/ஹனிமூன் கொலை : ஜாமீனில் வந்த மனைவி... சொன்ன முதல் விஷயம் - கொந்தளிக்கும் நெட்டிசன்ஸ்

Honeymoon Murder Latest News : திருமணமாகி மேகாலயாவிற்கு ஹனிமூனுக்கு சென்றபோது, புதுமாப்பிள்ளை கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் கடந்தாண்டு நாட்டையே உலுக்கியது.
மத்திய பிரதேசத்தின் போக்குவரத்து தொழிலதிபர் ராஜா ரகுவன்ஷி என்பவர் கொலை செய்யப்பட்டார். அவரது மனைவி மற்றும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவருமான சோனம் ரகுவன்ஷி முதல்முறையாக பொதுவெளியில் கருத்து தெரிவித்துள்ளார். மேலும், வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.
EastMojo என்ற ஊடகத்திற்கு அளித்த நேர்காணலில் சோனம் இந்த கருத்தை தெரிவித்துள்ளார். சோனம் தற்போது பிணை வெளியில் வந்துள்ளார், ஷில்லாங் நகரில் வசித்து வருகிறார். அதேநேரத்தில், அவர் குறித்து பரப்பப்படும் அனைத்தும் பொய்யானவை என்றும்; பொதுமக்கள் முன்தீர்மானம் செய்ய வேண்டாம் என்றும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
ஆனால், பொதுவெளியில் பேசினாலும், அவருடைய செலவுகள், அவரின் வசிக்கும் இடம், மற்றும் அவரைச் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் குற்றச்சாட்டுகளின் ஆகியவை குறித்து அவள் பதிலளிக்கவில்லை. சோனமிற்கு ஜாமீன் அளிக்கப்பட்டது பெரும் புயலையே கிளப்பிய நிலையில், அவர் நீதிமன்றத்தில் இருந்து வெளியே வரும் வீடியோவும் வைரலானது.
பேட்டியில் சோனமின் சிரிப்பு, அவரது தோற்றம், அவர் கையில் இருக்கும் மொபைல் என அனைத்தையும் குறிப்பிட்டு சமூக வலைதளங்களில் அவரை கடுமையாக சாடி வருகின்றனர். அந்த கொலையை அவர்தான் செய்திருப்பார் என கருத்திட்டு வருகின்றனர். ஆனால் இவை அனைத்தையும் தாண்டி மிக கவனமாக சோனம் ஊடகத்தைச் சந்தித்துள்ளார்.
"எனக்கு வழங்கப்பட்ட ஜாமீன் நிபந்தனைகளை நான் எப்போதும் கடைபிடித்து வருகிறேன். அவற்றை நான் ஒருபோதும் மீற மாட்டேன்" என்றார். அனைத்திற்கும் மிக கவனமான பதிலையே சொல்லி சமாளித்தார், கூடுதலாக ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை. ஜாமீனுக்கு பிறகு எங்கு தங்கியிருக்கிறீர்கள் என்ற கேள்விக்கு ஷில்லாங்கில்தான் என்றும் நகரத்தில் இருந்து வெளியேறவில்லை என்றும் அவர் பதில் கூறினார்.
"இல்லை, தற்போதைக்கு இந்தூர் செல்ல எனக்கு எந்த திட்டமும் இல்லை. ஏனெனில் எனது வழக்கு இங்கு நடந்துகொண்டிருக்கிறது. அது முடியும் வரை. நான் இங்கிருந்து செல்ல மாட்டேன்" என்றார். மேலும் பொதுமக்களின் கருத்துகள் குறித்தும் எவ்வித பதிலையும் அவர் அளிக்கவில்லை.
சோனம் தனது வழக்கறிஞர் சுதீப் ராணாவின் உதவியுடன் நேபாளத்திற்கு தப்பிச் செல்ல திட்டமிட்டார் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. அதற்கும் சோனம் பதிலளிக்கவில்லை. ஆனால், சோனத்தின் வழக்கறிஞர் பதிலளித்தார்.
"நான் நேபாளியன் என்பதால், நான் நேபாள் நாட்டைச் சேர்ந்தவன் என்று அர்த்தமல்ல" என அவர் பேசினார். நேர்காணல் நடந்த அன்று சோனம் மற்றும் அவரது வழக்கறிஞர் நீதிமன்றத்தில் இருந்ததே அதற்கான சான்றாகவும் தெரிவித்தார்.
இந்த குற்றச்சாட்டு, கொலைசெய்யப்பட்ட ராஜா ரகுவன்ஷியின் சகோதாரரால் வைக்கப்பட்ட விமர்சனம் ஆகும். "சோனத்திற்கு ஜாமீன் வழங்கப்பட்டதில் இருந்து அவர் ஒரு நாள் கூட நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகவில்லை. வழக்கறிஞர் ராணா அவரை நேபாளத்திற்கு மாற்றுவதற்கு முழு உதவியும் செய்தார்" என குற்றஞ்சாட்டியிருந்தார். ஆனால், நேர்காணல் நடந்த அன்று சோனமுடன் வழக்கறிஞர் ராணா நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானது, அந்த குற்றச்சாட்டை உடைத்துள்ளது.