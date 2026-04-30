English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • May 1: இந்தியாவின் முதல் மே தினத்தின் வரலாறு... பின்னணியில் சென்னை!

May 1: இந்தியாவின் முதல் மே தினத்தின் வரலாறு... பின்னணியில் சென்னை!

International Labour Day 2026: ஆண்டுதோறும் மே 1ஆம் தேதி அன்று சர்வதேச தொழிலாளர் தினம் கொண்டாடப்படும் நிலையில், தொழிலாளர் தினம் கொண்டாடுவதற்கான காரணம், வரலாறு மற்றும் 2026 ஆண்டு தொழிலாளர் தினத்திற்கான கருப்பொருளை இங்கு காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 30, 2026, 03:20 PM IST
  • 1889இல் முதன்முதலில் தொழிலாளர் தினம் கொண்டாடப்பட்டது.
  • 8 மணிநேர வேலை அப்போது பெரும் கோரிக்கையாக இருந்தது.
  • இந்தியாவில் 1923இல் முதன்முதலில் தொழிலாளர் தினம் கொண்டாடப்பட்டது.

Trending Photos

International Labour Day 2026, May 1 Celebration: உலகம் முழுவதும் உள்ள தொழிலாளர் வர்க்கத்தின் அநீதிக்கு எதிரான போராட்டத்திற்கு கிடைத்த வெற்றிச் சின்னம்தான் மே 1ஆம் தேதி...

Add Zee News as a Preferred Source

சர்வதேச தொழிலாளர்கள் தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே 1ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. உலகெங்கிலும் உரிமைகளுக்காகப் போராடிய தொழிலாளர்களின் வரலாற்றை போற்றும் வகையில் இந்த நாள் கொண்டாடப்படுகிறது.

உழைப்பாளர் தினத்தின் முக்கியத்துவம்

தினமும் 8 மணிநேர வேலை நாள், நியாயமான தொழிலாளர் நடைமுறைகளுக்கான இயக்கத்தை இந்த மே 1ஆம் தேதி நினைவுக்கூர்கிறது.  உலக நாடுகளின் சமூக மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு தொழிலாளர் வர்க்கம் ஆற்றிய பங்களிப்புகளையும் மே 1ஆம் தேதி அங்கீகரிக்கிறது.

உழைப்பாளர் தினம் கொண்டாடப்படுவது ஏன்?

அமெரிக்காவின் சிகோகா நகரில் 1886ஆம் ஆண்டு மே 4ஆம் தேதி அன்று ஹேமார்க்கெட் சதுக்கத்தில், தொழிலாளர்கள் ஒன்றிணைந்து 8 மணிநேர வேலையை கோரிக்கையாக கொண்டு போராட்டம் நடத்தினர். 

அதிகார வர்க்கம் தனது கொடுங்கோன்மையை தொழிலாளர்களிடம் வெளிப்படுத்தி, கொடூரமாக தாக்கியது. இது ஹேமார்கெட் படுகொலை என்றழைக்கப்படுகிறது. ஹேமார்கெட் கொடூரத்திற்கு அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாகவும் மே 1ஆம் தேதி அமைந்துள்ளது. 1889ஆம் ஆண்டில் இருந்து சர்வதேச தொழிலாளர் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

இந்தியாவில் முதல்முறை மெட்ராஸில் மே தினம்...

1923ஆம் ஆண்டில் மெட்ராஸ் மாகாணத்தில் (தற்போது சென்னை) ஹிந்துஸ்தான் தொழிலாளர் கிசன் கட்சியின் எம். சிங்கரவேலு இந்தியாவில் முதல்முறையாக மே தினத்தை கொண்டாடினார். மே 1ஆம் தேதி சர்வதேச தொழிலாளர் தினத்தை முன்னிட்டு பொதுவிடுமுறை அறிவிக்க வேண்டும் என்றும் அது தொழிலாளர்களின் உரிமை என்றும் சிங்காரவேலர் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்தார். 

