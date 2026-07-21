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ராகுல் காந்தியின் ரகசிய பேரணி... போலீஸ் கண்ணில் மண்ணள்ளிப் போட்டது எப்படி?

Rahul Gandhi Secret Rally : எப்போதும் பலத்த பாதுகாப்புகள் நிறைந்த பிரதமர் இல்லத்தை நோக்கி, எப்படி ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர்கள் திடீர் பேரணியை திட்டமிட்டனர் என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 21, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:34 PM IST
ராகுல் காந்தியின் ரகசிய பேரணி... போலீஸ் கண்ணில் மண்ணள்ளிப் போட்டது எப்படி?
Image Credit: Rahul Gandhi | Image Source : X/@RahulGandhiSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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