அஜித் பவார் உடலை கண்டுபிடித்தது இப்படி தான்... அதிகாரிகள் சொன்ன தகவல்!

Ajit Pawar Death: மகாராஷ்டிரா துணை முதலமைச்சர் அஜித் பவார் பயணித்த விமானம் நேற்று (ஜன. 28) காலை பாராமதி பகுதியில் விபத்தில் சிக்கியது. இதில் அஜித் பவார் உயிரிழந்தது நாடு முழுவதும் பெரும் சோகத்தை உண்டாக்கியது. அரசியல் தலைவர்கள், பிரபலங்கள் உள்ளிட்டோர் அஜித் பவாரின் மறைவுக்கு தங்களின் இரங்கலை பதிவு செய்தனர்.
பாராமதியில் உள்ள வித்யா பிரதிஷ்டான் மைதானத்தில் அஜித் பவாரின் இறுதிச் சடங்கு இன்று முழு அரசு மரியாதையுடன் நடைபெற்றது. அஜித் பவாரின் இறுதிச் சடங்கில் மத்திய அமைச்சர்கள் அமித் ஷா, நிதின் கட்கரி, முரளிதர் மொஹோல், சரத் பவார், பாஜக தேசிய தலைவர் நிதின் நிபின், மகாராஷ்டிர தலைவர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ், துணை முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டே உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
அஜித் பவார் நேற்று காலை 8.10 மணியளவில் மும்பையில் இருந்து அவரது சொந்த தொகுதியான பாராமதிக்கு Learjet 45 விமானம் மூலம் புறப்பட்டார். விமானம் புறப்பட்ட 13 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு, விமானம் தரையிறங்க முயற்சித்தது. ஆனால் விமானியால் ஓடுபாதையை சரியாக பார்க்க முடியாத காரணத்தால் முதல் தரையிறங்கும் முயற்சி தோல்வியடைந்தது. வானத்தில் சில நிமிடங்களுக்கு வட்டமடித்த பின்னர், காலை 8.43 மணிக்கு இரண்டாவது முறையாக தரையிறங்கும் முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஆனால் ஒரு நிமிடம் கழித்து, விமானம் திசை மாறி விபத்துக்குள்ளானது. ஓடுபாதைக்கு அருகில் தீப்பிழம்புகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது.
பாராமதி விமான நிலையத்தின் அருகே ஏற்பட்ட இந்த விபத்தில் அஜித் பவார் உள்பட மொத்தம் 5 பேர் உயிரிழந்தனர், இவர்கள் அனைவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். மேலும், விமானம் பெரும்பாலும் தீயில் நாசாமானது. இதனால், உடல்களை கண்டெடுப்பதிலும் சிரமம் ஏற்பட்டது. இந்த விபத்தில் அஜித் பவாரின் பாதுகாப்பு அதிகாரி ஜித்தேந்திர பவார் என்பவரும் உயிரிழந்தார். மேலும், விமானத்தை இயக்கிய இரண்டு விமானிகள் மற்றும் ஒரு பணியாளரும் உயிரிழந்தனர்.
விபத்தில் மொத்தம் 5 பேர் பலியான நிலையில், அத்தனை பேரின் உடல்களும் தீயில் கருகி அடையாளம் காண சிரமமாக இருந்தபோது, மீட்புப் படையினர் அஜித் பவாரின் உடலை கண்டெடுத்து எப்படி என்ற தகவல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. அதிகாரிகள் இதுகுறித்து கூறுகையில், "நாங்கள் சம்பவ இடத்தை அடைந்தபோது, உடல்கள் முற்றிலுமாக கருகி, எரிந்து போயிருந்ததால், அவற்றை அடையாளம் காண்பது கடினமாக இருந்தது. உடல்களில் இருந்த உடைமைகளின் உதவியினால், அவர்களை அடையாளம் கண்டோம். அஜித் பவாரின் இடது கையில் அணிந்திருந்த கைக்கடிகாரம் மற்றும் உடைகள் மூலம் அவரை அடையாளம் கண்டோம்" என குறிப்பிட்டனர்.மேலும் இதுபோன்ற நேரங்களில் உடல்களை, உடைமைகள் மூலம் அடையாளம் காண்பது வாடிக்கையாகும்.
மேலும் படிக்க | யார் இந்த அஜித் பவார்? கூட்டுறவுத் துறை முதல் துணை முதல்வர் வரை! 40 ஆண்டுகால சாதனை பயணம்
மேலும் படிக்க | ஒய்.எஸ்.ஆர் to அஜித் பவார்.. விமான விபத்தில் பலியான அரசியல்வாதிகள்!
மேலும் படிக்க | சரத் பவார் மற்றும் அஜித் பவார் ஆகியோருக்கு இடையேயான உறவு என்ன? கடந்து வந்த பாதை!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