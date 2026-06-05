/IMD வானிலை எச்சரிக்கை: 8 மாநிலங்களில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை, தமிழகத்துக்கு ரெட் அலர்ட்!

Weather Update: அடுத்த 2 முதல் 3 நாட்களில் நாட்டின் வடமேற்கு, மத்திய, கிழக்கு பகுதிகளிலும் தென்னிந்தியாவின் பல பகுதிகளில் மணிக்கு 50-60 கி.மீ வேகத்திலும், அவ்வப்போது 70 கி.மீ வேகத்திலும் வீசக்கூடிய காற்றுடன் கூடிய மிதமான முதல் பலத்த மழை இருக்கும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) கணித்துள்ளது. கேரளாவில் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், அடுத்த 7 நாட்களில் கேரளா, கர்நாடகா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் ஆங்காங்கே கனமழை மற்றும் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
IMD-யின் கணிப்புப்படி,
ஜூன் 6 அன்று டெல்லி-NCR பகுதிகளில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். மதியம் மற்றும் மாலை வேளைகளில் இடி, மின்னல் மற்றும் மணிக்கு 60 கி.மீ வேகத்தில் வீசும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என்று IMD கணித்துள்ளது. அதன்பிறகு, ஜூன் 10 வரை மழைக்கான வாய்ப்பின்றி வானம் பெரும்பாலும் தெளிவாக இருக்கும். இந்த நாட்களில் மிதமான வெயிலே நிலவும்.
ஜூன் 5 அன்று கிழக்கு ராஜஸ்தான், ஹரியானா, சண்டிகர், பஞ்சாப் மற்றும் மேற்கு மற்றும் கிழக்கு உத்தரப் பிரதேசத்தில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 50-60 கி.மீ வேகம்) கூடிய லேசான மழை ஆங்காங்கே பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இன்று உத்தரகண்டில் சில இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. அதேவேளையில் இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் ஆலங்கட்டி மழை பெய்யக்கூடும்.
ஜூன் 5 முதல் 7 வரை கொங்கன் & கோவா மற்றும் மராத்வாடா பகுதிகளிலும் இடியுடன் கூடிய மழைக்கான வாய்ப்பு உள்ளது. ஜூன் 5 முதல் 8 வரை மத்திய மகாராஷ்டிராவிலும்; ஜூன் 5 அன்று குஜராத் பிராந்தியம், சௌராஷ்டிரா மற்றும் கட்ச் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய பரவலான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இந்த நேரத்தில் மணிக்கு 40-50 கி.மீ வரையிலான வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும்.
மூன்று மாவட்டங்களுக்கு 'ரெட் அலர்ட்' (மிக அதிகனமழை எச்சரிக்கை) விடுக்கப்பட்டுள்ளது
ஜூன் 5-ஆம் தேதியன்று மிக அதிகனமழை பெய்யக்கூடும் என்பதால், கன்னியாகுமரி, நீலகிரி மற்றும் கோயம்புத்தூர் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு வானிலை ஆய்வு மையம் 'ரெட் அலர்ட்' விடுத்துள்ளது. இம்மாவட்டங்களில் தீவிரமான மழைப்பொழிவு இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது குறிப்பாகத் தாழ்வான மற்றும் மலைப்பாங்கான பகுதிகளில் இயல்பு வாழ்க்கையைப் பாதிக்கக்கூடும்.
'ரெட் அலர்ட்' விடுக்கப்பட்ட மாவட்டங்களைத் தவிர, தேனி, திண்டுக்கல், திருப்பூர், விருதுநகர், மதுரை, சிவகங்கை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை, சேலம், திருவண்ணாமலை, சென்னை, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, விழுப்புரம், திருவள்ளூர், வேலூர், செங்கல்பட்டு மற்றும் ஈரோடு ஆகிய மாவட்டங்களிலும் இடியுடன் கூடிய கனமழையும், மணிக்கு 40 முதல் 50 கி.மீ வேகத்தில் பலத்த காற்றும் வீசக்கூடும்.