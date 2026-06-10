/நாளை (ஜூன் 11) இந்தியா முழுதும் கனமழை கொட்டித்தீர்க்கும்: தமிழகத்திற்கு தனி அலர்ட்!!

India Weather Forecast: நாளை (ஜூன் 11) நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் வானிலை நிலவரம் மாறுபட்டு காணப்படும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) தெரிவித்துள்ளது. டெல்லி, ஹரியானா, பஞ்சாப், உத்தரப் பிரதேசம் (UP), உத்தரகண்ட், இமாச்சலப் பிரதேசம் மற்றும் ஜம்மு-காஷ்மீர் ஆகிய மாநிலங்களில் வானிலை மாற்றங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. இப்பகுதிகளில் மணிக்கு 50 முதல் 60 கி.மீ வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும். அதேவேளையில், மலைப்பாங்கான பகுதிகளில், இமாச்சலப் பிரதேசம் மற்றும் ஜம்மு-காஷ்மீரின் சில பகுதிகளில் ஆலங்கட்டி மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. சில பகுதிகளில் வெப்பமான சூழல் நீடித்தாலும், மேகமூட்டம் மற்றும் மழையின் காரணமாக மக்களுக்கு வெப்பத்திலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஜூன் 11 அன்று நாடு முழுவதும் வானிலை எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
பீகார், ஜார்க்கண்ட் மற்றும் ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்களில் மழைப்பொழிவு அதிகரிக்கக்கூடும். கனமழையால் தாழ்வான பகுதிகளில் நீர் தேங்குதல், போக்குவரத்து பாதிப்புகள் மற்றும் நிலச்சரிவுகள் போன்ற சிக்கல்கள் ஏற்படலாம் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. விவசாயிகள் மற்றும் உள்ளாட்சி நிர்வாகங்கள் விழிப்புடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
அருணாச்சலப் பிரதேசம், அசாம், மேகாலயா, நாகாலாந்து, மணிப்பூர், மிசோரம் மற்றும் திரிபுரா ஆகிய மாநிலங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. பல பகுதிகளில் கனமழையும் பதிவாகலாம். மேற்கு வங்காளத்தின் மலைப்பகுதிகள் மற்றும் சிக்கிம் மாநிலங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ராஜஸ்தான், மத்தியப் பிரதேசம், சத்தீஸ்கர், குஜராத், மகாராஷ்டிரா மற்றும் விதர்பா பிராந்தியங்களில் கலவையான வானிலை நிலவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ராஜஸ்தானில் பலத்த காற்று மற்றும் இடியுடன் கூடிய மழையால் வானிலை மோசமடையக்கூடும். மத்தியப் பிரதேசம் மற்றும் சத்தீஸ்கரின் பல பகுதிகளிலும் புயல் மற்றும் மின்னல் தாக்கம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
அதேவேளையில், குஜராத், சௌராஷ்டிரா-கட்ச், மராத்வாடா, மத்திய மகாராஷ்டிரா மற்றும் விதர்பா ஆகிய பகுதிகளில் ஆங்காங்கே லேசான மழை பெய்யக்கூடும். கொங்கண் மற்றும் கோவா பகுதிகளில் மேகமூட்டமான வானிலை நிலவும் என்றும், சில இடங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
|சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சீபுரம், செங்கல்பட்டு
|இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை
|திருநெல்வேலி, கோயம்புத்தூர், கன்னியாகுமரி, நீலகிரி, வேலூர், திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, ஈரோடு, சேலம், ராணிப்பேட்டை
|இடி மின்னலுடன் கூடிய பலத்த மழை
அரேபியக் கடல் மற்றும் வங்காள விரிகுடாவின் சில பகுதிகளில் பலத்த காற்று மற்றும் கொந்தளிப்பான கடல் நிலை நிலவும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. அரேபியக் கடலில் காற்றின் வேகம் மணிக்கு 45 முதல் 55 கி.மீ வரை இருக்கலாம். சில பகுதிகளில் இது மணிக்கு 65 கி.மீ வரை அதிகரிக்கக்கூடும்.
வங்காள விரிகுடா, இலங்கை கடற்கரைப் பகுதி, அந்தமான் கடல் மற்றும் லட்சத்தீவுப் பகுதிகளிலும் கடல் கொந்தளிப்பாகக் காணப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே, மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. கனமழை பெய்யும் பகுதிகளில் நீர் தேக்கம், சாலைகள் மூடப்படுதல், போக்குவரத்து நெரிசல் மற்றும் பார்வைத்திறன் குறைதல் போன்ற சிக்கல்கள் ஏற்படக்கூடும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) தெரிவித்துள்ளது.