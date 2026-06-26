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மும்பையை பதம் பார்க்கும் மழை, IMD அலர்ட்: மிதக்கும் வாகங்கள், தள்ளளிக்கும் மாநகரம்.... வீடியோ

Mumbai Rains: அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு மகாராஷ்டிரா முழுவதும் கனமழை தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 26, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:09 PM IST
மும்பையை பதம் பார்க்கும் மழை, IMD அலர்ட்: மிதக்கும் வாகங்கள், தள்ளளிக்கும் மாநகரம்.... வீடியோ
Image Credit: Mumbai Rain (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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