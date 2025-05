1971 பாகிஸ்தான் போர்... தாஜ்மஹாலை மொத்தமாக மூடிமறைத்த இந்தியா... அது எப்படி...?

Taj Mahal During 1971 Indo Pakistan War: பாகிஸ்தான் மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு பகுதிகளில் இந்திய படைகள் இன்று (மே 7) நள்ளிரவு நடத்திய ஆபரேஷன் சிந்தூர் தாக்குதலில் 9 பயங்கரவாத முகாம்கள் தாக்கப்பட்டன. இதில் 70 பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர். வெறும் 25 நிமிடங்களில் 24 குண்டுகளை பொழிந்து இந்த சீரிய தாக்குதல் நடவடிக்கையை இந்தியா எடுத்துள்ளது.

Taj Mahal: தாஜ்மஹாலை மறைத்த இந்தியா...

அப்போதும் இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையே மோதல் வெடித்தது. 1971ஆம் ஆண்டு இந்தியா - பாகிஸ்தான் போரின் போது, ​​பாகிஸ்தான் விமானப்படை ஆக்ரா மீது வான்வழித் தாக்குதல் நடத்தக்கூடும் என்று அஞ்சி, இந்தியா தரப்பில் ஒரு அசாதாரண நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதாவது, ஆக்ராவுக்கு அருகில் இருக்கும் உலக அதிசயங்களில் ஒன்றான தாஜ்மஹாலை வானத்தில் இருந்து பார்த்தால் தெரியாத அளவிற்கு மறைந்து போக செய்தது.

அதன் பின்னர், 1971ஆம் ஆண்டு சிவில் பாதுகாப்புத் தயார்நிலையை இந்திய அரசு அதிகரித்தது. அப்போது, ​​இந்தியா தனது ராணுவத்தை மட்டுமல்ல, வான்வழித் தாக்குதல்கள் மற்றும் மின்தடைகளுக்கு பொதுமக்களுக்கும் பயிற்சி அளித்தது. அந்த உயர் மட்ட தயாரிப்புகளில், பாகிஸ்தான் குண்டுகளில் இருந்து தாஜ்மஹாலைப் பாதுகாக்க ஒரு புத்திசாலித்தனமான முயற்சியும் இந்திய அரசு எடுத்திருந்தது.

Taj Mahal: தாஜ்மஹாலை மறைத்தது ஏன்?

1971ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 3ஆம் தேதி அன்று பாகிஸ்தான் இந்திய ராணுவத் தளங்கள் மீது திடீர் தாக்குதலைத் தொடங்கியது. ​​போர் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கியது எனலாம். பாகிஸ்தானின் 'ஆபரேஷன் செங்கிஸ் கான்' என்று அழைக்கப்படும் இந்தத் தாக்குதல், மேற்கு முனையில் உள்ள 12 இந்திய விமானப்படை தளங்களை குறிவைத்து நடத்தப்பட்டது.

இந்த 12 இலக்குகளில் ஒன்று தாஜ்மஹாலில் இருந்து சில கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஆக்ராவின் கெரியா விமானப்படை தளம். இரண்டு பாகிஸ்தானிய போர் விமானங்கள் இதன் ஓடுபாதையில் குண்டு வீசித் தாக்கின. இதனால் அங்கு சிறிய சேதம் ஏற்பட்டது. ஆனால் இந்த தாக்குதல் பாதுகாப்பு படையில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

Taj Mahal: தாஜ்மஹாலை மறைத்தது எப்படி?

தாஜ்மஹால் போன்ற நாட்டின் பாரம்பரிய அடையாளங்களை எதிரி விமானங்கள் இலக்குகளுக்கு வழிகாட்டும் அடையாளங்களாகவும் பயன்படுத்தலாம் என்று இந்திய அரசாங்கம் நினைத்தது, இதுகுறித்து உடனடியாக முடிவும் எடுத்தது. வழிகாட்டுவதாக மட்டுமின்றி இந்திய மக்களின் மன உறுதியைக் குலைக்கும் நோக்கில் இந்த பாரம்பரிய அடையாளங்களின் மீது நேரடி தாக்குதல் நடத்தவும் வாய்ப்பிருப்பதாக கருதியது.

இதற்கான பதிலடி மிக விரைவாகவும், ராஜ தந்திர ரீதியாகவும் இருந்தது. தாக்குதலுக்குப் பிறகு 24 மணி நேரத்திற்குள் இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வு மையம் (ASI) தாஜ்மஹாலை வானத்தில் இருந்து மறைக்க ஒரு சீரிய பணியைத் தொடங்கியது.

தாஜ்மஹாலுக்கு அருகில் உள்ள யமுனா நதியின் அடர்ந்த தாவரங்களுடன் தாஜ்மஹாலையும் ஒன்றாகிட, பச்சை நிறத்தில் சாயம் பூசப்பட்ட பிரமாண்டமான சணல் தார்பாய்கள் கொண்டு, தாஜ்மஹாலின் பளபளப்பான வெள்ளை பளிங்கு குவிமாடம், கோபுரங்களை மூடினார்கள். இந்த வேலை அதிக உழைப்பை கோரியது எனலாம். 8,400 கிலோவுக்கும் அதிகமான தார், கிட்டத்தட்ட 600 கிலோ ஆணிகள் மற்றும் 63 சிறப்பு தையல் ஊசிகள் தாஜ்மஹாலை மூடுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டன.

Taj Mahal: 2ம் உலகப்போர் காலத்திலும்...

தாஜ்மஹாலின் மசூதி கோபுரம் போன்ற கட்டட வடிவமைப்பை மறைக்க மரக்கிளைகள் மற்றும் வைக்கோல்கள் ஆகியவற்றைக் தொல்பொருள் ஆய்வு மைய குழுவினர் கொண்டு வந்தனர். அதே நேரத்தில் பளிங்கு தரையில் மணல் பரப்பப்பட்டு அதன் இயற்கையான பிரகாசத்தை மங்கச் செய்தனர். தினமும் மாலை நேரத்தில் தாஜ்மஹாலை சுற்றி உள்ள விளக்குகள் முற்றிலும் அணைக்கப்பட்டன. சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது. மேலும் சில கட்டுப்பாடுகள் அமல்படுத்தப்பட்டது, பலத்த பாதுகாப்பும் போடப்பட்டது. தாஜ்மஹாலை இரண்டு வாரங்களுக்கும் மேலாக மறைத்தனர். போரின் போது வான்வழி தாக்குதல் முயற்சியை தடுக்க இது போதுமானதாக இருந்தது.

