  • ரூ.630 கோடி நில மோசடி... வசமாக மாட்டிய பிரபல ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனம் - சிக்கியது எப்படி?

Rs 630 crore gurugram land scam: குருகிராம் நகரில் ரூ.630 கோடி மதிப்பிலான நில ஒப்பந்தத்தில் மோசடி செய்ததாக புகார்கள் எழுந்த நிலையில், பிரபல ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்களான Experion Developers மற்றும் Experion Capital மீது முதல் தகவல் அறிக்கையை டெல்லி காவல்துறை பதிவு செய்துள்ளது. இதன் பின்னணியை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 5, 2026, 04:14 PM IST
  • அமலாக்கத்துறை இந்த விவகாரத்தில் புகார் தெரிவித்திருந்தது.
  • இதைத் தொடர்ந்து EOW எப்ஐஆர் பதிவு செய்தனர்.
  • தற்போது தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

Rs 630 crore gurugram land scam: மிகவும் பிரபலமான ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்களான Experion Developers மற்றும் Experion Capital, குருகிராம் நகரில் ரூ.630 கோடி மதிப்பிலான நில ஒப்பந்தம் ஒன்றை செய்தது.

குற்றச்சாட்டுகள் என்ன?

அந்த வகையில், இந்த நில ஒப்பந்தம் தொடர்பாக டெல்லி காவல்துறையின் பொருளாதாரக் குற்றப்பிரிவு (EOW) முதல் தகவல் அறிக்கையை பதிவு செய்ததை தொடர்ந்து, Experion Developers மற்றும் Experion Capital நிறுவனங்கள் மீது கடுமையான மோசடி குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. அமலாக்கத்துறை அளித்த புகாரை அடிப்படையாக வைத்தும், Zee News செய்தி நிறுவனம் இந்த முறைகேடுகளை சுட்டிக்காட்டியதை தொடர்ந்து, டெல்லி  காவல்துறையின் பொருளாதாரக் குற்றப்பிரிவு இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது.

கடன் முறைகேடு, கடன் வழங்குநர்களின் வாக்குகளை கட்டுப்படுத்துதல், திவால்நிலை சட்டத்தின் நடைமுறை தவறாக பயன்படுத்தி, முக்கிய மதிப்புமிக்க நிலங்களை குறைந்த விலையில் வாங்கியது உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகள் மீது தீவிர விசாரணை நடத்தப்படும் என தெரிகிறது.

வழக்கின் முக்கிய முன்னேற்றம் 

குருகிராம் நகரில் உள்ள செக்டர் 62இல் உள்ள ஒரு முக்கிய நிலப்பகுதி தொடர்பான வழக்கில்தான் இந்த முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. Experion Developers நிறுவனம் ரூ.630 கோடிக்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள நிலத்தை கையகப்படுத்துவதற்காக, சட்ட அமைப்பைத் தவறாக வழிநடத்தியதாகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது.

அமலாக்கத்துறையின் புகாரின் பேரில், டெல்லி காவல்துறையின் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு இந்நிறுவனங்கள் மீது எப்ஐஆர் பதிவு செய்தது. நமது Zee News செய்தி நிறுவனம் தொடர்ந்து பல மாதங்களாக இதுகுறித்து செய்தி வெளியிட்டு வந்த நிலையில், தற்போது இந்த வழக்கில் பெரும் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. Dignity Buildcon Loans நிறுவனம்தான் இந்த குற்றச்சாட்டின் மையமாக உள்ளது.

குற்றச்சாட்டின் மையமான Dignity Buildcon 

Experion Developers நிறுவனம் Dignity Buildcon நிறுவனத்தின் சொத்துக்களை சுமார் ரூ.332 கோடி என்ற மிக குறைந்த மதிப்பில் கையகப்படுத்த முயன்றதாகக் கூறப்படுகிறது, இதில்தான் மோசடி குறித்த சந்தேகம் எழுந்தது. இந்த நிலத்தை நேரடியாக கையகப்படுத்துவது சாத்தியமில்லாததால், Experion குழுமம் மறைமுக வழியை தேர்வு செய்ததாக அமலாக்காத்துறை குற்றஞ்சாட்டியது. நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள் திட்டமிட்டு நீட்டிக்கப்பட்டதுடன், கடனளிப்பவர்களின் முடிவுகளை தடுக்கவும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் அமலாகத்துறை தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

கடனாளிகள் குழுவை கட்டுபடுத்தியதாக குற்றச்சாட்டு

Experion Capital நிறுவனம் திவாலான கடன்களின் ஒரு பகுதியை பெற்று, கடனாளிகள் குழுவில் (CoC) கட்டுப்பாட்டைப் பெற முயன்றதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது. 

