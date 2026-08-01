/Explained: வீட்டுக்கு வீடு யூடியூபர்.. லட்சக்கணக்கில் சம்பாதித்த கிராமம்.. எங்கு, எப்படி தெரியுமா?

Tulsi Youtube Village Explained: இந்தியாவில் வேலைவாய்ப்பின்மை என்பது தொடர்ந்து விவாதிக்கப்படும் முக்கிய பிரச்னையாக இருந்து வருகிறது. பட்டப்படிப்பு முடித்த பல இளைஞர்கள் அரசு மற்றும் தனியார் வேலையை மட்டுமே நம்பால், மாற்று வருமான வழிகளைத் தேடத் தொடங்கியுள்ளனர். வேலைவாய்ப்பின்மை அதிகரித்து வரும் நிலையில், டிஜிட்டல் தளங்கள் பலரின் வாழ்க்கையில் புதிய நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.
குறிப்பாக, யூடியூப் போன்ற தளங்கள் அலுவலக வேலைக்கு செல்ல முடியாதவர்களுக்கும், வீட்டில் இருந்தபடியே வருமானம் ஈட்டும் வாய்ப்பை உருவாக்கியுள்ளன. யூடியூப் இன்று பொழுதுபோக்கு தளமாக மட்டுமல்லாமல், முழுநேர சுயதொழில் மற்றும் நிலையான வருமானத்தை வழங்கும் ஒரு பெரிய தளமாக வளர்ந்துள்ளது. குடும்பப் பொறுப்புகளால் முழுநேர வேலைக்குச் செல்ல முடியாத இல்லத்தரசிகள், சமையல், கைவினைப் பொருட்கள், அழகுக்கலை, தோட்டக்கலை, குழந்தைகள் பராமரிப்பு, பாரம்பரிய கலைகள் போன்ற தங்களது திறமைகளை வீடியோவாகப் பகிர்ந்து ஆயிரக்கணக்கானோரின் கவனத்தை ஈர்த்து வருமானம் ஈட்டி வருகின்றனர்.
மேலும், இளைஞர்களுக்கும் விவசாயம், கலாச்சாரம், செய்திகள் ஆகியவற்றை பகிர்ந்து வருகின்றனர். இதன் மூலம், நகரங்களை மட்டுமல்லாமல், தொலைதூர கிராமங்களிலும் வசிக்கும் மக்கள் தங்களது திறமையை வருமானமாக மாற்றி வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்தி வருகின்றனர். இதற்கு சிறந்த உதாரணமாக, சத்தீஸ்கரில் உள்ள துல்சி (Tulsi) கிராமம் இன்று 'யூடியூப் கிராமம்' என்ற அடையாளத்தைப் பெற்று, டிஜிட்டல் தளங்கள் எப்படி ஒரு கிராமத்தின் பொருளாதாரத்தையே மாற்ற முடியும் என்பதை உலகுக்கு காட்டியுள்ளது.
சத்தீஸ்கர் மாநிலம் ராய்ப்பூரில் இருந்து 50 கி.மீ தொலைவில் துல்சி கிராமம் அமைந்துள்ளது. துல்சி கிராமத்தில் 4,000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கின்றனர். துல்சி கிராமத்தில் விவசாயம் பிரதான தொழிலாக இருந்து வருகிறது. ராய்பூருக்கு 50 கி.மீ தொலைவில் இருந்தாலும் அடிப்படை பொருளாதாரம் விவசாயத்தை சார்ந்தே இருந்தன.
2016ஆம் ஆண்டு யூடியூப் கிராமமாக மாறத் தொடங்கியது. துல்சி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ஜெய் ஷுக்லா, ஞானேந்திர ஷுக்லா. இவர்கள் இரண்டு பேருக்கு யூடியூப் வீடியோக்களை உருவாக்க முயற்சி செய்ததில் இருந்தே அந்த கிராமத்தின் டிஜிட்டல் பயணம் தொடங்கியது.
