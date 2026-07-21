/ராகுல் காந்தியின் ரகசிய பேரணி... போலீஸ் கண்ணில் மண்ணள்ளிப் போட்டது எப்படி?

Rahul Gandhi PM Residence Protest Secret Rally : மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர்கள், ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி, கர்நாடகா முதலமைச்சர் டி.கே. சிவகுமார், கேரள முதலமைச்சர் வி.டி. சதீஷன், காங்கிரஸ் எம்.பி.க்கள் உள்ளிட்டோர் இன்று டெல்லி மாணவர் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து பிரதமர் இல்லத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
சுமார் 2 மணிநேர போராட்டத்திற்கு பிறகு ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோரை போலீசார் காவலில் எடுத்தனர். பிரதமர் இல்லத்தை முற்றுகையிட்ட காங்கிரஸ்காரர்களை குண்டுக் கட்டாக தூக்கி போலீசார், அவர்களின் வேனில் ஏற்றினர்.
ராகுல் காந்தி சாலையில் அமர்ந்துகொண்ட நிலையில் போலீசார் அவரை வலுகட்டாயமாக இழுத்துச் சென்றனர். அப்போது ராகுல் காந்தியின் மூக்கில் இருந்து ரத்தம் வடிந்தது. மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரான அவரை வலுக்கட்டாயமாக போலீசார் வண்டியில் ஏற்றினர். ராகுல் காந்தியை மட்டுமின்றி பிரியங்கா காந்தியையும் கட்டயாப்படுத்தி போலீசார் வண்டியில் ஏற்றினர்.
ராகுல் காந்தியை போலீசார் இழுத்துச் சென்று புகைப்படங்களும் தற்போது வைரலாகி வருகிறது. இந்நிலையில், சத்ரசல் மைதானத்தில் இருந்து ராகுல் காந்தி விடுவிக்கப்பட்டார். மந்திர் மார்க் காவல் நிலையத்தில் பிரியங்கா காந்தி உள்ளார். இந்த காவல் நிலையத்திற்கு சோனியா காந்தி வருகை தந்த நிலையில், அவரும் அங்கிருந்து புறப்பட்டுவிட்டார்.
मोदी जी, हर ज़ोर आज़मा लो, सारी ताकत लगा लो - छात्रों के इंसाफ की ये लड़ाई अब रोके न रुकेगी। pic.twitter.com/suXh8LkWzh— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 21, 2026
முன்னதாக, காங்கிரஸ்கட்சியினர் எப்படி போலீசாரை மீறி பிரதமர் இல்லத்தை அடைந்து, அங்கு முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் என்ற கேள்வி பலருக்கும் எழுந்தது. அங்குதான் காங்கிரஸ் கட்சியினர் போலீசாரின் கண்ணுக்கு மண்ணைத் தூவியிருக்கின்றனர்.
இன்று காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவுக்கு 84வது பிறந்தநாளை கொண்டாடினார். மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரான மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் 10, ராஜாஜி மார்க் இல்லத்தில் அவரது பிறந்தநாள் விழாவை காங்கிரஸ் கட்சியினர் கொண்டாட இருந்ததாக தெரிகிறது.
இதை ஒரு காரணமாக அங்கு ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் தலைவர்கள் வருகை தந்துள்லனர். ஆனால்ஷ அங்கிருந்து வெறும் 2.3 கி.மீ., தூரமே உள்ள 7, லோக் கல்யாண் மார்க்கில் உள்ள பிரதமர் இல்லத்திற்கு காங்கிரஸ் கட்சியினர் போலீசாருக்கு சர்ப்ரைஸ் அளித்து, பேரணியாக நடந்தே சென்றுவிட்டனர்.
காங்கிரஸ் கட்சியின் இந்த ரகசிய பேரணி ஊடகத்திற்கு மட்டுமின்றி பாதுகாப்பு படையினருக்கு கடைசிவரை தெரியவில்லை என்பதே கவனிக்கத்தக்கது. அவர்கள் விரைவாக பிரதமர் இல்லத்தை அடைந்ததும், சாலையிலேயே உட்கார்ந்து முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
#WATCH | Delhi | Congress Parliamentary Party chairperson Sonia Gandhi reaches the Mandir Marg Police Station.— ANI (@ANI) July 21, 2026
Some of the opposition leaders, who were protesting at Lok Kalyan Marg and detained by Delhi Police, were brought to the PS a short while ago. pic.twitter.com/SwpjQZovqQ
வழக்கமாக நாடாளுமன்றத்திலேயே போராட்டம் நடத்திவந்த காங்கிரஸ் தற்போது புதிய பாணியை கையில் எடுத்திருப்பது தேசிய அளவில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
டெல்லியில் கரப்பான் ஜனதா கட்சி ஆதரவாளர்கள், மாணவர்களுக்கு எதிராக போலீசார் வன்முறையில் ஈடுபட்டதும், மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை அழித்ததாகவும் கூறி பிரதமர் மோடியும், உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவும் பதவி விலக வேண்டும் என ராகுல் காந்தி கோரிக்கை வைத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.