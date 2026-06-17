Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /ஹனிமூன் கொலை : ஜாமீனில் வந்த மனைவி... சொன்ன முதல் விஷயம் - கொந்தளிக்கும் நெட்டிசன்ஸ்

ஹனிமூன் கொலை : ஜாமீனில் வந்த மனைவி... சொன்ன முதல் விஷயம் - கொந்தளிக்கும் நெட்டிசன்ஸ்

Honeymoon Murder Latest News : நாட்டையே உலுக்கிய ஹனிமூன் கொலை வழக்கில், கொலை குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரும் கொல்லப்பட்டவரும் மனைவியுமான சோனம் ரகுவன்ஷி தற்போது ஜாமீனில் வெளிவந்துள்ளார். அவர் ஊடகம் ஒன்றுக்கு பேட்டி கொடுத்துள்ளார், அதன் சுருக்கத்தை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 17, 2026, 10:57 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:57 PM IST
ஹனிமூன் கொலை : ஜாமீனில் வந்த மனைவி... சொன்ன முதல் விஷயம் - கொந்தளிக்கும் நெட்டிசன்ஸ்
Image Credit: Image Credit : Honeymoon Murder Case, Raja Raghuvanshi Couple | Image Credits : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஹனிமூன் கொலை : ஜாமீனில் வந்த மனைவி... சொன்ன முதல் விஷயம் - கொந்தளிக்கும் நெட்டிசன்ஸ்
Honeymoon Murder6 min ago
2
Tamil Nadu government2 hrs ago
3
Tiruchendur2 hrs ago
4
Washermenpet2 hrs ago
5
Chennai3 hrs ago