English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • மீடியா அதிபர் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா: ஒரு தானிய வியாபாரியின் ஜீ சாம்ராஜ்ய கதை

மீடியா அதிபர் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா: ஒரு தானிய வியாபாரியின் ஜீ சாம்ராஜ்ய கதை

1983 ஆம் ஆண்டு இந்திய உணவுக் கழகத்துடன் தானிய சேமிப்புக்காக ஒரு ஒப்பந்தத்தை மேற்கொண்டபோது, ​​டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா வணிகத்தில் தனது முதல் பெரிய வெற்றியைப் பெற்றார்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 30, 2025, 07:03 PM IST

Trending Photos

இன்றே கடைசி! நாளை டிசம்பர் 01 முதல் அமலுக்கு வரும் 3 முக்கிய மாற்றங்கள்!
camera icon6
December 01
இன்றே கடைசி! நாளை டிசம்பர் 01 முதல் அமலுக்கு வரும் 3 முக்கிய மாற்றங்கள்!
ரோஹித் - ஜெய்ஸ்வால் vs மார்க்ரம் - டி காக்: எந்த ஓபனிங் ஜோடி பெஸ்ட்?
camera icon8
Ind vs SA
ரோஹித் - ஜெய்ஸ்வால் vs மார்க்ரம் - டி காக்: எந்த ஓபனிங் ஜோடி பெஸ்ட்?
இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 3 ராசிகளுக்கு எதிர்பாராத பணவரவு கிடைக்கும்!
camera icon13
Rasi Palan
இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 3 ராசிகளுக்கு எதிர்பாராத பணவரவு கிடைக்கும்!
விராட், ரோஹித் உலகக் கோப்பையில் விளையாடலாம்... ஓகே சொன்ன முக்கிய தலை!
camera icon8
Virat Kohli
விராட், ரோஹித் உலகக் கோப்பையில் விளையாடலாம்... ஓகே சொன்ன முக்கிய தலை!
மீடியா அதிபர் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா: ஒரு தானிய வியாபாரியின் ஜீ சாம்ராஜ்ய கதை

சுபாஷ் சந்திரா (Subhash Chandra) அவர்கள் இந்திய ஊடகத் துறையின் முன்னோடியாகவும், குறிப்பாக நாட்டில் தொலைக்காட்சிப் புரட்சிக்கு அடித்தளமிட்ட ஒரு தொலைநோக்குத் தொழில்முனைவோராகவும் (Visionary Entrepreneur) பரவலாகக் கருதப்படுகிறார். ஹரியானாவின் ஹிசார் நகரில் நவம்பர் 30, 1950 அன்று பிறந்தார். அவர் தனது கடின உழைப்பு மற்றும் புதுமையான சிந்தனையின் மூலம், ஒரு சாதாரணத் தொழிலதிபராக இருந்து இந்தியாவின் முன்னணி பில்லியனர் ஊடகத் தொழில்முனைவோராக உயர்ந்தார்.

Add Zee News as a Preferred Source

சுபாஷ் சந்திராவின் வெற்றிப் பயணம், ஊடகத் துறையில் ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் எண்டர்பிரைசஸ் (Zee Entertainment Enterprises) போன்ற நிறுவனங்களை நிறுவியதன் மூலம் இந்திய குடும்பங்களின் தொலைக்காட்சி அனுபவத்தை நிரந்தரமாக மாற்றியது.

விவசாயம் மற்றும் வணிகத்துடன் தொடர்புடைய குடும்பப் பின்னணி
சுபாஷ் சந்திரா அவர்கள் தனது முதல் முக்கிய வணிக வெற்றியை 1983 ஆம் ஆண்டில் இந்திய உணவுக் கழகத்துடன் (FCI - Food Corporation of India) மேற்கொண்ட தானிய சேமிப்புக் ஒப்பந்தத்தின் மூலம் அடைந்தார். இங்கும்கூட, அவர் தனது நவீன மற்றும் தொலைநோக்குச் சிந்தனைகளை வெளிப்படுத்தினார். மூடிய கிடங்குகளில் தானியங்களைச் சேமிக்கும் பாரம்பரிய முறையைப் பின்பற்றாமல், ஒரு புதுமையான மாற்று வழியை முன்மொழிந்தார். சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட, லேமினேட் செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் தாள்களால் (laminated plastic sheets) மூடப்பட்ட திறந்தவெளிகளில் தானியங்களைச் சேமிக்க அவர் முன்மொழிந்தார்.

