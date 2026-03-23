LPG ATM மூலம் வெறும் 2–3 நிமிடங்களில் எரிவாயு சிலிண்டரைப் பெறுவது எப்படி?

How to Use LPG ATM: மத்திய கிழக்கில் நடந்து வரும் போரின் தாக்கம் இப்போது இந்திய சமையலறைகளையும் எட்டத் தொடங்கியுள்ளது. இந்தியா தனது எல்பிஜி (LPG) தேவையில் சுமார் 60 சதவீதத்தை இறக்குமதி செய்வதால், விநியோகச் சங்கிலியில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் தடங்கல்களை உண்டாக்குகின்றன. எரிவாயு கப்பல்கள் வருவதில் தாமதம் மற்றும் பீதியினால் மக்கள் முன்கூட்டியே வாங்குவது போன்றவை கேஸ் சிலிண்டர்களுக்கான தேவையை அதிகரித்துள்ளன. இந்த சவால்களை எதிர்கொள்ளும் முயற்சியாக, நாட்டின் முதல் LPG ATM குருகிராமில் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த எல்பிஜி வெண்டிங் மெஷின் (LPG Vending Machine) ஒரு ஏடிஎம் (ATM) போலவே செயல்படுகிறது. LPG ATM என்றால் என்ன?, LPG ATM மூலம் எரிவாயு சிலிண்டரை எப்படி பெறுவது?, LPG ATM-ன் சிறப்பு என்ன? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.
நாட்டின் முதல் LPG ATM அறிமுகம்
பாரத் பெட்ரோலியம் (BPCL) நிறுவனத்தால் இந்த ஸ்மார்ட் எல்பிஜி வெண்டிங் மெஷின், ஒரு முன்னோடித் திட்டமாக குருகிராம் சோஹ்னா செக்டர் 33-ல் உள்ள சென்ட்ரல் பார்க் பிளவர் வேலியில் (Central Park Flower Valley) நிறுவப்பட்டுள்ளது. வெறும் 2-3 நிமிடங்களில் நீங்கள் கேஸ் சிலிண்டரைப் பெற முடியும். சரியான நேரத்திற்கு வருமா வராதா என்ற டெலிவரி கவலை இனி வேண்டாம். இந்த இயந்திரம் மூலம் போன் கால்கள், புக்கிங் ஸ்லாட்டுகள் அல்லது டெலிவரி நேரத்திற்காக காத்திருக்காமல் நீங்கள் ஒரு நிரப்பப்பட்ட சிலிண்டரை வீட்டிற்கு எடுத்துச் செல்லலாம்.
நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒரு எளிய டிஜிட்டல் செயல்முறையை முடிப்பது மட்டுமே. 'பாரத்கேஸ் இன்ஸ்டா எல்பிஜி' (Bharatgas Insta LPG) என்று அழைக்கப்படும் இந்த LPG ATM அதிகாரப்பூர்வமாக இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பே தொடங்கப்பட்டாலும், தற்போதுதான் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காகத் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இயந்திரம் 24 மணிநேரமும் செயல்படும்.
LPG ATM இயந்திரம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
1. முதலில், இயந்திரத்தின் திரையில் உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணை உள்ளிடவும்.
2. உங்கள் மொபைலுக்கு வரும் OTP-யை உள்ளிட்டு உங்கள் அடையாளத்தை சரிபார்க்கவும்.
3. இப்போது, உங்கள் காலி சிலிண்டரில் உள்ள QR கோடு அல்லது பார்கோடை இயந்திரத்தின் ஸ்கேனர் முன் காட்டவும். அந்த சிலிண்டர் செல்லுபடியாகுமா என்பதை இயந்திரம் சரிபார்க்கும்.
4. சரிபார்ப்பு முடிந்ததும், ஒரு ஜன்னல் (Window) திறக்கும்.
5. உங்கள் காலி சிலிண்டரை அந்த இடத்தில் வைக்க வேண்டும். இயந்திரம் அதன் தரம் மற்றும் எடையைத் தானாகவே சரிபார்த்து உள்ளே எடுத்துக்கொள்ளும்.
6. இப்போது, திரையில் காட்டப்படும் எரிவாயு விலையை UPI மூலம் செலுத்த வேண்டும்.
7. கட்டணம் செலுத்திய பிறகு, சீல் வைக்கப்பட்ட, நிரப்பப்பட்ட சிலிண்டர் இயந்திரத்தின் மற்றொரு பகுதி அல்லது டெலிவரி ஜன்னல் வழியாக வெளியே வரும்.
8. இந்த முழு செயல்முறையும் 2-3 நிமிடங்கள் மட்டுமே ஆகும்.
