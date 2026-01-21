உங்களிடம் பான் கார்டு இருக்கிறதா? எளிதாக ரூ.5 லட்சம் கடன் பெறலாம்!

அனைவரும் அவசர தேவைகளுக்கு சேமிப்பில் பணத்தை சேர்த்து வைப்பதில்லை. எதிர்பாராத அவசர சூழ்நிலைகளில் பலரும் கடன் தான் வாங்குகின்றனர். முதலில் தெரிந்தவர்களிடம், நண்பர்களிடமும் கேட்பது வழக்கம். ஆனால் அப்படி கிடைக்காத பட்சத்தில் சில லோன் ஆப்ஸ்களையும், தனியார் வங்கிகளையும் நாடுகின்றனர். ஆனாலும் அங்கும் எளிதாக கடன் கிடைப்பதில்லை. இந்நிலையில் இது போன்ற இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில், உங்களது பான்கார்டை பயன்படுத்தி உடனடியாக கடன் பெற முடியும். பான் கார்டு மூலம் ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் முதல் ரூபாய் 5 லட்சம் வரை ஒரே நாளில் உங்களால் தனி நபர் கடன்களை பெற முடியும். இந்த வாய்ப்பை வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் வழங்குகின்றன.
பான் கார்டில் கடன்!
பான் கார்டு என்பது இந்தியாவில் முக்கியமான ஆவணமாக கருதப்படுகிறது. எந்த ஒரு தொழில் தொடங்குவதிலிருந்தும், வருமான வரி தாக்கல் செய்ய, வங்கிக் கணக்கு திறக்க, பணத்தை டெபாசிட் செய்ய என பண பரிவர்த்தனை தொடர்பான அனைத்து இடங்களிலும் பான் கார்டு அவசியமான ஆவணமாகும். மேலும் இந்த பான் கார்டின் மூலம் உங்களது சிபில் மதிப்பெண் கணக்கிடப்படுகிறது. உங்களின் வருமானம் மற்றும் பரிவர்த்தனைகளை வைத்து இந்த மதிப்பெண் கணக்கிடப்பட்டு கடன் வழங்கப்படுகிறது. நீங்கள் வீட்டுக் கடன் அல்லது தனி நபர் கடன் எடுத்தாலும் அதற்கு சிவில் மதிப்பெண் அவசியம். பொதுவாக தனிநபர் கடன்களின் வட்டி விகிதங்கள் 11% முதல் 14% வரை இருக்கும். உங்களின் சிபில் மதிப்பெண் அதிகமாக இருந்தால் குறைந்த வட்டியில் கடன் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
பான் கார்டு மூலம் கடன் பெறுவதற்கு சில அடிப்படை தகுதிகள் உள்ளன. முதலில் உங்களது பான் கார்டு மற்றும் ஆதார் கார்டு ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். பான் கார்டு மூலம் கடன் பெற குறைந்தபட்ச வயது 21 ஆகும், அதிகபட்சமாக 57 வயது வரை விண்ணப்பிக்கலாம். நீங்கள் மாதச் சம்பளம் வாங்குபவராக இருக்க வேண்டும் அல்லது உங்களது மாத வருமானம் ரூபாய் 25 ஆயிரத்திற்கு மேல் இருக்க வேண்டும். அதேபோல உங்களது சிபில் மதிப்பெண் 650 அல்லது அதற்கு மேல் இருக்க வேண்டும், இல்லை என்றால் கடன் கிடைப்பது சிரமம். உங்களது பெயரில் குறைந்தது ஒரு வங்கி கணக்காவது இருக்க வேண்டும்.
எப்படி விண்ணப்பிப்பது?
பான் கார்டு மூலம் கடன் பெற நீங்கள் எங்கும் அலைய வேண்டிய அவசியமில்லை, ஆன்லைன் மூலமே விண்ணப்பித்துக் கொள்ளலாம். பான் கார்டு மூலம் கடன் வழங்கும் நிதி நிறுவனங்கள் அல்லது வங்கிகளை தேர்வு செய்து கொள்ளுங்கள். அந்த நிறுவனத்தின் இணையதளத்திற்கு சென்று கடன் பிரிவில் உங்களது விவரங்களை பதிவு செய்யுங்கள். அதில் உங்களது பான் கார்டு, ஆதார் கார்டு, கடைசி மூன்று மாத ஸ்டேட்மென்ட் மற்றும் வருமானச் சான்று போன்றவர்களை பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும். உங்களது சிவில் மதிப்பெண்ணை பொறுத்து உங்களின் கடன் தொகை, வட்டி விகிதம் மற்றும் மாத தவணை போன்ற விவரங்கள் கொடுக்கப்படும். அனைத்தையும் உறுதி செய்த பின்னர் உங்களுக்கு அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் கடன் தொகை உங்களது வங்கி கணக்கில் வர வைக்கப்படும். இந்த கடன் தொகையை திருப்பி செலுத்த தவறும் பட்சத்தில் உங்களின் சிவில் மதிப்பெண் பாதிக்கப்படும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.