இந்த யோசனை, சேமிப்புச் செலவுகளைக் குறைத்து, பெரிய அளவிலான தானியங்களை திறம்பட நிர்வகிக்க உதவியதன் மூலம், சுபாஷ் சந்திராவின் தொழில்முனைவுப் பயணத்தில் ஒரு திருப்புமுனையாக அமைந்தது.

இந்திய உணவுக் கழகத்தை (FCI) சமாதானப்படுத்திய பிறகு, சுபாஷ் சந்திரா அவர்கள் தனது புதுமையான சேமிப்புத் திட்டத்தை செயல்படுத்தத் தொடங்கினார். இந்தத் திட்டத்திற்குத் தேவையான, சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட லேமினேட் செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் தாள்களை தயாரிக்க, அவர் சுவிட்சர்லாந்தில் இருந்து இயந்திரங்களை வாங்கினார். இயந்திரங்களைக் கையாள்வதற்கும், சரியான உற்பத்தித் தரத்தை உறுதி செய்வதற்கும், இந்தியப் பொறியாளர்கள் பயிற்சிக்காக சுவிட்சர்லாந்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். இந்த விரிவான ஏற்பாடுகளுக்குப் பிறகு, இந்தியாவில் லேமினேட் செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் தாள் உற்பத்தி வெற்றிகரமாகத் தொடங்கியது. இந்த முயற்சி, ஒரு சாதாரண வர்த்தகர் என்ற நிலையிலிருந்து விலகி, சிக்கலான உற்பத்தி மற்றும் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தும் ஒரு தொலைநோக்குத் தொழில்முனைவோராக சுபாஷ் சந்திரா உருவெடுத்ததைக் குறிக்கிறது.

இந்தியாவின் முதல் பொழுதுபோக்கு பூங்காவை கட்டினார்
FCI உடனான அவரது வெற்றிகரமான வணிக முயற்சிக்குப் பிறகு, சுபாஷ் சந்திரா அவர்களின் வாழ்வில் ஒரு புதிய சிந்தனை எழுந்தது. அமெரிக்காவில் உள்ள டிஸ்னிலேண்டிற்கு (Disneyland) அவர் மேற்கொண்ட பயணம் அவருக்கு ஒரு புதிய யோசனையைத் தூண்டியது. இதன் விளைவாக, அவர் வடக்கு மும்பையில் நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கர் நிலத்தை வாங்கி, 1989 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் முதல் பெரிய பொழுதுபோக்கு பூங்காவான Essel World-ஐ கட்டினார். Essel World உடனடி பெரிய வணிக வெற்றியைப் பெறவில்லை என்றாலும், இது பொழுதுபோக்கு மற்றும் மக்கள் தொடர்புத்துறையில் அவருக்கு ஆழ்ந்த ஆர்வத்தையும் புரிதலையும் ஏற்படுத்தியது.

இந்த அனுபவம்தான், அவருக்குப் பின்னாளில் இந்திய தொலைக்காட்சித் துறையில் பெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்திய ஜீ டிவி (Zee TV) போன்ற ஊடக நிறுவனங்களை உருவாக்க அடிப்படையாக அமைந்தது. இறுதியாக, 1992 ஆம் ஆண்டு, சுபாஷ் சந்திரா இந்தியாவின் முதல் தனியார் தொலைக்காட்சி சேனலான ஜீ டிவியைத் தொடங்கினார். தூர்தர்ஷன் தொலைக்காட்சி அரங்கில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்தபோது, ​​அவர் இந்த மிகப்பெரிய முயற்சியை எடுத்தார்.

