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டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிப்பது எப்படி? ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

Life Certificate: அரசின் ஜீவன் பிரமாண் சேவை மூலம், ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்களின் ஓய்வூதியம் வழங்கும் முகமைகளுக்கு நேரில் செல்லாமலேயே, டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க உதவுகிறது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Sep 18, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 12:05 PM IST
டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிப்பது எப்படி? ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய தகவல்
Image Credit: Life Certificate (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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