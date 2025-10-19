English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தீபாவளிக்கு வங்கிகள் எத்தனை நாட்கள் விடுமுறை? வெளியான அறிவிப்பு!

தீபாவளிக்கு வங்கிகள் எத்தனை நாட்கள் விடுமுறை? வெளியான அறிவிப்பு!

Bank Holidays: இந்த ஆண்டு தீபாவளி கொண்டாட்டங்கள் மாநிலத்திற்கு மாநிலம் மாறுபடுவதால், வங்கி விடுமுறை தேதிகளிலும் குழப்பம் நீடிக்கிறது. விடுமுறை தேதிகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 19, 2025, 02:38 PM IST
  • தீபாவளி பண்டிகை 2025!
  • வங்கிகளுக்கு தொடர் விடுமுறை!
  • விடுமுறை நாட்களை உடனே சரிபாருங்கள்!

Bank Holidays: தீபாவளி பண்டிகை நாளை அக்டோபர் 20 திங்கட்கிழமை கொண்டாப்பட உள்ளதால், நாடு முழுவதும் வங்கிகளுக்கு தொடர்ச்சியான விடுமுறை நாட்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆண்டு தீபாவளி கொண்டாட்டங்கள் மாநிலத்திற்கு மாநிலம் மாறுபடுவதால், வங்கி விடுமுறை தேதிகளிலும் குழப்பம் நீடிக்கிறது. எனவே, பொதுமக்கள் தங்களது வங்கிபணிகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு கொள்வது அவசியமாகிறது.

மாநிலம் வாரியாக மாறுபடும் விடுமுறை

இந்த ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகை அக்டோபர் 20 திங்கட்கிழமை மற்றும் அக்டோபர் 21 செவ்வாய்க்கிழமை ஆகிய தேதிகளில் கொண்டாடப்படுகிறது. இதனால், நாடு முழுவதும் ஒரே நாளில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படவில்லை. ஒவ்வொரு மாநிலமும் பின்பற்றும் பிராந்திய பழக்கவழக்கங்களை பொறுத்து, விடுமுறை நாட்கள் மாறுபடுகின்றன. சில மாநிலங்களில் தீபாவளி, கோவர்தன் பூஜை, பாய் தூஜ் என அக்டோபர் 23 வரை விடுமுறை நீடிக்கிறது.

மேலும் படிக்க | இந்த தீபாவளிக்கு இந்த கலர் தான் லக்கி! - தேவியை மகிழ்விக்கும் ரகசியம்!

தமிழ்நாட்டில் எப்போது வங்கி விடுமுறை?

தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை, அக்டோபர் 20 திங்கட்கிழமை தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது நரக சதுர்தசி மற்றும் காளி பூஜையை உள்ளடக்கிய விடுமுறையாகும். மேலும், அக்டோபர் 21ம் தேதியும் தமிழக அரசு விடுமுறை அறிவித்துள்ளதால், அதற்கு பதிலாக அக்டோபர் 25, சனிக்கிழமை வேலை நாளாக இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, தமிழ்நாட்டில் வங்கிகள் திங்கள் மற்றும் செவ்வாய் ஆகிய இரு தினங்கள் மூடப்பட்டிருக்கும்.

பிற மாநிலங்களில் விடுமுறை நாட்கள்

  • அக்டோபர் 20 (திங்கள்) - தமிழ்நாடு, திரிபுரா, குஜராத், மிசோரம், கர்நாடகா, மத்தியப் பிரதேசம், சண்டிகர், உத்தரகாண்ட், அசாம், தெலங்கானா, அருணாச்சலப் பிரதேசம், ராஜஸ்தான், உத்தரப் பிரதேசம், கேரளா, நாகாலாந்து, மேற்கு வங்கம், டெல்லி, கோவா, சத்தீஸ்கர், ஜார்க்கண்ட், மேகாலயா, இமாச்சல பிரதேசம் மற்றும் ஆந்திரா ஆகிய மாநிலங்களில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை.
  • அக்டோபர் 21 (செவ்வாய்) - ஒடிசா, மத்திய பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா மற்றும் சத்தீஸ்கர் ஆகிய மாநிலங்களில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை.
  • அக்டோபர் 22 (புதன்) - குஜராத், மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, உத்தரகாண்ட், சிக்கிம், ராஜஸ்தான், உத்தரப் பிரதேசம், பீகார், ஜார்க்கண்ட் ஆகிய மாநிலங்களில் கோவர்தன் பூஜை, பலி பிரதிபதா, விக்ரம் சம்வத் புத்தாண்டு போன்ற காரணங்களுக்காக விடுமுறை.
  • அக்டோபர் 23 (வியாழன்) - குஜராத், சிக்கிம், மணிப்பூர், உத்தர பிரதேசம், மேற்கு வங்கம், இமாச்சலப் பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் பாய் தூஜ், சித்ரகுப்த ஜெயந்தி போன்ற பண்டிகைகளுக்காக வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும்.

பொதுமக்கள் கவனத்திற்கு

தொடர்ச்சியான வங்கி விடுமுறை நாட்கள் வருவதால், வாடிக்கையாளர்கள் தங்களுக்கு தேவையான பணத்தை ஏடிஎம்களில் இருந்து முன்கூட்டியே எடுத்து வைத்துக்கொள்வது நல்லது. அதே சமயம், ஆன்லைன் வங்கி சேவைகள், மொபைல் பேங்கிங் மற்றும் யுபிஐ போன்ற டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் விடுமுறை நாட்களில் எந்தவித தடையுமின்றி செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை முறைகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். உங்கள் வங்கி பரிவர்த்தனைகள், காசோலை கிளியரிங் மற்றும் கிளைக்கு செல்லும் தேவைகளை இந்த விடுமுறை அட்டவணைக்கு ஏற்ப திட்டமிடுவது, கடைசி நேர அலைச்சலை தவிர்க்க உதவும்.

மேலும் படிக்க | தீபாவளி ராசிபலன்: அரசாளப்போகும் 5 ராசிகள் இவைதான்.... தீபாவளி முதல் வாழ்வில் உச்சம், லாபம்