- அதாவது, Standard Chartered Bank வழங்கிய ரூ.494 கோடிக்கு மேற்பட்ட கடன், சுமார் ரூ.160 கோடிக்கு வாங்கப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகின. இதன்மூலம், சுமார் 50% வாக்குரிமை கிடைத்ததாக கூறப்படுகிறது.

- Blackstone நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த சுமார் ரூ.58 கோடி கடன், ரூ.25 கோடிக்கு வாங்கப்பட்டதாகவும், இதனால் மேலும் 10% வாக்குரிமை பெற்றதாகவும் கூறப்படுகிறது. 

அதாவது, இதன் டீலிங் மூலம் கடனாளிகள் குழுவின் வாக்கெடுப்பைத் தங்களுக்குச் சாதகமாக மாற்றிக்கொண்டதாக Experion Developers மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது.

விதிமுறைகள் மீறப்பட்டதா?

இந்த அமைப்பின் மூலம், ஒரே குழுவே அதை வாங்குபவராகவும், அதன் மீது முடிவெடுப்பவராகவும் செயல்பட்டதாக விசாரணை அமைப்புகள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றன. இது நிரூபணமானால் திவால் சட்ட விதிமுறைகளை மீறிய செயலாகும். ஏனென்றால், கடனாளிகளின் குழு என்பது தனிச்சையாக செயல்பட்டு, பாதிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தின் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்க வேண்டும். இன்னொரு தரப்பின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கக்கூடாது.  

இந்த வழக்கில், முக்கியமான முன்னேற்றமாக, CoC-ல் சுமார் 35% வாக்குரிமை கொண்டிருந்த Alchemist ARC குறித்து தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. ED அளித்த தகவலின்படி, Experion Capital தீர்வு திட்டத்திற்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது. Alchemist ARC வழக்கறிஞர் அலோக் திர் தற்போது இதில் சிக்கி உள்ளார். இதேபோல் மற்ற பல வழக்குகளில் திவாலான கடன்களை தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் மூலம் வாங்கியிருப்பதையும் கண்டறிந்துள்ளனர். 

95% வாக்குகளை பெற்ற Experion Capital

இறுதியாக, கடனாளிகள் குழுவில் 95% வாக்குகள் Experion Capital நிறுவனத்திற்கு ஆதரவாக வந்தது. இதன்மூலம், அதனுடன் தொடர்புடைய Experion Developers நிறுவனம் சமர்பித்த, திவாலில் இருந்து மீள்வதற்கான தீர்வு திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக அமலாக்கத்துறை தரப்பில் கூறப்படுகிறது. நிதி தந்திரங்களும், செல்வாக்கையும் பயன்படுத்தியாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

முக்கிய தகவல்கள் மறைக்கப்பட்டதா?

இந்த வழக்கில் கவனில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய அம்சம், குருகிராம் நகரின் செக்டார் 63 பகுதியில் உள்ள 9.32 ஏக்கர் நிலம் உள்ளது. இந்த நிலம் Religare Finvest மோசடி வழக்கில் அமலாக்கத்துறை முன்பே பறிமுதல் செய்திருந்தது. இந்த முக்கிய தகவல் தீர்ப்பாயத்தில் வெளியிடப்படவில்லை என்றும் அமலாக்கத்துறை கூறுகிறது. இதனால், முக்கியமான தகவலை மறைத்திருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் டெல்லி காவல்துறையின் பொருளாதார குற்றப்பிரிவினர் விரிவான விசாரணையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.  

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

