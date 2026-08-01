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Explained: வீட்டுக்கு வீடு யூடியூபர்.. லட்சக்கணக்கில் சம்பாதித்த கிராமம்.. எங்கு, எப்படி தெரியுமா?

Tulsi Youtube Village Explained: சத்தீஸ்கர் மாநிலம் ராய்ப்பூருக்கு அருகில் உள்ள துல்கி கிராமத்தினர் யூடியூபில் வீடியோ வெளியிடுவதை முழு நேர வேலையாக செய்து, லட்சக்கணக்கத்தில் சம்பாதித்துள்ளன. இது இந்தியாவின் யூடியூப் கிராமம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த கிராமம் எப்படி யூடியூப் நகராக மாறியது என்பது குறித்து முழுமையாக பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 01, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:08 PM IST
Explained: வீட்டுக்கு வீடு யூடியூபர்.. லட்சக்கணக்கில் சம்பாதித்த கிராமம்.. எங்கு, எப்படி தெரியுமா?
Image Credit: Tulsi Youtube Village | Image Credit: AI

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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