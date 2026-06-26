/மும்பையை பதம் பார்க்கும் மழை, IMD அலர்ட்: மிதக்கும் வாகங்கள், தள்ளளிக்கும் மாநகரம்.... வீடியோ

Mumbai Rains: தென்மேற்குப் பருவமழை நாட்டின் பெரும்பகுதிக்கு முன்னேறியுள்ள நிலையில், ஒவ்வொரு ஆண்டையும் போலவே இந்த ஆண்டும் மும்பையை மழை பதம் பார்த்து வருகின்றது. இந்த ஆண்டு வழக்கத்தை விட தாமதமாக வந்த தென்மேற்குப் பருவமழை, இறுதியாக மகாராஷ்டிராவின் பல பகுதிகளில் தீவிரமடைந்து, சுட்டெரிக்கும் கோடை வெப்பத்திலிருந்து பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளது.
இருப்பினும், கடந்த இரண்டு நாட்களாகத் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையால் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மும்பை, தானே மற்றும் நவி மும்பை ஆகிய இடங்களில் கடுமையான நீர் தேக்கம், போக்குவரத்து நெரிசல் மற்றும் பயணத் தாமதங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இந்த மழைப்பொழிவு அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கும் தொடரும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) எச்சரித்துள்ளது.
பருவமழை சரியான நேரத்தில் மீண்டும் தீவிரமடைந்தது மகாராஷ்டிரா முழுவதும் உள்ள விவசாயிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான நிம்மதியை அளித்துள்ளது. விதைப்பு மற்றும் பயிர் சாகுபடிக்குத் தேவையான மழையை அவர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்தனர். இந்த புதிய மழைப்பொழிவு மண்ணின் ஈரப்பதத்தை மேம்படுத்தி, மாநிலத்தின் பல பகுதிகளில் விவசாய நடவடிக்கைகளுக்குச் சாதகமான சூழலை உருவாக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம், இந்தியாவின் கிழக்கு, தெற்கு மற்றும் மேற்குப் பகுதிகளின் சில இடங்களில் பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் என்று கணித்துள்ளது. பல மாநிலங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை மற்றும் பலத்த காற்றுக்கு வாய்ப்புள்ளதாக IMD தெரிவித்துள்ளது. அதேவேளையில், மத்திய மற்றும் வடமேற்கு இந்தியாவின் பரந்த பகுதிகளில், தீவிரமான பருவமழைக்குரிய மேகமூட்டம் தொடர்ந்து காணப்படவில்லை. விரிவான IMD கணிப்பை இங்கே காணலாம்:
|ஹரியானா, சண்டிகர், டெல்லி, பஞ்சாப், உத்தரகண்ட், மத்தியப் பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா, ஒடிசா, ஜார்க்கண்ட், ஆந்திரப் பிரதேசம், கொங்கண் மற்றும் கோவா ஆகிய மாநிலங்கள்
|பரவலாக இடியுடன் கூடிய மழை மற்றும் பலத்த காற்று வீசக்கூடும்.
|கர்நாடகா, ராஜஸ்தான், தெலுங்கானா, தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, காரைக்கால், மேற்கு வங்கம் மற்றும் சிக்கிம் ஆகிய மாநிலங்களின் சில பகுதிகள்
|மணிக்கு 30-40 கி.மீ வேகத்தில் காற்றுடன் கூடிய இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்பு.
|பீகார்
|இடியுடன் கூடிய பலத்த காற்று (thundersqualls) வீசக்கூடும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 50-60 கி.மீ வரை இருக்கும்.
|டெல்லி-என்சிஆர்
|இடியுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்பு. மின்னல் மற்றும் மணிக்கு 50 கி.மீ. வரையிலான பலத்த காற்றுடன் கூடிய இடியுடன் கூடிய மழை.
|ஹரியானா மற்றும் பஞ்சாப்
|இடியுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்பு