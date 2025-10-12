ரயிலில் பயணம் செய்யும் போது எவ்வளவு கிராம் தங்கம் அணிந்து இருக்கலாம்?

இந்திய ரயில்வே பயணிகளின் பாதுகாப்பிற்காக அவ்வப்போது விதிகளை மாற்றி வருகிறது. ரயிலில் பயணம் செய்யும் முன்பு இவற்றை தெரிந்து வைத்து கொள்வது நல்லது. இல்லை என்றால் அபராதம் கட்ட நேரிடலாம். ரயில் பயணத்தின் போது எவ்வளவு தங்கம் எடுத்து செல்லலாம் என்பது பலருக்கும் இருக்கும் ஒரு பொதுவான சந்தேகம். தங்கத்தின் விலை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், ரயிலில் நகைகளை எடுத்து செல்லும் போது பின்பற்ற வேண்டிய விதிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் குறித்து தெளிவாக அறிந்து கொள்வது அவசியமாகிறது.
ரயில்வேயின் லக்கேஜ் விதிகள்
இந்திய ரயில்வே விதிகளின்படி, தங்கம் ஒரு சிறப்பு பொருளாக கருதப்படவில்லை. அது பயணிகளின் மற்ற உடைமைகளை போலவே, ஒரு லக்கேஜ் ஆக கருதப்படுகிறது. எனவே, பயணிகள் தாங்கள் பயணிக்கும் வகுப்பிற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட எடை வரம்பிற்குள் தங்கத்தை எடுத்து செல்லலாம். ஒவ்வொரு வகுப்பு பயணிகளுக்கும் ரயில்வே நிர்ணயித்துள்ள லக்கேஜ் வரம்புகள் பின்வருமாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
- முதல் வகுப்பு ஏசி: 70 கிலோ வரை
- ஏசி 2-டயர்: 50 கிலோ வரை
- ஏசி 3-டயர் மற்றும் படுக்கை வசதி: 40 கிலோ வரை
- இரண்டாம் வகுப்பு: 35 கிலோ வரை
இந்த எடை வரம்பை மீறி தங்கம் அல்லது வேறு பொருட்களை எடுத்து சென்றால், ரயில்வே அதிகாரிகள் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கவும், சில சமயங்களில் அபராதம் விதிக்கவும் அதிகாரம் பெற்றுள்ளனர். ரயில்களில் வழக்கமாக உடைமைகளின் எடை சரிபார்க்கப்படாவிட்டாலும், சீரற்ற சோதனைகளின் போது எடை அதிகமாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டால் அபராதம் விதிக்கப்படும்.
அவசியமான ஆவணங்கள்
ரயிலில் தங்கம் எடுத்து செல்வது சட்டப்பூர்வமானது என்றாலும், அதற்கான உரிய ஆவணங்களை உடன் வைத்திருப்பது மிகவும் அவசியம். குறிப்பாக, தங்கத்தை வாங்கியதற்கான ரசீது அல்லது பில் போன்ற ஆதாரங்களை எடுத்து செல்வது, வரித்துறை அதிகாரிகளின் சோதனையின் போது ஏற்படும் சிக்கல்களை தவிர்க்க உதவும். ரிசர்வ் வங்கியின் வழிகாட்டுதல்களின்படி, பயணிகள் தங்கத்தின் சட்டப்பூர்வமான மூலத்தை நிரூபிக்க வேண்டும். கணக்கில் வராத வருமானம் அல்லது கடத்தல் மூலம் தங்கம் வாங்கப்பட்டதாக சந்தேகம் எழுந்தால், அதிகாரிகள் அதை பறிமுதல் செய்து விசாரணை தொடங்கலாம். எனவே, தங்கத்திற்கான உரிய ஆவணங்கள் இருப்பது, பயணத்தை தடையின்றி மேற்கொள்ள உதவும்.
பாதுகாப்பாக எடுத்து செல்வது எப்படி?
தங்கம் அதிக மதிப்புடைய பொருள் என்பதால், பயணத்தின் போது மிகவும் கவனமாக இருப்பது அவசியம். தங்க நகைகளை எப்போதும் உங்கள் கைவசம் உள்ள பையில் வைத்துக்கொள்வது நல்லது. சரிபார்ப்புக்காக அனுப்பப்படும் பெரிய லக்கேஜ்களில் வைப்பதை தவிர்க்கவும். அதிக அளவு தங்கத்தை எடுத்து செல்ல நேர்ந்தால், அதை ஒரே பையில் வைக்காமல், வெவ்வேறு பைகளில் பிரித்து வைப்பது பாதுகாப்பானது. பொது இடங்களில் நகைகளை காட்சிப்படுத்துவதை தவிர்ப்பது, திருட்டு போன்ற விரும்பத்தகாத சம்பவங்களை தடுக்க உதவும். கூட்ட நெரிசல் மிகுந்த ரயில் நிலையங்களிலும், பயணத்தின் போதும் விழிப்புடன் இருப்பது அவசியம்.
சுருக்கமாக, இந்திய ரயில்களில் தங்கம் எடுத்துச் செல்வது சட்டப்பூர்வமானது. ஆனால், ரயில்வேயின் எடை வரம்புகளை பின்பற்றுவதும், தங்கத்திற்கான உரிய ஆவணங்களை வைத்திருப்பதும் கட்டாயமாகும். இந்த எளிய விதிகளை பின்பற்றுவதன் மூலம், உங்கள் ரயில் பயணத்தை பாதுகாப்பானதாகவும், சிக்கலற்றதாகவும் மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