ஜெய் ஆசிரியராகவும், ஞானேந்திரா இன்ஜினியராகவும் வேலை செய்தனர். இவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் வீடியோ எடிட்டிங், content creating பற்றிய எந்த ஒரு அனுபவமும் இல்லை. பொழுதுபோக்காக ஏதாவது உருவாக்கி யூடியூப்பில் பதிவேற்ற வேண்டும் என்பதே எங்களின் நோக்கம் என ஞானேந்திரா கூறினார். தொழில்நுட்ப சவால்கள் போன்ற பல தடைகளை நாங்கள் எதிர்கொண்டோம் என்றும், ஆனால், நாங்கள் தொடர்ந்து வீடியோவை பதிவிட்டு வந்தோம் என்றார்.
|மாநிலம்
|சத்தீஸ்கர்
|மாவட்டம்
|ராய்ப்பூர்
|சிறப்பு
|இந்தியாவின் யூடியூப் கிராமம்
|யூடியூப் சேனல்கள்
|1,000க்கும் மேற்பட்ட யூடியூபர்கள்
|தொடக்கம்
|2016
|சேனல் பெயர்
|Being Chhattisgarhiya சேனல்
2018ஆம் ஆண்டு அவர்களின் உழைப்பிற்கு பலன் கிடைத்தது. 'being Chattisgarhiya' என்ற யூடியூப் சேனலை தொடங்கிய பிறகு தான், துல்சி கிராமத்தில் மாற்றம் தொடங்கியது. யூடியூப் சேனல் தொடங்கிய, குறுகிய காலத்திலேயே வருமானமும் கிடைக்க தொடங்கியது. அவர்களின் வெற்றி, கிராமத்தில் இருந்த பலருக்கும் ஊக்கமளித்தது.
அதன் பின்னர், துல்சி கிராமத்தில் ஏராளமானோர் யூடியூபில் வீடியோக்களை வெளியிடத் தொடங்கியது. தற்போது 1,000க்கும் மேற்பட்டோர் யூடியூபராக உள்ளனர். யூடியூப் மூலம் அவர்கள் வருமானத்தை உயர்த்தி வருகின்றனர். இன்று துல்கி கிராமத்தில் நடந்து சென்றாலே நடன நிகழ்ச்சிகள், நகைக்சுவை நாடகங்கள், Diy வீடியோக்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான காட்சிகளை வீடியோவாக எடுக்கும் யூடியூபர்களை காண முடியும்.
துல்சி கிராமத்தில் 2018ஆம் ஆண்டு யூடியூப் வளர்ச்சி மாபெரும் வெற்றி பெற்றது. 2024-ல் அதன் உச்சக்கட்டத்தில், அந்த கிராமத்திலிருந்து 40-க்கும் மேற்பட்ட சேனல்கள் இயங்கின. அதன்பிறகு பார்வைகள் குறைந்தன. வருவாய் குறைந்தது. ரீல்ஸ் மற்றும் குறும்படங்களுக்கு மாறத் தவறியதுதான் நாங்கள் செய்த மிகப்பெரிய தவறு என்று ஜெய் கூறினார். ஜெய், ஞானேந்திரா வேறு வேறு வேலைக்கு சென்றனர். கிராம மக்களுககு தினக்கூலி வேலைக்கு திரும்பிவிட்டனர். துல்கி கிராமத்தினரால் தொடங்கப்பட்ட பல யூடியூப் சேனல்கள் தற்போது செயல்பாட்டில் இல்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
யூடியூப் மூலம் பணம் சம்பாதிக்க நல்ல கேமிரா முதலில் இருக்க வேண்டும். நீங்கள் எந்த மாதிரியான content-ஐ உருவாக்குகிறீர்கள் என்பதை தேர்வு செய்ய வேண்டும். கல்வி, விவசாயம், டெக், வணிகம், லைப்டைல்ஸ் உள்ளிட்டவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை தேர்வு செய்து, பார்வையாளர்களை கவரும் வகையில் தினமும் வீடியோ பதிவிட வேண்டும்.
மேலும், 500 சப்ஸ்கிரைபர்கள், 12 மாதங்களில 3,000 மணி நேர பார்வை நேரம் இருக்க வேண்டும். உங்கள் காணொளிகளில் வரும் விளம்பரங்கள் மூலம் கிடைக்கும் தொகையை 55 சதவீதம் உங்களுக்கு வழங்கப்படும். 45 சதவீதம் யூடியூப் எடுத்துக் கொள்ளும். யூடியூப் சேனலை அனைவரும் உருவாக்கி வருவாய் ஈட்டுவதற்காக, தமிழக அரசு சிறப்பு பயிற்சிகளை நடத்தி வருகிறது குறிப்பிடத்தக்கது.