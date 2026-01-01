பிப்ரவரி 1 முதல் சிகரெட்டின் விலை எவ்வளவு உயரும்...? 4 மடங்கு உயராது!

Cigarette Price Hike From February 1: சிகரெட் மற்றும் புகையிலை பொருட்கள் மீதான கலால் வரியை மத்திய அரசின் நிதி அமைச்சகம் உயர்த்தியுள்ளது, இது வரும் பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. டிசம்பர் 31ஆம் தேதி (நேற்று) வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பின்படி, 1,000 சிகரெட்டுகளுக்கு ரூ.2,050 முதல் ரூ.8,500 வரை கூடுதல் கலால் வரியை அரசு விதித்துள்ளது. சிகரெட்டின் நீளம் மற்றும் அதன் வகையை பொருத்து கலால் வரி விதிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Cigarette Price Hike: ஜிஎஸ்டி + கலால் வரி
இந்த வரி விதிப்பின் மூலம், சிகரெட் மற்றும் பிற புகையிலை பொருள்களின் விலை வரும் பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி முதல் பெரியளவில் உயரும். இனி மலிவு விலையில் புகையிலை பொருள்களையோ, பிடியையோ, சிகரெட்டையோ நுகர்வோர் வாங்க இயலாது என கூறப்படுகிறது. புகையிலை மற்றும் அதன் சார்ந்த பொருள்கள் மீது ஏற்கெனவே 40% ஜிஎஸ்டி வரி விதிக்கப்படும் நிலையில், அதற்கு மேல் கலால் வரி விதிக்கப்படுகிறது.
Cigarette Price Hike: 7 ஆண்டுகளாக கலால் வரி உயரவில்லை
புகையிலைபொருள்கள் மற்றும் அது சார்ந்த தயாரிப்புகளுக்கு கலால் வரியை உயர்த்த நாடாளுமன்றத்தில் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது. நீளமான சிகரெட்கள் மற்றும் பில்டர் சிக்ரெட்களுக்கான விலை கடுமையாக உயரும். மத்திய அரசு தயாரிப்பாளர்களுக்கு கலால் வரியை விதிக்கப்படும்போது, தயாரிப்பாளர்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கான விலையையும் ஏற்றுவார்கள். கடந்த 7 ஆண்டுகளாக சிகரெட் மீதான கலால் வரியில் மாற்றம் செய்யப்படவில்லை.
Cigarette Price Hike: புகைக்க பயன்படுத்தப்படாத புகையில் பொருட்கள்
இதற்கிடையில், இயந்திரத் திறன் அடிப்படையிலான கலால் வரி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து புகைக்க பயன்படுத்தப்படாத புகையிலை பொருட்களின் விலைகளும் உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதாவது, மெல்லும் புகையிலை, ஜர்தா வாசனை புகையிலை, குட்கா ஆகியவையின் விலை உயரலாம். காரணம் இவற்றின் பேக்கிங் இயந்திரங்களின் எண்ணிக்கை, அதன் வேகம், வெளியீட்டு திறன் மற்றும் தயாரிப்பின் சில்லறை விற்பனை விலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கலால் வரி விதிக்கப்படும். புதிதாக அறிவிக்கப்பட்ட பேக்கிங் இயந்திர விதிகள், 2026-இன் கீழ், அனைத்து மாற்றங்களும் வரும் பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வரும் என தெரிகிறது.
Cigarette Price Hike: ஒரு சிகரெட்டின் விலை எவ்வளவு உயரும்?
புதிய வரி விதிகள் நடைமுறைக்கு வந்தவுடன், அதிக வரி விதிப்பின் காரணமாக ஒரு சிகரெட் விலை அதிகமாகும். ஜிஎஸ்டி 40 சதவீதமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டதால், முன்பு 18 ரூபாய் என்ற விலையில் விற்கப்பட்ட 19.70 ரூபாயாக உயரும். இது ஜிஎஸ்டி மட்டுமே. இதற்கு மேல், அரசாங்கம் கூடுதல் கலால் வரியை விதிப்பதால், ஒரு சிகரெட்டின் விலை சுமார் 1 ரூபாய் – 2 ரூபாய் அளவில் அதிகரிக்கும். இதனால், வரும் பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி முதல் நீங்கள் 18 ரூபாய்க்கு வாங்கிய சிகரெட்டின் விலை 21 ரூபாய் - 22 ரூபாய் வரை உயர வாய்ப்புள்ளது.
- குட்டையான, வடிகட்டி இல்லாத சிகரெட்டுகள் (65 மிமீ வரை) ஒன்றின் விலை சுமார் 2.05 ரூபாய் அளவில் உயரும்.
- குட்டையான, வடிகட்டி இருக்கும் சிகரெட்டுகள் (65 மிமீ வரை) ஒன்றின் விலை சுமார் 2.10 ரூபாய் அளவில் உயரும்.
- நடுத்தர நீள சிகரெட்டுகள் (65–70 மிமீ) ஒன்றின் விலை சுமார் 3.6 ரூபாய் முதல் 4 ரூபாய் வரை உயரும்.
- நீண்ட, பிரீமியம் சிகரெட்டுகள் (70–75 மிமீ) ஒன்றின் விலை சுமார் 5.4 ரூபாய் வரை உயரும்.
மேலும் படிக்க | ஓடும் வேனில் இளம்பெண்ணுக்கு கூட்டு பாலியல் வன்முறை... நிர்பயா போல மீண்டும் கொடூரம்!
மேலும் படிக்க | மக்களே கவனம்! மத்திய அரசு மேற்கொள்ளும் 10 முக்கிய அதிரடி மாற்றங்கள் இவைதான்
மேலும் படிக்க | ப்ரியங்கா காந்தி மகனுக்கு நிச்சயதார்த்தம்! மணமகள் யார் தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