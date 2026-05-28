/IMD வானிலை எச்சரிக்கை: 15 மாநிலங்களில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை கொட்டித்தீர்க்கும்

India Weather Update: இந்தியா முழுவதும் வானிலை தற்போது ஒரு மாற்றம் காணவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அடுத்த 20 மணி நேரத்திற்குள், 15 மாநிலங்களில் கனமழை மற்றும் பலத்த புயல் காற்று வீசக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.
Weather Update: நாடு முழுதும் தற்போது வெயில் மக்களை பாடாய் படுத்தி வருகிறது. இதற்கிடையில் சில இடங்களில் கோடை மழை பெய்து மக்களுக்கு சிறிய நிவாரணத்தையும் அளித்து வருகின்றது. இந்தியாவை பொறுத்த வரை அனைத்து மாநிலங்களிலும் வெப்பம் மக்களுக்கு கடும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, வட இந்தியாவை ஆட்டிப்படைத்து வரும் கடும் வெப்பம் அங்குள்ள மக்களை மிகுந்த துயரத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
எனினும், வானிலை தற்போது ஒரு மாற்றம் காணவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அடுத்த 20 மணி நேரத்திற்குள், 15 மாநிலங்களில் கனமழை மற்றும் பலத்த புயல் காற்று வீசக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. பல பகுதிகளில் காற்றின் வேகம் மணிக்கு 70 கிலோமீட்டர் வரை எட்டக்கூடும். டெல்லி, ராஜஸ்தான், உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் பீகார் போன்ற மாநிலங்கள் கடந்த சில நாட்களாகவே கடும் வெப்பத்தின் பிடியில் சிக்கித் தவித்து வருகின்றன. இருப்பினும், வானிலை மாற்றத்திற்கான அறிகுறிகள் தற்போது தென்படத் தொடங்கியுள்ளன. சில பகுதிகளில் லேசான தூறல் மழை பெய்யக்கூடும் என்றாலும், வேறு சில பகுதிகளில் கனமழை கொட்டித் தீர்க்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த வானிலை மாற்றத்தின் காரணமாக வெப்பநிலை குறையும் என்றும், வெப்பத்தால் அவதிப்படும் மக்களுக்குத் தேவையான நிவாரணம் கிடைக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதற்கிடையில், தென் இந்தியாவிலும் பருவமழையின் தீவிரம் அதிகரித்து வருகிறது. கேரளாவில் மே 26-ஆம் தேதி என்ற திட்டமிடப்பட்ட நாளில் பருவமழை தொடங்கவில்லை என்றாலும், தென்மேற்கு மற்றும் தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதிகள், லட்சத்தீவு மற்றும் வங்காள விரிகுடா ஆகிய பகுதிகளில் பருவமழையின் நகர்வு பதிவாகியுள்ளது. அடுத்த இரண்டு முதல் மூன்று நாட்களுக்குள் இது மேலும் முன்னேறும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அரபிக்கடல் மற்றும் வங்காள விரிகுடா பகுதிகளில் உருவாகி வரும் சாதகமான சூழல் காரணமாக, பல மாநிலங்களில் மழைப்பொழிவின் புவியியல் பரப்பளவு விரிவடையக்கூடும் என வானிலை ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த வானிலை மாற்றத்தின் தாக்கம் வட மற்றும் மத்திய இந்தியப் பகுதிகளிலும் உணரப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அடுத்த சில நாட்களில் வானிலை சூழலில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் ஏற்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தகவலின்படி, வரும் மூன்று நாட்களில் பகல் நேர வெப்பநிலை சுமார் 8 டிகிரி செல்சியஸ் வரை குறையக்கூடும். அதேபோல, இரவு நேர வெப்பநிலையும் சுமார் 6 டிகிரி வரை குறைய வாய்ப்புள்ளது. மே 28-ஆம் தேதி அன்று வானம் லேசான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இக்காலகட்டத்தில், சில பகுதிகளில் ஆங்காங்கே லேசான தூறல் மழை பெய்யக்கூடும். மேலும், பலத்த காற்று வீசும் என்றும், அதன் வேகம் மணிக்கு 50 முதல் 60 கிலோமீட்டர் வரை எட்டக்கூடும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மே 29-ஆம் தேதி, வானிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் ஏற்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த வானிலை போக்கு மே 30 அன்றும் தொடர வாய்ப்புள்ளது. மே 31 அன்று, மக்கள் வெப்பத்திலிருந்து ஓரளவு நிவாரணம் பெறக்கூடும் என்பதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படுவது, லேசான மழை மற்றும் இடி மின்னலுடன் கூடிய பலத்த காற்று வீசுதல் ஆகியவற்றுக்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.
கிழக்கு மற்றும் மத்திய உத்தரப்பிரதேசத்தின் பல பகுதிகளில் வானிலை மாறவிருக்கிறது. வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தகவலின்படி, மே 28 முதல் மே 31 வரையிலான காலகட்டத்தில், வாரணாசி, லக்னோ, பிரயாக்ராஜ், கோரக்பூர், கான்பூர் மற்றும் அவற்றைச் சுற்றியுள்ள மாவட்டங்களில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக, மே 29 அன்று வானிலை மிகவும் மோசமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பல பகுதிகளில், மணிக்கு 60 முதல் 70 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும். அதேவேளையில், சில இடங்களில் ஆலங்கட்டி மழை பெய்யவும் வாய்ப்புள்ளது. இந்த மோசமான வானிலை நிலவும்போது பொதுமக்கள் விழிப்புடன் இருக்குமாறும், திறந்தவெளிகளுக்குச் செல்வதைத் தவிர்க்குமாறும் நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
வரும் நாட்களில், பீகாரின் வட-மத்திய, வட-கிழக்கு மற்றும் தென்-கிழக்கு பிராந்தியங்களில் வானிலை போக்கு மாறக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தகவலின்படி, இப்பிராந்தியங்களின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமானது வரையிலான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இந்த மழை, தற்போது நிலவி வரும் வெப்பத்திலிருந்து பொதுமக்களுக்குச் சற்று நிவாரணம் அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பாட்னா வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய கணிப்பின்படி, அடுத்த இரண்டு முதல் மூன்று நாட்களுக்குள், மாநிலத்தின் பல மாவட்டங்களில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை சுமார் 2 முதல் 4 டிகிரி செல்சியஸ் வரை குறையக்கூடும். அதேவேளையில், அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு இரவு நேர வெப்பநிலையில், அதாவது குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையில், எவ்வித குறிப்பிடத்தக்க மாற்றமும் இருக்காது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மாறிவரும் வானிலை நிலவரங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறும், மிகவும் அவசியமானால் மட்டுமே வீட்டை விட்டு வெளியே செல்லுமாறும் வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.