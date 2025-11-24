English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • PMMVY திட்டம் 2025: கர்ப்பிணிகளுக்கு ₹11,000 பணம்.. தகுதி, விண்ணப்பிக்கும் முறை!

PMMVY திட்டம் 2025: கர்ப்பிணிகளுக்கு ₹11,000 பணம்.. தகுதி, விண்ணப்பிக்கும் முறை!

Maternity Benefit Scheme: பிரதான் மந்திரி மாத்ரு வந்தனா யோஜனா (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana - PMMVY) திட்டம் குறித்து முழுமையான மற்றும் சமீபத்திய விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Nov 24, 2025, 10:30 PM IST

PMMVY -Pregnant Women Scheme: பிரதமரின் தாய்மை போற்றுவோம் திட்டம் என்றும் அழைக்கப்படும் பிரதான் மந்திரி மாத்ரு வந்தனா யோஜனா (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana - PMMVY) என்பது மத்திய அரசின் மிஷன் சக்தி (Mission Shakti) திட்டத்தின் கீழ், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத் துறையால் நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு மத்திய நிதியுதவித் திட்டமாகும். தாய்மை போற்றுவோம் (PMMVY 2.0) திட்டத்தின் நோக்கம், தாய்மை போற்றுவோம் (PMMVY 2.0) திட்டத்தின் நிதி உதவி எப்படி பெறுவது?, தாய்மை போற்றுவோம் திட்டத்திற்கு (PMMVY) தகுதியுடையவர்கள் யார்? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.

பிரதான் மந்திரி மாத்ரு வந்தனா யோஜனா (PMMVY) திட்டத்தின் நோக்கம்:

ஊதிய இழப்பை ஈடு செய்தல்: கர்ப்பிணிப் பெண்கள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்கள், கர்ப்ப காலத்திலும் பிரசவத்திற்குப் பின்னரும் போதுமான ஓய்வு எடுப்பதற்காக ஏற்படும் ஊதிய இழப்பை (Wage Loss) பகுதியளவு ஈடுசெய்ய நிதி உதவி வழங்குதல்.

சுகாதாரம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து: கர்ப்பிணிப் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைக்கு முறையான ஊட்டச்சத்து மற்றும் சுகாதாரப் பராமரிப்பைப் பெறுவதை ஊக்குவித்தல்.

பிறப்பை ஊக்குவித்தல்: இரண்டாவது குழந்தை பெண் குழந்தையாக இருந்தால், அக்குழந்தையின் பிறப்பை ஊக்குவிக்க கூடுதல் நிதி உதவி வழங்குதல்.

தாய்மை போற்றுவோம் (PMMVY 2.0) திட்டத்திற்கு  நிதியுதவி விவரங்கள்:

இத்திட்டத்தின் கீழ், ஒரு குடும்பத்தின் முதல் மற்றும் இரண்டாவது குழந்தைக்கு (நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு) நிதியுதவி வழங்கப்படுகிறது.

முதல் குழந்தை: நிதியுதவித் தொகை ₹5,000, இரண்டு தவணைகளில் (₹3000 + ₹2000) கிடைக்கும். இதற்கான நிபந்தனை என்னவென்றால் முதல் பிரசவம், கர்ப்பம் தரித்தல், பிரசவத்திற்கு முந்தைய பரிசோதனைகள் மற்றும் குழந்தைக்கு தடுப்பூசி போடுவது.

இரண்டாவது குழந்தை: நிதியுதவித் தொகை  ₹6,000. ஒரே தவணையில் கிடைக்கும். இதற்கான நிபந்தனை என்னவென்றால் இரண்டாவது குழந்தை பெண் குழந்தையாக இருந்தால் மட்டும் நிதியுதவி கிடைக்கும்.

தாய்மை போற்றுவோம் (PMMVY) திட்டம் மூலம் கிடைக்கும் மொத்த நிதியுதவி எவ்வளவு?

மொத்த நிதியுதவி ₹11,000 ஆகும். முதல் குழந்தைக்கு ₹5,000 மற்றும் இரண்டாவது பெண் குழந்தைக்கு ₹6,000 வழங்கப்படும்.

குறிப்பு: ₹5,000 நிதியுதவியானது 'ஜனனி சுரக்ஷா யோஜனா' (JSY) திட்டத்தின் கீழ் நிறுவன பிரசவத்திற்கு வழங்கப்படும் பண ஊக்கத்தொகையுடன் சேர்த்து, சராசரியாக ஒரு பெண்மணிக்கு மொத்தம் ₹6,000 வரை நிதி கிடைப்பதை உறுதி செய்கிறது.

தாய்மை போற்றுவோம் திட்டத்திற்கு (PMMVY) தகுதியுடையவர்கள் யார்?

கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் கர்ப்பிணிப் பெண்கள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்கள் இத்திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்:

- விண்ணப்பதாரரின் வயது  குறைந்தபட்சம் 19 வயதாக இருக்க வேண்டும்.
- விண்ணப்பதாரர் மத்திய/மாநில அரசு அல்லது பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் முறையான ஊழியராக இருக்கக் கூடாது.
- சமூக மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய பிரிவைச் சேர்ந்த பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
- தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதி மற்றும் பழங்குடியினர் (SC/ST).
- BPL ரேஷன் அட்டை வைத்திருப்பவர்கள்.
- ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா (PMJAY) பயனாளிகள்.
- இ-ஷ்ரம் அட்டை (e-Shram card) வைத்திருப்பவர்கள்.
- ஆண்டுக்கு ₹8 லட்சத்திற்கும் குறைவாக குடும்ப வருமானம் உள்ளவர்கள்.

தாய்மை போற்றுவோம் திட்டத்திற்கு  (PMMVY) விண்ணப்பிக்கும் முறை:

1. பதிவு செய்தல்: தகுதியுள்ள பெண்கள் அருகில் உள்ள **அங்கன்வாடி மையம் (AWC)** அல்லது அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுகாதார மையத்தில் திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

2. ஆவணங்கள்: ஆதார் அட்டை, தாய் சேய் நல அட்டை (MCP card), வங்கி/அஞ்சல் கணக்குப் புத்தகம் மற்றும் கர்ப்பம் தரித்ததற்கான சான்றிதழ் போன்ற ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

3. ஆன்லைன் விண்ணப்பம்: பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் அல்லது மொபைல் செயலி மூலம் 'Citizen Login' பிரிவில் விண்ணப்பிக்கலாம்.

4. சமர்ப்பிக்கும் காலக்கெடு: குழந்தை பிறந்த நாளிலிருந்து 270 நாட்களுக்குள் (சுமார் 9 மாதங்கள்) பயனாளிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

