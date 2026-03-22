இவ்வளவு எளிதா? இனி கிழிந்த நோட்டுகள் இருந்தால் கவலை வேண்டாம்!

இன்றைய உலகில் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் அதிகரித்து வந்தாலும், ரொக்கமாக செலவழிக்கும் பழக்கமும் அதிக அளவிலேயே உள்ளது. குறிப்பாக கிராமப்புறங்களில், இன்னும் குறைந்த விலையிலான பொருட்களை வாங்குவதற்கு ரொக்க பண பரிவர்த்தனைதான் நடைபெற்று வருகிறது. இதனால் கிழிந்த அல்லது அதிகம் சேதமடைந்த ரூபாய் நோட்டுகள் நமது கைகளுக்கு வருவது வழக்கம்; அதனை மாற்ற முடியாமல் பலரும் திணறுவதும் உண்டு. கிழிந்த நோட்டுகளை கடைகளில் கொடுத்தால் வாங்க மறுப்பதும் உண்டு. இதனால், அவசர நேரங்களில் அந்த நோட்டுகளை எப்படி மாற்றுவது என்று தெரியாமல் பலரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர். வங்கிகளில் கொடுத்தால் கிழிந்த நோட்டுகளை மாற்றுவார்கள் என்றாலும், "அதற்கு நேரம் ஆகுமா? ஏதேனும் ஆவணங்கள் கேட்பார்களா?" என்ற குழப்பத்தில் பலரும் வங்கிகளுக்கு நேரடியாக செல்வதில்லை. இந்த சிக்கல்களை தீர்க்கும் வகையிலும், மக்களின் வசதிக்காகவும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சில புதிய விதிமுறைகளையும் வழிகாட்டுதல்களையும் வெளியிட்டுள்ளது. இந்தியாவில் கிழிந்த ரூபாய் நோட்டுகளை வங்கிகளில் எப்படி மாற்றுவது என்று தெரிந்துகொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
எந்தெந்த நோட்டுகளை மாற்ற முடியும்?
ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ள வழிகாட்டுதல்களின்படி, பொதுமக்கள் தங்களிடம் இருக்கும் அழுக்கான நோட்டுகள், கிழிந்த நோட்டுகள் மற்றும் ஒட்டப்பட்ட நோட்டுகள் போன்றவற்றை மாற்றிக்கொள்ள முழு உரிமை உள்ளது. அதன்படி, நீண்ட நாட்களாக பயன்பாட்டில் இருக்கும் பழைய அழுக்கான நோட்டுகள் மற்றும் இரண்டு துண்டுகளாக கிழிக்கப்பட்டு செல்லோடேப் ஒட்டப்பட்ட நோட்டுகளை எந்த வங்கியிலும் கொடுத்து மாற்றிக்கொள்ளலாம். ஒரு ரூபாய் நோட்டு இரண்டு துண்டுகளாக கிழிந்து, நோட்டின் ஒரு பகுதி காணாமல் போயிருந்தாலோ, அந்த ரூபாய் நோட்டில் 50 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான பகுதிகள் சேதமடைந்திருந்தால் அவற்றை மாற்ற முடியாது. ஒரு ரூபாய் நோட்டில் உள்ள முக்கியமான தகவல்கள், பாதுகாப்பு அம்சங்கள் தெளிவாக தெரிந்தால் மட்டுமே அதனை மாற்றிக்கொள்ள முடியும்.
வங்கிகள் நோட்டுகளை வாங்க மறுத்தால் என்ன செய்வது?
எந்தவொரு பொதுத்துறை அல்லது தனியார் வங்கிகளும் பொதுமக்களிடமிருந்து கிழிந்த நோட்டுகளை பெற மறுக்க கூடாது என்ற விதியை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கட்டாயமாக்கியுள்ளது. மேலும், இந்த ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்றுவதற்கு எந்தவொரு ஆவணங்களையும் கொடுக்க தேவையில்லை; அதேபோல, எந்தவொரு படிவங்களையும் நிரப்ப வேண்டியதும் இல்லை. ஒரு நாளைக்கு ஒரு நபர் அதிகபட்சமாக 20 நோட்டுகள் வரை இலவசமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம்; ஆனால், அதன் மொத்த மதிப்பு ரூ. 5,000-க்குக் குறைவாக இருக்க வேண்டும்.
ஒருவேளை, ஒரு நாளில் 5,000 ரூபாய்க்கு மேல் அதிகப்படியான சேதமடைந்த, கிழிந்த நோட்டுகளை நீங்கள் மாற்றினால், வங்கிகள் உங்களிடம் அதற்கான சேவை கட்டணங்களை வசூலிக்கலாம். மேலும், 50,000 ரூபாய்க்கு மேல் பழைய கிழிந்த நோட்டுகளை மாற்ற விரும்பினால், அதற்கான ரசீதுகளையும் அடையாள சான்றிதழ்களையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டியது அவசியம்.
எந்த மாதிரியான நோட்டுகளை மாற்றவே முடியாது?
மிக கடுமையாக தீயில் கருகிய நோட்டுகள் அல்லது ஒன்றோடொன்று பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் நோட்டுகளை சாதாரண வங்கிகளில் கொடுத்து மாற்ற முடியாது. இதுபோன்ற நோட்டுகளை ரிசர்வ் வங்கியின் இஸ்யூ அலுவலகங்களில் மட்டுமே மாற்ற முடியும்.
நோட்டுகளை மாற்றுவதற்காகவே வேண்டுமென்றே கிழித்தாலோ அல்லது வெட்டி சேதப்படுத்தினாலோ அவற்றை எந்த வங்கியிலும் மாற்ற முடியாது; வங்கி அதிகாரிகளின் சோதனையில் இவை எளிதில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுவிடும். ஏதேனும் உள்நோக்கத்துடன் சேதப்படுத்தப்பட்டிருந்தால் அந்த நோட்டுகளை வங்கிகள் ஏற்றுக்கொள்ளாது. அதேபோல, ரூபாய் நோட்டில் உள்ள முக்கியமான பாதுகாப்பு அம்சங்கள் மற்றும் சீரியல் எண்கள் மை கொட்டி சேதமாகியிருந்தால், அந்த நோட்டுகளை மாற்ற முடியாது. மேலும், கள்ள நோட்டுகள் நிச்சயமாக மாற்றப்பட மாட்டாது.
உங்களிடம் பழைய கிழிந்த நோட்டுகள் இருந்து, உங்களால் நேரடியாக வங்கிகளுக்கு சென்று மாற்ற முடியாத சூழ்நிலை இருந்தால், அந்த நோட்டுகளை காப்பீடு செய்யப்பட்ட தபால் மூலமாகவும் வங்கிகளுக்கு நீங்கள் அனுப்பலாம். அதனுடன் உங்களது வங்கி கணக்கு விவரங்கள், முகவரி போன்ற முக்கியமான விவரங்களை இணைத்து அனுப்ப வேண்டும். வங்கிகள் அந்த நோட்டுகளை சரிபார்த்துவிட்டு, அந்த தொகையை உங்களது வங்கி கணக்கிற்கே நேரடியாக வரவு வைப்பார்கள். இதுபோன்ற எளிய வசதிகளையும் ஆர்பிஐ ஏற்படுத்தி கொடுத்துள்ளது. இதனால், இனிமேல் பழைய ரூபாய் நோட்டுகள் கைக்கு வந்துவிட்டது என்று கவலைகொள்ளாமல், வங்கிகளை தொடர்புகொண்டு எளிதாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும்.
