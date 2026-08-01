/Explainer: கேரளா, அசாம்.... கொட்டித் தீர்க்கும் மழை, தத்தளிக்கும் மக்கள், அவசர கதியில் செயல்படும் மாநில அரசுகள்

India Rain Report: நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் தற்போது அதிகன மழை மக்களை பாடாய் படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக கேரளம், அச்சாம் போன்ற மாநிலங்களில் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியா முழுதும் மழையால் ஸ்தம்பித்து நிற்கும் மாநிலங்களின் நிலை பற்றி இந்த பதிவில் விரிவாக காணலாம்.
வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 31) இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் கனமழை தொடர்ந்து பெய்தது. இதனால் பல மாநிலங்களில் வெள்ளம், திடீர் வெள்ளப் பெருக்கு, நீர் தேக்கம் என பல பிரச்சனைகளை மக்கள் எதிர்கொண்டனர். இன்றும் அதே நிலை தொடரும் நிலையில் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பின்வரும் மாநிலங்களில் மழை பல உருவங்களில் மக்களை பாடாய் படுத்தி வருகின்றது:
மாநிலம் வாரியாக மழை நிலவரத்தையும் அதனால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பையும் ஆராய்வோம்.
அசாமில் வெள்ள நிலைமை தொடர்ந்து தீவிரமாக உள்ளது. அஸ்ஸாம் வெள்ளத்தில் மேலும் இருவர் உயிரிழந்ததைத் தொடர்ந்து பலி எண்ணிக்கை 82-ஆக உயர்ந்தது.
இதற்கிடையில், X தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள முதலமைச்சர் ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா, "வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள மாணவர்களின் நலன் எங்கள் அரசின் முன்னுரிமையாகத் தொடர்கிறது. புதிய பாடப்புத்தகங்களை வழங்க முதலமைச்சரின் நிவாரண நிதியிலிருந்து (CMRF) ரூ. 8 கோடி ஒதுக்குதல், பாதிக்கப்பட்ட பள்ளிகளில் சுத்தம் மற்றும் பழுதுபார்ப்புப் பணிகளுக்காகப் பள்ளிக்குத் தலா ரூ. 2-3 லட்சம் வழங்குதல் மற்றும் இதர நிதியுதவிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகளை நாங்கள் மேற்கொண்டுள்ளோம்," என்று தெரிவித்துள்ளார்.
முதலமைச்சரின் நிவாரண நிதிக்கு ரூ. 11 கோடி வழங்கிய தொழிலதிபர் கௌதம் அதானிக்கு முதலமைச்சர் ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா நன்றி தெரிவித்தார். இந்தத் தொகை நிவாரணம் மற்றும் மறுவாழ்வுப் பணிகளை வலுப்படுத்தும் என்று அவர் கூறினார். நடிகர் கார்த்திக் ஆர்யன் ரூ. 1 கோடி வழங்கியுள்ளார். முஸ்லிம் ராஷ்ட்ரிய மஞ்ச் அமைப்பு வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிதியுதவி அளிப்பதாக அறிவித்துள்ளது.
கேரளா மிகத் தீவிரமான மழைப்பொழிவைச் சந்தித்து வருகிறதி. பத்தனம்திட்டா மாவட்டத்தில் இரண்டு மணி நேரத்திற்குள் 300 மி.மீ-க்கும் அதிகமான மழை பெய்ததால் திடீர் வெள்ளம் ஏற்பட்டதுடன், பம்பை ஆறும் கரைபுரண்டு ஓடியது. மாநிலத்தில் பெய்து வரும் கனமழையைக் கருத்தில் கொண்டு, முதலமைச்சர் வி.டி. சதீசன் அவசர உத்தரவு ஒன்றைப் பிறப்பித்துள்ளார். இடுக்கி, பத்தனம்திட்டா மற்றும் கோட்டயம் ஆகிய மாவட்டங்களின் ஆட்சியர்கள் எத்தகைய அவசரச் சூழலையும் எதிர்கொள்ளத் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். அமைச்சர்கள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தி, நிலவரத்தை ஆய்வு செய்த பின்னரே முதலமைச்சர் இந்த அவசர உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளார்.
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) ஆலப்புழா, எர்ணாகுளம், இடுக்கி, கோட்டயம் மற்றும் பத்தனம்திட்டா ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு 'சிவப்பு எச்சரிக்கை' (Red Alert) விடுத்துள்ளது; அதேவேளையில், வேறு சில மாவட்டங்கள் 'ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை' (Orange Alert) வளையத்தில் உள்ளன.
அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் கனமழை முதல் மிகக் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று எச்சரித்து, குஜராத்தின் ஆறு மாவட்டங்களுக்கு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) 'சிவப்பு எச்சரிக்கை' விடுத்துள்ளது. அதேவேளையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் மாநிலம் முழுவதும் மழைப்பொழிவு படிப்படியாகக் குறையக்கூடும் என்றும் அது தெரிவித்துள்ளது.
தெற்கு குஜராத் பகுதியே மழையின் தாக்கத்தை அதிகம் எதிர்கொண்டது; வெள்ளம் உச்சத்தில் இருந்தபோது அங்கு 1,251 சாலைகள் மூடப்பட்டிருந்தன. 1,400-க்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் மற்றும் நூற்றுக்கணக்கான கனரக இயந்திரங்களைக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட இடைவிடாத பழுதுபார்ப்புப் பணிகளுக்குப் பிறகு, அந்தச் சாலைகளில் 98 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானவை தற்போது சீரமைக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
ஒடிசாவின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை, மின்னல், பலத்த காற்று மற்றும் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று கணித்துள்ள இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD), ஆகஸ்ட் 2 முதல் ஆகஸ்ட் 8 வரை அம்மாநிலத்திற்கு 'மஞ்சள் எச்சரிக்கை' விடுத்துள்ளது. ஒடிசாவின் பூரி மாவட்டத்தில் உள்ள கனாஸ் வட்டத்திற்கு உட்பட்ட டோகந்தர் கிராமத்திற்குள் வெள்ளநீர் புகுந்ததால், வீடுகள் நீரில் மூழ்கின மற்றும் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது.
வெள்ளச் சூழல் அரசியல் மோதலுக்கும் வழிவகுத்தது. பிஜு ஜனதா தளம் மற்றும் காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகள், மாநில அரசு போதிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவில்லை என்று குற்றம் சாட்டின. மேலும், பல மாவட்டங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் முதலமைச்சர் மோகன் சரண் மஜ்ஹி டெல்லிக்குச் சென்றது குறித்தும் கேள்வி எழுப்பின.
கடந்த சில நாட்களாக காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கில் வானிலை மிகவும் கணிக்க முடியாத வகையிலும் கவலைக்குரியதாகவும் இருந்து வருகிறது. தென் மற்றும் வட காஷ்மீரின் இரு வெவ்வேறு இடங்களில் மேக வெடிப்பு நிகழ்ந்ததால் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இருப்பினும், இந்த இயற்கை பேரிடரில் உயிர்ச்சேதம் ஏதும் ஏற்படாதது நிம்மதி அளிக்கும் விஷயமாகும்; அதேவேளையில், சொத்துக்களுக்கும் உள்கட்டமைப்பிற்கும் பெரும் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஆண்டு சாசோட்டி (Chasoti) பகுதியில் மேகவெடிப்பு ஏற்பட்டது. சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, கிஷ்த்வார் மற்றும் மச்சாயில் ஆகிய இடங்களில் முன்னெச்சரிக்கை அமைப்புகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. படர் (Padder) பகுதியில் தானியங்கி வானிலை ஆய்வு மையமும் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.
இமாச்சலப் பிரதேசம் முழுவதும் விட்டுவிட்டு மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக சிம்லாவில் தொடர்ந்து பெய்த மழையானது சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்த்தாலும், உள்ளூர் மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையைப் பாதித்தது.
ஆகஸ்ட் 4-ஆம் தேதி வரை மாநிலம் முழுவதும் லேசானது முதல் மிதமான மழையும், சில இடங்களில் கனமழையும் பெய்யக்கூடும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) கணித்துள்ளது. நிலச்சரிவு, திடீர் வெள்ளம், நீர் தேக்கம் மற்றும் சாலைகள் வழுக்கும் அபாயம் குறித்து அது எச்சரித்துள்ளது. இதற்கிடையில், பாண்டோ (Pandoh) அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்ததைத் தொடர்ந்து, பக்ரா பியாஸ் நிர்வாக வாரியம் (Bhakra Beas Management Board) கூடுதலாக 12,000 கனஅடி நீரை வெளியேற்றியது. இதனால் பியாஸ் ஆற்றில் வெளியேற்றப்படும் நீரின் அளவு சுமார் 36,000 கனஅடியாக உயர்ந்துள்ளது. நீர்மட்டம் மேலும் உயரக்கூடும் என்பதால், மக்கள் ஆற்றங்கரையோரங்களுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்று அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.