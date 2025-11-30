English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
இந்தியாவை உலகளாவிய ஊடகச் சக்தியாக மாற்றிய டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா

Dr. Subhash Chandra: முன்னாள் ராஜ்யசபா எம்.பி.யும், எஸ்ஸல் குழுமத்தின் தலைவருமான டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா இன்று தனது 75வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடுகிறார்.   

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 30, 2025, 07:38 PM IST

இந்தியாவை உலகளாவிய ஊடகச் சக்தியாக மாற்றிய டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா

இந்தியா பல சிறந்த மற்றும் முன்மாதிரியான ஆளுமைகளின் பிறப்பிடமாக இருந்து வருகிறது. அவர்களின் வாழ்க்கை தேசத்திற்கு ஓர் உத்வேகமாக அமைந்தது. அத்தகைய ஆளுமைகளில் ஒருவர்தான் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா. இன்று அவரது பிறந்தநாளில், அவருடைய வாழ்க்கை மில்லியன் கணக்கானவர்களின், குறிப்பாக இளைஞர்களின், எதிர்காலத்தை தொடர்ந்து பிரகாசமாக்குகிறது. டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா ஒரு தொலைநோக்கு சிந்தனையாளர் மற்றும் தலைவர். அவர் எதிர்கால சவால்களை முன்கூட்டியே அங்கீகரிக்கும் கலையில் தேர்ச்சி பெற்றவர்.

"ஊடக வித்வான்"
டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா இந்தியாவின் முதல் தனியார் தொலைக்காட்சி சேனலின் முன்னோடியாகத் திகழ்கிறார். இந்தியப் பார்வையாளர்களுக்காக, தொலைக்காட்சித் தொடர்கள், பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகள், இசை சேனல்கள், திரைப்பட சேனல்கள் மற்றும் செய்தி சேனல்கள் கொண்ட ஒரு புதிய சகாப்தத்தை அவர் அறிமுகப்படுத்தினார். அவரது தொலைநோக்குப் பார்வையின் காரணமாக, ஜீ டிவி (Zee TV), ஜீ சினிமா (Zee Cinema), மற்றும் ஜீ நியூஸ் (Zee News) போன்ற பிராண்டுகள் 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்தியாவில் பட்டி தொட்டியெங்கும் சென்றடைந்த பெயர்களாக மாறிவிட்டன. அவர் ஒரு சுயமாக உருவான தொழில்முனைவோராகவும் மற்றும் தொலைக்காட்சித் துறையில் ஒரு உண்மையான முன்னோடியாகவும் கருதப்படுகிறார். அவர் ஒரு மாநிலங்களவை (ராஜ்யசபா) நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் நாட்டிற்குச் சேவை செய்துள்ளார்.

"தொலைநோக்குத் தலைவர்"
இந்தியாவில் செயற்கைக்கோள் தொலைக்காட்சி தற்போது 33 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளது. நாட்டில் முதல் தனியார் செயற்கைக்கோள் தொலைக்காட்சி சேனலைத் தொடங்கியது ஜீ எண்டர்டெயின்மென்ட் எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட் (ZEE) ஆகும். எஸ்ஸல் குழுமம் ஜீ நிறுவனத்தை 1982 நவம்பரில் நிறுவியது. அதன் பிறகு, 1992 ஆம் ஆண்டு அக்டோபரில் அதன் முதல் முதன்மைத் தொலைக்காட்சி சேனலான ஜீ டிவியைத் தொடங்கியது. இதுவே இந்தியாவின் முதல் தனியார் செயற்கைக்கோள் சேனல் ஆகும். இது இந்தியாவில் செயற்கைக்கோள் தொலைக்காட்சித் துறைக்கு வலுவான அடித்தளத்தை அமைத்தது.

ZEE-யின் பயணத்தைப் பாருங்கள்:
* 1994 - ஜீ இசை உலகில் நுழைந்தது
* 1995 - ஐரோப்பா மற்றும் இங்கிலாந்தில் ஜீ டிவி தொடங்கப்பட்டது

ஜீ நியூஸ் மற்றும் ஜீ சினிமாவும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன
* 1996 - ஜீயின் முதல் கேபிள் சேனலான சிட்டி சேனல் தொடங்கப்பட்டது
* 1997 - ஜீ மியூசிக் தொடங்கப்பட்டது
* 1998 - அமெரிக்காவில் ஜீ டிவி தொடங்கப்பட்டது

டாக்டர் சுபாஷ் சந்திராவின் தொலைநோக்குப் பார்வையால் வழிநடத்தப்பட்ட இந்த முழுப் பயணமும், இன்றும் கோடிக்கணக்கான பார்வையாளர்களுக்கு நம்பகமான செய்திகளையும் பொழுதுபோக்கையும் வழங்கி வருகிறது.

