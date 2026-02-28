English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • பள்ளி விடுமுறை... ஹோலி பண்டிகைக்கு எந்தெந்த மாநிலங்களில் எந்தெந்த தேதிகளில்...?

பள்ளி விடுமுறை... ஹோலி பண்டிகைக்கு எந்தெந்த மாநிலங்களில் எந்தெந்த தேதிகளில்...?

Holi 2026: ஹோலி பண்டிகை எந்த தேதியில் கொண்டாடப்படுகிறது?, எந்தெந்த மாநிலங்களில் எந்தெந்த தேதிகளில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை? உள்ளிட்ட தகவல்களை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 28, 2026, 07:32 PM IST
  • ஹோலி பண்டிகை நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது.
  • ஹோலி பண்டிகைக்கு அரசு விடுமுறை அறிவிக்கப்படும்.
  • ஆனால் பல மாநிலங்களில் தேதிகள் வேறுபடுகிறது.

Trending Photos

சந்திர கிரகணம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்! பணப் பிரச்சனை தீரும்
camera icon6
Lunar Eclipse 2026
சந்திர கிரகணம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்! பணப் பிரச்சனை தீரும்
6 நாட்கள் மலேசியா, சிங்கப்பூர் டூர்.. கம்மி விலையில் IRCTC பேக்கேஜ்.. சூப்பரான வாய்ப்பு!
camera icon7
IRCTC
6 நாட்கள் மலேசியா, சிங்கப்பூர் டூர்.. கம்மி விலையில் IRCTC பேக்கேஜ்.. சூப்பரான வாய்ப்பு!
சிறப்பு ஓய்வூதியம் உயர்வு... தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு - ஊழியர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள் மகிழ்ச்சி
camera icon8
Special Pension
சிறப்பு ஓய்வூதியம் உயர்வு... தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு - ஊழியர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள் மகிழ்ச்சி
8வது ஊதியக்குழு: 50% டிஏ இணைப்பு, இடைக்கால நிவாரணம்... குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: 50% டிஏ இணைப்பு, இடைக்கால நிவாரணம்... குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்
பள்ளி விடுமுறை... ஹோலி பண்டிகைக்கு எந்தெந்த மாநிலங்களில் எந்தெந்த தேதிகளில்...?

Holi 2026 School Holidays: இந்தியாவின் வண்ணமயமான பண்டிகையாக ஹோலி பார்க்கப்படுகிறது. நாடு முழுவதும் பரவலாக ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

ஹோலி பண்டிகை கொண்டாட்டத்தின்போது, மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் வண்ணங்களை பூசி மகிழ்வார்கள். இனிப்புகளை பரிமாறிக்கொள்வார்கள். நண்பர்கள், உற்றார் உறவினர்கள், குடும்பத்தினருடன் இணைந்து பண்டிகையை ருசியான உணவு, இனிப்புகளுடன் கொண்டாடுவார்கள். சென்னையிலும் கூட வட மாநில மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடப்படும்.

ஹோலி பண்டிகை எப்போது?

இருப்பினும், இந்த வருடம் ஹோலி எந்த தேதிதியில் கொண்டாடப்படும் என்பது குறித்த சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. மார்ச் 3 அல்லது மார்ச் 4ஆம் தேதி ஆகிய இரண்டு நாள்களில் ஹோலி எப்போது கொண்டாடப்பட வேண்டும் என குழுப்பும் நீடிக்கிறது. ஒரு சில மாநிலங்களில் மார்ச் 4ஆம் தேதிக்கு பதில் மார்ச் 3ஆம் தேதியே ஹோலி கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. இதனால், பள்ளி கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்களுக்கு எப்போது விடுமுறை என்ற குழப்பம் நீடிக்கிறது.

உ.பி., 3 நாள்கள் விடுமுறை

இந்நிலையில், ஹோலி பண்டிகையை ஒட்டி உத்தர பிரதேசத்தில் மூன்று நாள்கள் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உத்தரவை, உத்தர பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்தயநாத் அரிவித்துள்ளார். மார்ச் 2ஆம் தேதி தொடங்கி, மார்ச் 4ஆம் தேதிவரை அரசு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நாள்களில் பள்ளிகள் மட்டுமின்றி, கல்லூரிகள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்கள் உள்ளிட்டவைக்கும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வங்கிகளும் செயல்படாது என தெரிவிக்கப்பட்டது. அதேநேரத்தில், பிப். 28ஆம் தேதியான இன்று (சனிக்கிழமை) வேலை நாளாகவும் அறிவிக்கப்பட்டது.

பீகாரில் எப்போது?

பீகார் கல்வித்துறையின் வருடாந்திர அட்டவணையின்படி மார்ச் 3 மற்றும் மார்ச் 4 ஆகிய இரண்டு நாள்களும் விடுமுறையாகும். அதன்படி, இரண்டு நாள்களிலும் பீகாரில் எந்த பள்ளிகளும் இயங்காது. உத்தர பிரதேசத்தில் ஹோலி பண்டிகைக்கு மூன்று நாள்கள் விடுமுறை அறிவித்தாலும், டெல்லியில் இந்த நாள்களில் பல பள்ளிகளில் தேர்வுகள் நடத்தப்பட உள்ளன. ஆனால், சிபிஎஸ்இ கூட மார்ச் 4ஆம் தேதி தேர்வுகளை திட்டமிடவில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது.

மார்ச் 3ஆம் தேதி விடுமுறை

மகாராஷ்டிரா, மத்திய பிரதேசம், மேற்கு வங்கம், ராஜஸ்தான், உத்தரகாண்ட், அஸ்ஸாம், தெலங்கானா, கோவா, ஜார்க்கண்ட், கேரளா, ஆந்திர பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் மார்ச் 3ஆம் தேதி ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. மார்ச் 3ஆம் தேதி அன்று இந்த மாநிலங்களில் பள்ளிகள் முழுவதும் மூடப்படும்.

மார்ச் 4ஆம் தேதி விடுமுறை

குஜராத், மிசோரம், ஒடிசா, சண்டிகர், மணிப்பூர், அருணாச்சல பிரதேசம், ஜம்மு காஷ்மீர், டெல்லி, சத்தீஸ்கர், மேகாலயா, இமாச்சல் பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் மார்ச் 4ஆம் தேதி ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது, அன்றைய தினம் இந்த மாநிலங்களில் பள்ளிகள் மூடப்படும். தமிழ்நாட்டில் ஹோலி பண்டிகைக்கு விடுமுறை கிடையாது என்றாலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில பள்ளிகள் மட்டும் மாணவர்களுக்கு விடுமுறை அளிக்கும். 
  
மேலும் படிக்க | மக்களுக்கு அரசின் டபுள் பரிசு! இலவச கேஸ் சிலிண்டர் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

மேலும் படிக்க | சென்னையில் இந்த ஆண்டும் ஹோலி கொண்டாட்டம் களைகட்டப்போகும் 5 ஸ்பாட்கள்

மேலும் படிக்க | அகவிலைப்படி உயர்வு... 13.88 லட்சம் பேருக்கு ஹோலி பரிசு - மகிழ்ச்சியில் அரசு ஊழியர்கள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Holi 2026Holi 2026 School HolidayHoliUttar PradeshIndia News

Trending News