மனைவியை ரூ.1000க்கு விற்ற கணவன்... வெறிச்செயலில் ஈடுபட்ட 2 நண்பர்கள் - ஷாக் சம்பவம்

Crime News In India: காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை விரிந்துகிடக்கும் இந்தியாவில் தினந்தினம் கொலை, கொள்ளை, பெண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை, குழந்தை கடத்தல், போதைப்பொருள் சார்ந்த குற்றங்கள் என பல்வேறு குற்றச்சம்பவஙகள் தொடர்ந்து பதிவாகி வருகிறது. குடும்ப வன்முறையும் கூட இதில் அடக்கம்.
உ.பி.யில் அதிர்ச்சி சம்பவம்
அந்த வகையில், உத்தர பிரதேசத்தில் ஒருவர் 1000 ரூபாய் பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு, அவரது மனைவியை அவரது நண்பர்களே பாலியல் வன்புணர்வுக்கு ஆட்படுத்த அனுமதித்திருக்கிறார் என்ற அதிர்ச்சி சம்பவம நடந்துள்ளது. இச்சம்பவத்தின் முழு பின்னணியை இங்கு காணலாம்.
ரூ.1000 பணத்திற்காக மனைவியை...
கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை (பிப். 8) மாலையில், 30 வயதான பாதிக்கப்பட்ட பெண் போலீசாரிடம் புகார் ஒன்றை அளித்துள்ளார். அதில் ரூ.1000 பணத்துக்காக தன்னை தனது கணவன் அவரது நண்பர்களுடன் தனிமையில் இருக்க வலுகட்டாயமாக அனுப்பிவைத்ததாக குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார் என போலீசார் தரப்பில் தகவல்கள் கூறப்படுகின்றன.
மூன்று பேர் மீது வழக்குப்பதிவு
யூகலிப்டஸ் மரங்கள் அடர்ந்த தனி தோப்பில் தனது கணவனின் இரண்டு நண்பர்களும் ஒவ்வொருவராக தன்னை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கியதாக பாதிக்கப்பட்ட பெண் புகாரில் குறிப்பிட்டுள்ளார். பால்கிஷன் மற்றும் பப்பு ஆகிய இருவர் மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது. பெண் அளித்த புகாரின் பேரில் காவல்துறையினர், பெண்ணின் கணவன் சட்டன் மற்றும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட இரண்டு நண்பர்கள் ஆகியோருக்கு எதிராக முதல் தகவல் அறிக்கையை அளித்து வழக்குப்பதிவு மேற்கொண்டனர்.
இரண்டு பேர் கைது
தொடர்ந்து, கடந்த திங்கட்கிழமை அன்று (பிப். 9) பாதிக்கப்பட்ட பெண், மாவட்ட மகளிருக்கான மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார், அவருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட கணவனின் இரண்டு நண்பர்களும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கணவனுக்கு வலைவீச்சு
தொடர்ந்து, இந்த சம்பவத்தின் மீதான விசாரணையை போலீசார் தீவிரப்படுத்தி உள்ளனர். பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பரிசோதனையின் அறிக்கை வெளியான பின்னர், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்கள் மீது சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என கிராமப்புற காவல் கண்காணிப்பாளர் ஹிருதேஷ் கத்தேரியா தெரிவித்துள்ளார். கைது செய்யப்பட்ட பால்கிஷன் மற்றும் பப்பு ஆகியோரிடம் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தி உள்ளதாகவும், தலைமறைவாக உள்ள கணவன் சட்டனை வலைவீசி தேடி வருவதாகவும் காவல்துறை அதிகாரி ஹிருதேஷ் கத்தேரியா தெரிவித்தார்.
பரிதாபாத் கூட்டு பாலியல் வன்முறை
சமீபத்தில், இதேபோல் கடந்த டிசம்பர் மாத இறுதியில் டெல்லி பரிதாபாத் நகரில் 28 வயது இளம்பெண்ணை ஓடும் வேனில் கும்பல் ஒன்று கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கியதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. சுமார் 2 மணிநேரத்திற்கு அந்த பெண்ணை பாலியல் ரீதியாக கடுமையாக சித்ரவதை செய்ததாக கூறப்பட்டது. இந்த வழக்கில் இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், பாதிக்கப்பட்ட பெண்மணி சுமார் ஒரு வாரக்காலம் மருத்துவமனை சிகிச்சைக்கு பின் வீடு திரும்பினார்.
