/டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிப்பது எப்படி? ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

Life Certificate: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. ஓய்வூதியம் எந்த வித தடையுமின்றி கிடைக்க ஒவ்வொரு ஆண்டும் 'ஆயுள் சான்றிதழை' சமர்ப்பிப்பக்க வேண்டியது மிக அவசியமாகும்.
ஓய்வூதியதாரர்கள், ஓய்வூதியப் பணம் தொடர்ந்து கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்காக, ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் 30-ஆம் தேதிக்குள் தங்களின் வருடாந்திர வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அரசின் ஜீவன் பிரமாண் சேவை மூலம், ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்களின் ஓய்வூதியம் வழங்கும் முகமைகளுக்கு நேரில் செல்லாமலேயே, டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க உதவுகிறது.
வங்கிகள், தபால் நிலையங்கள் அல்லது பிற ஓய்வூதியம் வழங்கும் அலுவலகங்களுக்கு நேரில் சென்று தங்களின் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பது கடினமாக இருக்கும் வயதான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இந்தச் சேவை குறிப்பாகப் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
ஆயுள் சான்றிதழுக்கான இறுதிக் காலக்கெடு அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் நவம்பர் 30 ஆகும். ஓய்வூதியப் பணம் தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கான செயல்முறையின் ஒரு பகுதியாக, ஓய்வூதியதாரர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வங்கி அல்லது தபால் நிலையம் போன்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியம் வழங்கும் முகமையிடம் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
ஜீவன் பிரமாண் என்பது இந்திய அரசால் ஓய்வூதியதாரர்களுக்காகத் தொடங்கப்பட்ட, பயோமெட்ரிக் வசதியுடன் கூடிய ஒரு டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் சேவையாகும். இந்தச் சேவை, பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரத்திற்காக ஆதார் தளத்தைப் பயன்படுத்துகிறது.
ஓய்வூதியதாரர் தனது சான்றுகளை வெற்றிகரமாகச் சரிபார்த்த பிறகு, ஒரு டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் உருவாக்கப்பட்டு, ஆயுள் சான்றிதழ் களஞ்சியத்தில் (Life Certificate Repository) சேமிக்கப்படுகிறது. ஓய்வூதியம் வழங்கும் முகமை இந்தச் சான்றிதழை ஆன்லைனில் அணுக முடியும். இதனால், ஓய்வூதியதாரர் நேரில் வர வேண்டிய அவசியம் குறைகிறது.
ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்களது ஜீவன் பிரமாண் (Jeevan Pramaan) சான்றிதழை ஜீவன் பிரமாண் செயலி மூலமாகவோ அல்லது அருகிலுள்ள ஜீவன் பிரமாண் மையத்திற்குச் சென்றோ உருவாக்கிக் கொள்ளலாம். பதிவு செய்வதற்கு, ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆதார் எண், ஓய்வூதியப் பண ஆணை (PPO) எண், வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள், வங்கியின் பெயர் மற்றும் கைபேசி எண் போன்ற விவரங்களை வழங்க வேண்டும்.
டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழை உருவாக்குவதற்கான செயல்முறை:
டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ், ஆயுள் சான்றிதழ் களஞ்சியத்தில் மின்னணு முறையில் சேமிக்கப்படுகிறது. ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்களின் ஜீவன் பிரமாண் ஐடியை உள்ளிட்டு, ஜீவன் பிரமாண் இணையதளத்திலிருந்து தங்கள் சான்றிதழின் PDF நகலைப் பதிவிறக்கம் செய்யலாம். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியம் வழங்கும் முகமையும் சான்றிதழை ஆன்லைனில் அணுகி பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.
மின்னணு விநியோக வசதி செயல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஓய்வூதியம் வழங்கும் முகமைகளுக்கு சான்றிதழ்களை மின்னணு முறையிலும் வழங்கலாம்.
ஓய்வூதியதாரர்கள் பொது சேவை மையங்கள் (CSCs), வங்கிகள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களால் இயக்கப்படும் ஜீவன் பிரமாண் மையங்களிலிருந்து டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழைப் பெறலாம். அவர்கள் இணக்கமான கணினி, கைபேசி அல்லது டேப்லெட்டில் ஜீவன் பிரமாண் கிளையன்ட் செயலியைப் பயன்படுத்தலாம்.
இந்த டிஜிட்டல் முறையானது, வருடாந்திர ஆயுள் சான்றிதழ் செயல்முறையை எளிமையாக்குவதையும், ஓய்வூதியதாரர்கள், குறிப்பாக முதியவர்கள் மற்றும் உடல்நலம் குன்றியவர்கள் எதிர்கொள்ளும் உடல் மற்றும் தளவாடச் சிரமங்களைக் குறைப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
ஓய்வூதியம் தொடர்பான சேவைகளில் ஏற்படும் இடையூறுகளைத் தவிர்க்க, ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்களுக்குத் தேவையான விவரங்களைத் தயாராக வைத்திருப்பதை உறுதிசெய்து, உரிய காலக்கெடுவுக்குள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, விதிகள் மற்றும் விதிமுறைகளின் கீழ் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் கிடைப்பதற்கான தகுதி தொடர்ந்து இருப்பதை உறுதிப்படுத்த, அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களும் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய கட்டாய வருடாந்திர ஆவணமே 'ஆயுள் சான்றிதழ்' அல்லது 'வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்' ஆகும். இது ஜீவன் பிரமான் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது.