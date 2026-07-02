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பிறப்பு சான்றிதழில் திருத்தங்களை செய்வதற்கான செயல்முறை என்ன?

Birth Certificate Correction: கடவுச்சீட்டு (பாஸ்போர்ட்) அல்லது பள்ளிப் பதிவுகளைப் புதுப்பிக்க திட்டமிட்டுள்ள நபர்கள், பிறப்பு சான்றிதழில் ஏதேனும் மாற்றங்களை செய்ய வேண்டுமானால், இந்தச் செயல்முறையை குறைந்தது இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பே தொடங்க வேண்டும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 02, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:21 PM IST
பிறப்பு சான்றிதழில் திருத்தங்களை செய்வதற்கான செயல்முறை என்ன?
Image Credit: Birth Certificate Correction (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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