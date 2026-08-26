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அடுத்த 4 நாட்களுக்கு IMD கனமழை எச்சரிக்கை: எந்தெந்த மாநிலங்களில்? லிஸ்ட் இதோ

Weather Forecast: ஆகஸ்ட் 26 மற்றும் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு உத்தரப் பிரதேசம், பீகார், வங்காளம் மற்றும் தென்னிந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் கனமழை முதல் மிகக் கனமழை வரை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 26, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 11:24 AM IST
அடுத்த 4 நாட்களுக்கு IMD கனமழை எச்சரிக்கை: எந்தெந்த மாநிலங்களில்? லிஸ்ட் இதோ
Image Credit: IMD Rain Alert (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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