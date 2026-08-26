/அடுத்த 4 நாட்களுக்கு IMD கனமழை எச்சரிக்கை: எந்தெந்த மாநிலங்களில்? லிஸ்ட் இதோ

Weather Forecast: இந்தியா முழுவதும் உள்ள பல்வெறு மாநிலங்களில் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. சமவெளிப் பகுதிகள் முதல் மலைப்பாங்கான பகுதிகள் வரை அனைத்து இடங்களிலும் பரவலாக கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
தலைநகர் டெல்லியில் புதன்கிழமை மற்றும் அடுத்த 2-3 நாட்களுக்கு லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும், பலத்த காற்று வீச வாய்ப்புள்ளதாகவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மதிய மற்றும் மாலை நேரங்களில் கன மழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. டெல்லி மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சமீபத்தில் பெய்த மழையால் மக்களுக்குச் சிரமம் ஏற்பட்டாலும், மாறிவரும் வானிலை நிலவரம் புழுக்கமான வெப்பத்திலிருந்து சற்று நிவாரணம் அளித்துள்ளது.
உத்தரப் பிரதேசத்தின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களுக்கு வானிலை ஆய்வு மையம் மழை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. மேற்கு உத்தரப் பிரதேசத்தின் குறைந்தது ஆறு மாவட்டங்களில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும். அதேவேளையில், கிழக்கு உத்தரப் பிரதேசத்தின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் பலத்த இடி-மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இந்த மழைக்காலம் ஆகஸ்ட் 31 வரை நீடிக்கக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், பீகாரின் பல பகுதிகளில் அடுத்த 3-4 நாட்களுக்கு பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். மணிக்கு 70 முதல் 80 கி.மீ வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என்பதோடு, மின்னல் தாக்கும் அபாயமும் உள்ளது. பீகார் தலைநகரான பாட்னாவில், இன்று அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை சுமார் 32°C-ஆக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கர்நாடகாவின் கடலோர மற்றும் தெற்கு உள்மாவட்டங்கள், கேரளா, தமிழ்நாடு, ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் தெலுங்கானாவின் சில பகுதிகளில் மழை பெய்யக்கூடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கேரளா மற்றும் லட்சத்தீவுப் பகுதிகளில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடலோரப் பகுதி மீனவர்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.