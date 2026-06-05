Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /IMD வானிலை எச்சரிக்கை: 8 மாநிலங்களில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை, தமிழகத்துக்கு ரெட் அலர்ட்!

IMD வானிலை எச்சரிக்கை: 8 மாநிலங்களில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை, தமிழகத்துக்கு ரெட் அலர்ட்!

IMD Weather Forecast: ஜூன் 5 முதல் 10 வரை கேரளா மற்றும் கர்நாடகாவின் சில இடங்களிலும், ஜூன் 8 முதல் 10 வரை தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலிலும், ஜூன் 9 மற்றும் 10 தேதிகளில் கடலோர ஆந்திரா மற்றும் யானாமிலும், ஜூன் 5 முதல் 8 வரை தெலுங்கானாவிலும் மிகக் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 05, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 01:49 PM IST
IMD வானிலை எச்சரிக்கை: 8 மாநிலங்களில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை, தமிழகத்துக்கு ரெட் அலர்ட்!
Image Credit: IMD Weather Forecast (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
அண்ணாமலை வந்தாச்சு... ரஜினி தேர்தலில் போட்டி? - சூப்பர் ஸ்டார் ரீ-என்ட்ரி!
rajinikanth2 min ago
2
EPFO5 min ago
3
RJ Balaji7 min ago
4
Chennai33 min ago
5
Annamalai40 min ago