"சவால்களுக்கு பஞ்சமில்லை"
டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா தனது சுயசரிதையான தி இசட் ஃபேக்டர்: மை ஜர்னி அஸ் தி ராங் மேன் அட் தி ரைட் டைமில், தனது வெற்றிக்குப் பின்னால் உள்ள போராட்டங்களைப் பற்றி எழுதுகிறார். அவர் எதிர்கொண்ட கஷ்டங்களை தைரியமாக வெளிப்படுத்துகிறார்:

பல தசாப்த கால வெற்றிகரமான வணிக வாழ்க்கைக்குப் பிறகு, தனது 54 அல்லது 55 வயதில், அவருடைய வணிகம் சரியத் தொடங்கியது என்று அவர் எழுதியுள்ளார்.

அவர்களுடைய இந்த இழப்புகளுக்கு இரண்டு முக்கிய காரணங்கள்:

பொருட்கள் வர்த்தகச் சந்தையில் (Commodity Trading Market) ஏற்பட்ட சரிவு.
பருத்தி விலைகளில் (Cotton Prices) ஏற்பட்ட தீவிர ஏற்ற இறக்கம்.

அச்சமயத்தில், அந்த வர்த்தகச் சந்தை (Trading Market) சட்டவிரோதமானது அல்ல—அது நன்கு நிறுவப்பட்ட வர்த்தகர்களிடையே ஒரு பொதுவான நடைமுறையாகவே இருந்தது. துரதிர்ஷ்டவசமாக, அவருடைய தாத்தா செய்த சில பருத்தி வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் சாதகமற்றதாக மாறின. இதன் விளைவாக, 50 லட்ச ரூபாய்க்கு மேல் இழப்பு ஏற்பட்டது.

அவர்கள் ஒரு எண்ணெய் ஆலையில் செய்த 35 லட்ச ரூபாய் முதலீடும் கூட, வேலை மூலதனம் இல்லாத காரணத்தால் பெரும் சுமையாக மாறியது. மேலும், 20 லட்ச ரூபாய் கடன் வாங்கிய பிறகும், கையில் இருந்த எல்லாப் பணமும் தீர்ந்துவிட்டது. இத்தகைய கடுமையான பின்னடைவுகள் மற்றும் பாதகமான சூழ்நிலைகள் இருந்தபோதிலும், அவர் தனது தொழிலை ஒன்றிணைத்து வெற்றி பெற்றார்.

கடினமான சூழல்களைக் கடந்த ஞானி
டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா ஒரு இலட்சிய சிந்தனையாளர் ஆவார். அவர் ஞானத்துடனும் திறமையுடனும் கடினமான சூழ்நிலைகளை எதிர்கொண்டு, தனது ஆளுமையை ஒரு அசாதாரண நிலைக்கு மேம்படுத்தி உயர்த்தினார். இந்தியாவும் நிறுவனங்களும் எவ்வாறு முன்னேற வேண்டும் என்பது குறித்த அவரது சிந்தனைகள் மில்லியன் கணக்கானவர்களுக்கு வழிகாட்டியுள்ளன. தற்போது, அவர் தனது 'ஸ்வால் இந்தியா கா / சச் கஹூன்' (Sawaal India Ka / Sach Kahoon) என்ற திட்டத்தின் மூலம் மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை வடிவமைக்க தொடர்ந்து உதவுகிறார்.

தேச சேவையில் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா
மாநிலங்களவை உறுப்பினராக இருந்தபோதும், அவர் தேச சேவையில் பல முன்மாதிரிகளை உருவாக்கினார். ஹரியானாவின் ஆதம்பூர் (Adampur) பகுதியில் உள்ள ஐந்து கிராமங்களை அவர் தத்தெடுத்து, அவற்றின் முன்னேற்றம் மற்றும் மாற்றத்தில் முக்கியப் பங்கு வகித்தார். கோவிட்-19 நெருக்கடியின் (Crisis) போது, அவரது வழிகாட்டுதலின் கீழ், எஸ்ஸல் குழுமம் பல மாநில அரசுகளுக்கு ஆம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் அத்தியாவசிய மருத்துவ உபகரணங்களை நன்கொடையாக அளித்து, அதன் சமூகப் பொறுப்பை (CSR) நிறைவேற்றியது. கடினமான சூழ்நிலைகளில் மக்களுக்கு உதவுவதற்காக, அவர் சுபாஷ் சந்திரா அறக்கட்டளையையும் (Subhash Chandra Foundation) நிறுவினார்.

Subhash Chandra birthdayZee TV historyIndian television revolutionEssel Group founderprivate TV in India

