலங்கட்டி மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இப்பகுதியில் கனமழை மற்றும் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அடுத்த சில நாட்களில் உத்தரப்பிரதேசத்தில், இடியுடன் கூடிய மழை மற்றும் மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும். மேற்கு உத்தரப்பிரதேசத்தின் சில பகுதிகளில் புயல் சார்ந்த வானிலைச் செயல்பாடுகள் தீவிரமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. மோசமான வானிலை நிலவும்போது திறந்தவெளிகள், மரங்கள் மற்றும் மின் கம்பங்களுக்கு அருகில் செல்வதைத் தவிர்க்குமாறும், உள்ளூர் நிர்வாகம் வெளியிடும் அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றுமாறும் வானிலை ஆய்வு மையம் பொதுமக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.
ஜூன் 3 முதல் 8 வரையிலான காலகட்டத்தில் பீகாரில் வெப்ப அலை வீசக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதேவேளையில், வடகிழக்கு மாநிலங்கள் மற்றும் ஒடிசாவில் வெப்பம் மற்றும் ஈரப்பதம் மிகுந்த வானிலை நிலவக்கூடும்.
தென்மேற்குப் பருவமழை மெதுவாக முன்னேறி வருகிறது. அடுத்த 2 முதல் 3 நாட்களுக்குள் கேரளா, தமிழ்நாடு, லட்சத்தீவு, அரபிக்கடல் மற்றும் வங்காள விரிகுடாவின் பிற பகுதிகளுக்குப் பருவமழை மேலும் முன்னேறுவதற்குச் சாதகமான சூழல் நிலவுகிறது.
அரபிக்கடல் மற்றும் வங்காள விரிகுடாப் பகுதிகளில் பலத்த காற்று மற்றும் உயரமான அலைகள் எழ வாய்ப்புள்ளதால், மீனவர்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். சில கடல் பகுதிகளில் காற்றின் வேகம் மணிக்கு 45 முதல் 55 கிலோமீட்டர் வரையிலும், காற்று வேகமாக வீசும்போது மணிக்கு 65 கிலோமீட்டர் வரையிலும் எட்டக்கூடும்.