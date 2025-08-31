English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கடவுளை பழிவாங்க நினைத்த HIV நோயாளி! அதற்காக என்ன செய்தார் பாருங்க..

HIV Positive Man Stole From Temple : HIV பாசிட்டிவ் பெற்ற நபர் ஒருவர், கடவுளை பழிவாங்க நினைத்து செய்து விஷயம் தற்போது இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகிறது. 

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 31, 2025, 04:37 PM IST
  • ஹெச்.ஐ.வி பாசிடிவ் பெற்ற நபர் செய்த செயல்
  • கோயில் உண்டியலில் திருடிய சம்பவம்
  • கேட்டால் கடவுளை பழிவாங்கினாராம்

கடவுளை பழிவாங்க நினைத்த HIV நோயாளி! அதற்காக என்ன செய்தார் பாருங்க..

HIV Positive Man Stole From Temple : பத்து வருடங்களுக்கும் மேலாக, சதீஷ்கரின் துர்க் என்கிற இடத்தில் இருக்கும் கோயில்களில் தொடர்ந்து உண்டியல் திருட்டு நடந்து வந்திருக்கிறது. இதை யார் செய்தது என்று தெரியாமல் அதிகாரிகள் திணறி இருக்கின்றனர். கடைசியில் HIV பாசிட்டிவ் பெற்ற நபர் ஒருவர் இதை செய்து வருவது தெரிய வந்திருக்கிறது. 

“கடவுள் மீது நம்பிக்கை இல்லை..”

கடந்த வியாழக்கிழமை அன்று இந்த திருட்டில் தொடர்புடைய நபர் பிடிபட்டுள்ளார். இவருக்கு வயது 45 என்று கூறப்படுகிறது. இவர் கடந்த சில வருடங்களாக மேற்குறிப்பிட்ட இடங்களில் இருக்கும் கோயில்களில் உண்டியல்களில் இருந்து பணம் திருடியிருக்கிறார். இது குறித்து போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தினர். அப்போது, தனக்கு HIV பாசிட்டிவ் வந்ததிலிருந்து கடவுள் மீது நம்பிக்கையில்லாமல் போய்விட்டதாகவும், கடவுளை பழிவாங்குவதற்காக உண்டியல்களை திருடியதாகவும் கூறியிருக்கிறார். 

இந்த நபர் 2012ஆம் ஆண்டு ஜெயல்தண்டனையில் இருந்தபோது HIV பாசிட்டிவ் பெற்றிருக்கிறார். அவர் ஜெயிலில் இருந்ததே, ஒரு பாலியல் குற்றத்திற்காக தான் என்று கூறப்படுகிறது. எனக்கு வந்த HIV-ஐ கடவுளின் செயல் என்று கூறும் இவர், கடவுளை பணி தீர்ப்பதற்காக இப்படி கோயில்களை குறி வைத்து உண்டியல்களை திருடி வருவதாக போலீசாரிடம் தெரிவித்திருக்கிறார். 

செய்த குற்றங்கள்..

இது குறித்து பேசிய போலீசார், இந்த நபர் பத்துக்கும் மேற்பட்ட திருட்டுகளில் ஈடுபட்டதை ஒத்துக் கொண்டதாகவும், அவர் இன்னும் அதிக திருட்டுகளில் ஈடுபட்டு இருக்கலாம் என்று சந்தேகம் எழுந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்திருக்கின்றனர். இருப்பினும் உண்டியல்களில் விழுந்த காசுகளை மட்டுமே அவர் எடுத்ததாகவும், அதில் இருக்கும் நகை மற்றும் பிற பொருட்கள் தொடப்படாமல் இருப்பதாகவும் கூறுகின்றனர்.

மாட்டிக்கொள்ளாமல் இருந்தது எப்படி? 

இந்த நபர் எப்படி இத்தனை வருடங்களாக, மாட்டிக்கொள்ளாமல் திருடினார் என்பது குறித்தும் போலீசார் விவரித்தனர். அவர் ஒரே முறையை கையாண்டதால், மாட்டிக் கொண்டதாக கூறி இருக்கின்றனர். திருடுவதற்கு முன்பும் பின்பும் உடையை மாற்றும் இவர், யாருக்கும் தன்னை அடையாளம் தெரியாமல் இருக்க தான் கொண்டு வந்திருந்த ஜூபிடர் ஸ்கூட்டி-ஐ திருடும் இடத்திலிருந்து வெகு தொலைவில் நிறுத்தி விடுவாராம். இப்படித்தான் அவர் இத்தனை ஆண்டுகளாக தப்பித்திருக்கிறார். 

கடந்த ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி அன்று அவர் ஒரு ஜெயின் கோயிலை உடைத்து அங்கு திருடி இருக்கிறார். இந்த குற்றத்திற்கு பிறகு தான் அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இவர் திருடிய காசு ரூ.1,282 மற்றும் அவரது ஸ்கூட்டர் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

HIV Positive ManTempleDonation BoxChhattisgarhRevenge God