இந்திய தொலைக்காட்சியில் புரட்சியை ஏற்படுத்திய மனிதர்
அரசாங்க சேனல்கள் மட்டுமே பொழுதுபோக்குக்கான ஒரே ஆதாரமாக இருந்த நேரத்தில், ஜீ டிவி இந்திய வீடுகளுக்குள் பல்வேறு உள்ளடக்கங்களைக் கொண்டு வந்தது. பாலிவுட் திரைப்படங்கள், தொடர்கள், செய்திகள் மற்றும் கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள் ஜீ டிவி மூலம் பரவலாக அணுகக்கூடியதாக மாறியது. இது இந்திய தொலைக்காட்சியில் ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தியது மட்டுமல்லாமல் ஆயிரக்கணக்கான வேலை வாய்ப்புகளையும் உருவாக்கியது.

சுபாஷ் சந்திரா பல்வேறு துறைகளில் தனது முத்திரையைப் பதித்து, தனது வெற்றிகரமான தொழில்முனைவுப் பயணத்திற்காகப் பல விருதுகளைப் பெற்றார். அவர் ஒருபோதும் கைவிடவில்லை; தோல்விகளில் இருந்து கற்றுக்கொண்டு முன்னேறிச் சென்றார். அவர் சமூகப் பணிகளில் தீவிரமாகப் பங்கெடுத்து, கல்வி மற்றும் சுகாதாரம் போன்ற துறைகளுக்குப் பங்காற்றி வருகிறார். இந்திய ஊடக வரலாற்றில் சுபாஷ் சந்திராவின் பெயர் நிலைத்து நிற்கிறது (அல்லது 'பொறிக்கப்பட்டுள்ளது'). அவரது சாதனைகள் ஒரு கனவு காண்பவர் அடைந்த மகத்தான வெற்றியைக் குறிக்கின்றன, மேலும் அவர் தனது ஆற்றல் மற்றும் பங்களிப்புகளால் தலைமுறைகளைத் தொடர்ந்து ஊக்குவித்து வருகிறார்.

புகழும் விருதுகளும்
இந்தியாவின் தனியார் தொலைக்காட்சித் துறைக்கு புதிய திசையை வழங்கிய முன்னோடியின் பிறந்தநாள் இன்று. பஞ்சாப் (இப்போது ஹரியானா) ஆதம்பூரில் 1950 நவம்பர் 30 அன்று பிறந்த சுபாஷ் சந்திர கோயங்கா, இந்தியாவில் தனியார் செயற்கைக்கோள் சேனல்களின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கும் வகையில் 1992 இல் ஜீ டிவியைத் தொடங்கினார்.

ஜீ நிறுவனர் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா இன்று தனது 75வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடுகிறார். பஞ்சாப் (இப்போது ஹரியானா) ஆதம்பூரில் 1950 நவம்பர் 30 அன்று பிறந்த இவர், 1992 இல் ஜீ டிவியை நிறுவி, இந்தியாவில் தனியார் செயற்கைக்கோள் ஒளிபரப்பின் சகாப்தத்தைத் தொடங்கினார். டாக்டர் சந்திரா ஏராளமான கௌரவப் பட்டங்கள், தொழில்துறை விருதுகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அங்கீகாரங்களால் கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

* 2004 ஆம் ஆண்டில், FICCI அவருக்கு 'ஆண்டின் உலகளாவிய இந்திய பொழுதுபோக்கு ஆளுமை' என்ற பட்டத்தை வழங்கியது.
* 1999 ஆம் ஆண்டில், பிசினஸ் ஸ்டாண்டர்ட் அவரை 'ஆண்டின் சிறந்த தொழிலதிபர்' என்று பெயரிட்டது.
* அதே ஆண்டில், எர்ன்ஸ்ட் & யங் அவரை 'ஆண்டின் சிறந்த தொழில்முனைவோர்' என்று கௌரவித்தது, மேலும் சர்வதேச பிராண்ட் உச்சி மாநாடு அவருக்கு 'ஆண்டின் சிறந்த நிறுவன தலைமை நிர்வாக அதிகாரி' என்று விருது வழங்கியது.

மேலும் படிக்க | கஹுன் நிகழ்ச்சியின் வழியாக மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை வடிவமைக்கும் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா

மேலும் படிக்க | Zee Business Exclusive: ரூ.2,200 கோடியில் மெகா முதலீட்டுத் திட்டம் - சுபாஷ் சந்திரா!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
ZEESubhash ChandraDr. Subhash ChandraDr. Subhash Chandra 75th Birthday

Trending News