சென்னையில் அன்று சிங்காரவேலர் செங்கொடியை பறக்கவிட்டார். அன்று மெட்ராஸில் மொத்தம் இரண்டு கூட்டம் கூட்டப்பட்டன. மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றத்திற்கு எதிரே இருக்கும் கடற்கரையிலும், இன்னொரு கூட்டம் திருவல்லிக்கேணி கடற்கரையிலும் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் சுரண்டலுக்கு எதிராக தொழிலாளர்கள் ஒன்றுதிரள வேண்டிய அவசியம் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது, தலைவர்கள் உரையாற்றினர்.

இன்று நாம் அனுபவித்து வருகிற அனைத்து உரிமைகளும் இவர்கள் போன்ற தொழிலாளர்களின் போராட்டத்தால் கிடைத்த பலனாகும். மே தினக் கொண்டாட்டம் உலகெங்கிலும் உள்ள அனைத்து ஊழியர்களுக்கும், சமத்துவத்தையும், சமூக நீதியையும் ஊக்குவிக்கிறது.

2026 மே தினம் - கருப்பொருள்

2026ஆம் ஆண்டுக்கான தொழிலாளர் தினத்தின் கருப்பொருளை சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்பு நிர்ணயித்துள்ளது. ஆரோக்கியமான 'உளவியல் சமூகப் பணிச்சூழலை உறுதி செய்தல்' என்ற கருப்பொருளை 2026ஆம் ஆண்டுக்கான தொழிலாளர் தினத்திற்காக தேர்வு செய்துள்ளனர். இது நவீன பணியிடப் பிரச்னைகளை கையாள்வதற்காக தேர்வு செய்யப்பட்டது.

2026ஆம் ஆண்டு தொழிலாளர் தினம், சாதகமான பணிச்சூழலையும், ஒரு நாளுக்கு 8 மணிநேர வேலையையும் பெறுவதற்காக உலகெங்கிலும் உள்ள தொழிலாளர்கள் எதிர்கொள்ளும் இன்னல்களை ஏற்றுக்கொள்கிறது. இந்தாண்டுக்கான கருப்பொருள், நவீன பணியிடங்களில் உளவியல் நலம், சமூக நீதி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துகிறது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

1. மே தினம் கொண்டாடப்படுவதற்கான வரலாற்றுப் பின்னணி என்ன?

1886ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் சிகாகோ நகரில் உள்ள ஹேமார்க்கெட் சதுக்கத்தில், தொழிலாளர்கள் ஒருநாளுக்கு 8 மணி நேர வேலையை வலியுறுத்திப் போராட்டம் நடத்தினர். இப்போராட்டத்தின் போது காவல்துறையினர் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூட்டில் பலரும் படுகொலை செய்யப்பட்டனர். இந்த ஹேமார்க்கெட் படுகொலையில் உயிர்நீத்த தியாகிகளுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாகவும், தொழிலாளர்களின் உரிமைகளை வலியுறுத்தவும் 1889ஆம் ஆண்டு முதல் சர்வதேச தொழிலாளர் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

2. இந்தியாவில் முதல் மே தினக் கொண்டாட்டம் எப்போது, எங்கு நடைபெற்றது?

இந்தியாவில் முதன்முதலாக 1923ஆம் ஆண்டு மே 1ஆம் தேதி மெட்ராஸில் (தற்போதைய சென்னை) மே தினம் கொண்டாடப்பட்டது. ஹிந்துஸ்தான் தொழிலாளர் கிசன் கட்சியின் தலைவரான எம். சிங்காரவேலு என்பவர்தான் இதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்தார். 

3. 2026ஆம் ஆண்டு சர்வதேச தொழிலாளர் தினத்தின் கருப்பொருள் என்ன?

2026ஆம் ஆண்டுக்கான சர்வதேச தொழிலாளர் தினத்தின் கருப்பொருளாக 'ஆரோக்கியமான உளவியல் சமூகப் பணிச்சூழலை உறுதி செய்தல்' என்பதை சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்பு நிர்ணயித்துள்ளது. இது நவீன பணியிடங்களில் தொழிலாளர்கள் எதிர்கொள்ளும் உளவியல் நலம், சமூக நீதி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

International Labour DayMay 1 CelebrationLabour DayMadras

Trending News