  • டோல்கேட்டில் கட்டணம் செலுத்தாமல் இலவசமாக செல்வது எப்படி? முழு விவரம்!

டோல் பிளாசா அருகே வசிப்பவர்களுக்கு கட்டணமே இல்லை! 20 கி.மீ விதிமுறை மற்றும் முழுமையான விலக்கு பட்டியல்! முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 10, 2025, 10:00 AM IST
  • 20 கி.மீ தூரம் வரை...
  • டோல் கட்டணம் கிடையாது.
  • முழு விவரங்கள் இதோ!

இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் பயணிக்கும் வாகன ஓட்டிகள், குறிப்பாக டோல் பிளாசாக்களுக்கு அருகில் வசிப்பவர்கள் இலவசமாக டோல்கேட்டை கடந்து செல்லலாம். நாடு முழுவதும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட டோல் பிளாசாக்கள் செயல்பட்டு வரும் நிலையில், தினந்தோறும் கோடிக்கணக்கான வாகனங்கள் இவற்றை கடந்து செல்கின்றன. சாமானிய மக்களுக்கு டோல் கட்டணம் ஒரு கூடுதல் செலவாக இருக்கும் நிலையில், குறிப்பிட்ட சிலருக்கு இதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கும் விதியை தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் (NHAI) வகுத்துள்ளது. நீங்கள் டோல் பிளாசா இருக்கும் இடத்திற்கு மிக அருகில் வசிப்பவர் என்றால், நீங்கள் கட்டணம் செலுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை. இது குறித்தான முழுமையான விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

மேலும் படிக்க - கனமழை எதிரொலி: தக்காளி, கத்தரிக்காய் விலை கிடுகிடு உயர்வு; இல்லத்தரசிகள் அதிர்ச்சி!

20 கி.மீ சுற்றளவில் வசிப்பவர்களுக்கு 'இலவச' பயணம்

தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின் விதிகளின்படி, உங்கள் வீடு ஒரு டோல் பிளாசாவிலிருந்து 20 கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்குள் அமைந்திருந்தால், உங்களுக்கு டோல் கட்டணத்திலிருந்து விலக்கு வழங்கப்படுகிறது. இது அந்த பகுதியில் வாழும் உள்ளூர் மக்களுக்கு பெரும் நிவாரணமாக அமைந்துள்ளது. இந்த சலுகையை பெறுவதற்கு ஒரே ஒரு முக்கிய நிபந்தனை மட்டுமே உள்ளது. அதாவது, நீங்கள் உண்மையில் அந்த 20 கி.மீ எல்லைக்குள் தான் வசிக்கிறீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். இதற்காக, உங்கள் முகவரி மற்றும் வசிப்பிடத்தை நிரூபிக்கும் அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆவணங்கள் சரிபார்க்கப்பட்ட பின், நீங்கள் கட்டணம் செலுத்தாமல் பயணிக்க முடியும். சில இடங்களில் ரூ.340 கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது.

புதிய GNSS விதிமுறை

தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக, Turn-the-Distance-the-Toll என்ற புதிய கொள்கை 2024, செப்டம்பர் 24 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. இதன்படி, GNSS எனப்படும் செயற்கைக்கோள் கண்காணிப்பு அமைப்பு பொருத்தப்பட்ட வாகனங்களுக்கு சிறப்பு சலுகை வழங்கப்படுகிறது. இத்தகைய வசதி கொண்ட வாகனங்கள் நெடுஞ்சாலையில் 20 கி.மீ தூரம் வரை பயணிக்கும்போது, அவற்றுக்கு டோல் கட்டணத்திலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. 20 கி.மீ-க்கு மேல் பயணித்தால் மட்டுமே கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

கட்டண விலக்கு பெற்ற வாகனங்களின் முழு பட்டியல்

பொதுமக்களை தவிர, அத்தியாவசிய பணிகள் மற்றும் அரசு பணிகளில் ஈடுபடும் வாகனங்களுக்கு எப்போதுமே டோல் கட்டணத்திலிருந்து முழுமையாக விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

  • அரசு வாகனங்கள்: மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு சொந்தமான வாகனங்கள் மற்றும் அரசு துறை சார்ந்த வாகனங்கள்.
  • பாதுகாப்பு படை: நாட்டின் பாதுகாப்பில் ஈடுபடும் ராணுவம், கடற்படை மற்றும் விமானப்படைக்கு சொந்தமான வாகனங்கள்.
  • அவசர ஊர்திகள்: உயிரைக் காக்கும் ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் மற்றும் தீயணைப்பு வாகனங்களுக்கு கட்டணம் கிடையாது.
  • மீட்பு பணி: பேரிடர் காலங்களில் மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபடும் தேசியப் பேரிடர் மீட்புப் படை (NDRF) வாகனங்கள்.

மொத்தத்தில், உங்கள் வீடு டோல் பிளாசாவிற்கு எவ்வளவு அருகில் உள்ளது என்பதே இங்கு முக்கியம். 20 கிலோமீட்டருக்குள் வசிப்பவர்கள் உரிய ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பித்து இந்த இலவச பயண சலுகையை பெற்று பயனடையலாம். அரசின் இந்த நடவடிக்கை நெடுஞ்சாலை ஓரத்தில் வசிக்கும் மக்களுக்கு பணத்தை மிச்சப்படுத்தும் ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாகும்.

மேலும் படிக்க - Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

