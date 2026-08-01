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Explainer: கேரளா, அசாம்.... கொட்டித் தீர்க்கும் மழை, தத்தளிக்கும் மக்கள், அவசர கதியில் செயல்படும் மாநில அரசுகள்

India Weather Report: இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் கனமழை தொடர்ந்து பெய்து வருகிறது. இதனால் பல மாநிலங்களில் வெள்ளம், திடீர் வெள்ளப் பெருக்கு, நீர் தேக்கம் என பல பிரச்சனைகளை மக்கள் எதிர்கொண்டனர். இதனால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 01, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:32 PM IST
Explainer: கேரளா, அசாம்.... கொட்டித் தீர்க்கும் மழை, தத்தளிக்கும் மக்கள், அவசர கதியில் செயல்படும் மாநில அரசுகள்
Image Credit: Heavy Rain Across States in India (Representative Photo: AI Image)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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