LPG ATM-ன் சிறப்பு என்ன?
இங்கு நீங்கள் 10 கிலோ காம்போசிட் சிலிண்டர்களை (Composite cylinders) பெறலாம், இவை இரும்பு சிலிண்டர்களை விட எடை குறைந்தவை.
இந்த இயந்திரத்தில் ஒரே நேரத்தில் 10 சிலிண்டர்களை மட்டுமே ஏற்ற முடியும். இருப்பில் இரண்டு சிலிண்டர்கள் மட்டுமே இருந்தால், இயந்திரம் தானாகவே அருகில் உள்ள எரிவாயு ஏஜென்சிக்கு ரீஃபில் செய்யுமாறு எச்சரிக்கை செய்தியை அனுப்பிவிடும்.
இரும்பு சிலிண்டரை காம்போசிட் சிலிண்டராக மாற்றுவது எப்படி?
1. முதலில் உங்கள் 14.2 கிலோ இரும்பு கேஸ் சிலிண்டர் ஆவணங்களுடன் (பாஸ்புக் போன்றவை) பாரத் கேஸ் ஏஜென்சிக்குச் செல்லவும்.
2. உங்கள் பழைய இரும்பு சிலிண்டரை 10 கிலோ காம்போசிட் சிலிண்டராக மாற்றிக் கொள்ளுமாறு அவர்களிடம் கேளுங்கள்.
3. நீங்கள் பழைய சிலிண்டரின் பாதுகாப்பு வைப்புத் தொகையான சுமார் ரூ.1,450 மற்றும் புதிய காம்போசிட் சிலிண்டரின் பாதுகாப்பு வைப்புத் தொகையான சுமார் ரூ.3,350 ஆகியவற்றிற்கு இடையிலான வித்தியாசத் தொகையான சுமார் ரூ.1,990-ஐ செலுத்த வேண்டும்.
4. ஏஜென்சி உங்களுக்கு புதிய, எடை குறைந்த காம்போசிட் சிலிண்டரை வழங்கும்.
5. அதன்பிறகு நீங்கள் LPG ATM-க்குச் சென்று 2 நிமிடங்களில் ரீஃபில் செய்து கொள்ளலாம்.
காம்போசிட் சிலிண்டர் vs இரும்பு சிலிண்டர் எது விலை அதிகம்?
காம்போசிட் சிலிண்டர்களின் விலை சற்று கூடுதலாக இருக்கும். 14.2 கிலோ இரும்பு சிலிண்டரின் வைப்புத் தொகை சுமார் ரூ. 1450 ஆக இருக்கும் நிலையில், காம்போசிட் சிலிண்டரின் வைப்புத் தொகை சுமார் ரூ. 3350 ஆகும்.
எல்பிஜி ஏடிஎம்: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. LPG ATM என்றால் என்ன?
இது ஒரு தானியங்கி இயந்திரம் (Smart Vending Machine). ஏடிஎம்-மில் பணம் எடுப்பது போலவே, உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண் மற்றும் காலி சிலிண்டரை வைத்து 2-3 நிமிடங்களில் நிரப்பப்பட்ட புதிய சிலிண்டரைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
2. இந்த வசதி தற்போது எந்த நகரில் உள்ளது?
இந்தியாவின் முதல் LPG ATM, ஹரியானா மாநிலம் குருகிராமில் (Gurugram) உள்ள சோஹ்னா, செக்டர் 33-ல் (Central Park Flower Valley) நிறுவப்பட்டுள்ளது.
3. இதன் மூலம் எந்த வகை சிலிண்டர்கள் கிடைக்கும்?
இந்த இயந்திரம் மூலம் தற்போது 10 கிலோ எடை கொண்ட காம்போசிட் சிலிண்டர்கள் (Composite Cylinders) மட்டுமே வழங்கப்படுகின்றன. இவை சாதாரண இரும்பு சிலிண்டர்களை விட எடை குறைந்தவை மற்றும் பாதுகாப்பானவை.
4. இதற்கு கேஸ் புக்கிங் செய்ய வேண்டுமா?
தேவையில்லை. இதற்கு முன்பதிவு (Booking) செய்யவோ, டெலிவரி ஆட்களுக்காகக் காத்திருக்கவோ வேண்டியதில்லை. 24 மணிநேரமும் நீங்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் சிலிண்டரை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
5. பணம் எவ்வாறு செலுத்துவது?
இயந்திரத்தின் திரையில் தோன்றும் க்யூஆர் கோடை (QR Code) உங்கள் மொபைலில் உள்ள UPI (GPay, PhonePe, Paytm) செயலிகள் மூலம் ஸ்கேன் செய்து எளிதாகப் பணம் செலுத்தலாம்.
