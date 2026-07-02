/பிறப்பு சான்றிதழில் திருத்தங்களை செய்வதற்கான செயல்முறை என்ன?

Birth Certificate Correction: பிறப்பு சான்றிதழ் நமது நாட்டில் குடிமக்களிடம் இருக்க வெண்டிய முக்கிய ஆவணங்களில் ஒன்றாகும். இதில் திருத்தம் செய்வதை ஒரு எழுத்துப்பிழை திருத்தமாக மட்டும் கொள்ள முடியாது. மாறாக, இது நமது சட்டப்பூர்வ அடையாளம் நமது ஆதார், பான் மற்றும் கடவுச்சீட்டுடன் பொருந்துவதை உறுதி செய்யும் ஒரு செயல்முறையாகும்.
ஆகையால், தங்கள் கடவுச்சீட்டு (பாஸ்போர்ட்) அல்லது பள்ளிப் பதிவுகளைப் புதுப்பிக்க திட்டமிட்டுள்ள நபர்கள், பிறப்பு சான்றிதழில் ஏதேனும் மாற்றங்களை செய்ய வேண்டுமானால், இந்தச் செயல்முறையை குறைந்தது இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பே தொடங்க வேண்டும். பொதுவாகவே அரசாங்க ஆவணப் பணிகளுக்கு அதிக நேரம் தேவைப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பல மாநிலங்களில், நீங்கள் இப்போது ஆரம்பக்கட்ட விண்ணப்பத்தை முழுவதுமாக ஆன்லைனில் தாக்கல் செய்யலாம்.
தமிழ்நாடு மற்றும் கர்நாடகா போன்ற மாநிலங்களும், டெல்லி (MCD), மும்பை (BMC) போன்ற நகரங்களும், பிறப்புப் பதிவுத் திருத்தங்களை தங்களின் மின்-மாவட்ட அல்லது குடிமைப் பதிவு அமைப்பு (CRS) இணையதளங்களில் ஒருங்கிணைத்துள்ளன. இந்த பணிகளுக்காக நகராட்சிகளுக்கு சென்று அலைவதற்குப் பதிலாக, ஆன்லைனில் உங்கள் ஆவணங்களைப் பதிவேற்றி, கட்டணத்தை டிஜிட்டல் முறையில் செலுத்தலாம்.
1 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு, இந்த இணையதளங்களில் பெயரைச் சேர்ப்பது பெரும்பாலும் ஒரே கிளிக்கில் முடிந்துவிடும் ஒரு செயல்முறையாகும். ஆன்லைனில் செயல்முறையை முடித்த பின்னர், இறுதிச் சரிபார்ப்பிற்காகவோ அல்லது புதுப்பிக்கப்பட்ட சான்றிதழின் அசல் "ஹோலோகிராம்" நகலைப் பெறுவதற்காகவோ மட்டுமே நீங்கள் அலுவலகத்திற்குச் செல்ல வேண்டியிருக்கும்.
18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் பிறப்பு சான்றிதழில் பெயரை மாற்றும்போது, மத்திய அல்லது மாநில அரசிதழ் வெளியீடு இல்லாமல் மாநகராட்சியால் பழைய பதிவை எளிமையாக "திருத்த" முடியாது. இந்தச் செயல்முறையில் மூன்று படிகள் உள்ளன:
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பிறப்பு சான்றிதழில் செய்ய வேண்டிய மாற்றம்
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தேவைப்படும் ஆவணங்கள்
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செலவு (ரூபாய் / தோராயமாக)
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காலக்கெடு
|எழுத்துப்பிழை திருத்தம்
|உறுதிமொழிப் பத்திரம் + உள்ளூர் விண்ணப்பம்
|₹100–₹300
|7–15 நாட்கள்
|முழுமையான பெயர் மாற்றம்
|அரசிதழ் (Gazette) + செய்தித்தாள் விளம்பரங்கள்
|₹3,000–₹7,000
|30–45 நாட்கள்
|எழுத்துப்பிழை திருத்தம்
|உறுதிமொழிப் பத்திரம் + உள்ளூர் விண்ணப்பம்
|₹100–₹300
|7–15 நாட்கள்
|பெயர் சேர்த்தல்
|அடையாளச் சான்று + மருத்துவமனை ஆவணம்
|₹50–₹150
|5–10 நாட்கள்
|குடும்பப் பெயர் (Surname)
|அரசிதழ் அறிவிப்பு (கட்டாயம்)
|₹4,000–₹6,000
|40+ நாட்கள்
இந்த வகையில், பிறந்த மருத்துவமனை கோப்புகளையும் அசல் (தவறான, திருத்த வேண்டிய) சான்றிதழையும் பத்திரமாக வைத்திருப்பது, ஒரு வெற்றிகரமான புதுப்பித்தலுக்கான முதல் படியாகும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.