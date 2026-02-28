பள்ளி விடுமுறை... ஹோலி பண்டிகைக்கு எந்தெந்த மாநிலங்களில் எந்தெந்த தேதிகளில்...?

Holi 2026 School Holidays: இந்தியாவின் வண்ணமயமான பண்டிகையாக ஹோலி பார்க்கப்படுகிறது. நாடு முழுவதும் பரவலாக ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது.
ஹோலி பண்டிகை கொண்டாட்டத்தின்போது, மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் வண்ணங்களை பூசி மகிழ்வார்கள். இனிப்புகளை பரிமாறிக்கொள்வார்கள். நண்பர்கள், உற்றார் உறவினர்கள், குடும்பத்தினருடன் இணைந்து பண்டிகையை ருசியான உணவு, இனிப்புகளுடன் கொண்டாடுவார்கள். சென்னையிலும் கூட வட மாநில மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடப்படும்.
ஹோலி பண்டிகை எப்போது?
இருப்பினும், இந்த வருடம் ஹோலி எந்த தேதிதியில் கொண்டாடப்படும் என்பது குறித்த சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. மார்ச் 3 அல்லது மார்ச் 4ஆம் தேதி ஆகிய இரண்டு நாள்களில் ஹோலி எப்போது கொண்டாடப்பட வேண்டும் என குழுப்பும் நீடிக்கிறது. ஒரு சில மாநிலங்களில் மார்ச் 4ஆம் தேதிக்கு பதில் மார்ச் 3ஆம் தேதியே ஹோலி கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. இதனால், பள்ளி கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்களுக்கு எப்போது விடுமுறை என்ற குழப்பம் நீடிக்கிறது.
உ.பி., 3 நாள்கள் விடுமுறை
இந்நிலையில், ஹோலி பண்டிகையை ஒட்டி உத்தர பிரதேசத்தில் மூன்று நாள்கள் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உத்தரவை, உத்தர பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்தயநாத் அரிவித்துள்ளார். மார்ச் 2ஆம் தேதி தொடங்கி, மார்ச் 4ஆம் தேதிவரை அரசு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நாள்களில் பள்ளிகள் மட்டுமின்றி, கல்லூரிகள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்கள் உள்ளிட்டவைக்கும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வங்கிகளும் செயல்படாது என தெரிவிக்கப்பட்டது. அதேநேரத்தில், பிப். 28ஆம் தேதியான இன்று (சனிக்கிழமை) வேலை நாளாகவும் அறிவிக்கப்பட்டது.
பீகாரில் எப்போது?
பீகார் கல்வித்துறையின் வருடாந்திர அட்டவணையின்படி மார்ச் 3 மற்றும் மார்ச் 4 ஆகிய இரண்டு நாள்களும் விடுமுறையாகும். அதன்படி, இரண்டு நாள்களிலும் பீகாரில் எந்த பள்ளிகளும் இயங்காது. உத்தர பிரதேசத்தில் ஹோலி பண்டிகைக்கு மூன்று நாள்கள் விடுமுறை அறிவித்தாலும், டெல்லியில் இந்த நாள்களில் பல பள்ளிகளில் தேர்வுகள் நடத்தப்பட உள்ளன. ஆனால், சிபிஎஸ்இ கூட மார்ச் 4ஆம் தேதி தேர்வுகளை திட்டமிடவில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது.
மார்ச் 3ஆம் தேதி விடுமுறை
மகாராஷ்டிரா, மத்திய பிரதேசம், மேற்கு வங்கம், ராஜஸ்தான், உத்தரகாண்ட், அஸ்ஸாம், தெலங்கானா, கோவா, ஜார்க்கண்ட், கேரளா, ஆந்திர பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் மார்ச் 3ஆம் தேதி ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. மார்ச் 3ஆம் தேதி அன்று இந்த மாநிலங்களில் பள்ளிகள் முழுவதும் மூடப்படும்.
மார்ச் 4ஆம் தேதி விடுமுறை
குஜராத், மிசோரம், ஒடிசா, சண்டிகர், மணிப்பூர், அருணாச்சல பிரதேசம், ஜம்மு காஷ்மீர், டெல்லி, சத்தீஸ்கர், மேகாலயா, இமாச்சல் பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் மார்ச் 4ஆம் தேதி ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது, அன்றைய தினம் இந்த மாநிலங்களில் பள்ளிகள் மூடப்படும். தமிழ்நாட்டில் ஹோலி பண்டிகைக்கு விடுமுறை கிடையாது என்றாலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில பள்ளிகள் மட்டும் மாணவர்களுக்கு விடுமுறை அளிக்கும்.
